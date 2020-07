Supertähden megasopimuksella maksaisi SM-liigajoukkueen palkat 1,5 vuosisadan ajan – nämä ovat jättiliksan mittasuhteet

Jättisopimuksen sorvannut NFL-pelinrakentaja Patrick Mahomes tienaa isoimmat summat pitkän sopimuksensa viimeisistä kausista.

Helmikuussa pelatun Super Bowlin sankari Patrick Mahomes, 24, allekirjoitti tiistaina Pohjois-Amerikan urheiluhistorian suurimman sopimuksen.

Kansas City Chiefsin kanssa sorvattu 10 vuoden sopimus on 398 miljoonan euron arvoinen, ja erilaisten bonusten kanssa kokonaisansiot voivat nousta peräti 444 miljoonaan euroon.

Aiempi ennätysdiili oli baseball-pelaaja Mike Troutin vuonna 2019 Los Angeles Angelsin kanssa tekemä 378 miljoonan euron sopimus.

Mahomes on monin tavoin poikkeuksellinen urheilija. Hänet valittiin jo suhteellisen nuorena ensimmäisen kokonaisen kautensa päätteeksi liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Patrick Mahomesin huikea heittokäsi on monipuolisen pelaajan paras ominaisuus.

– Tulokaskaudellaan Mahomes pelasi vain yhden ottelun. Ympärillä oli hyviä pelaajia, ja valmentaja Andy Reedin tasoinen hyökkäysvelho saman tien tiesi, miten tämmöistä lahjakkuutta käyttää, kommentoi NFL-asiantuntija Mika Laurila.

– Jo yhden pelin perusteella Chiefsin fanit olivat sitä mieltä, että tässä on meidän tulevaisuutemme. Seura heitti kokeneemman ja vähän tylsähkön Alex Smithin syrjään ja otti Mahomesin ykköspelinrakentajakseen. Jälki oli samantien hurjaa.

Mika Laurila on tuttu ääni NFL:n ja Vaahteraliigan otteluiden asiantuntevana selostajana.

Mahomes valittiin vuoden 2017 varaustilaisuudessa vasta kymmenentenä. Toisena valitsemaan päässyt Chicago Bears päätyi näin jälkikäteen väärään pelinrakentajaan luottaessaan Mitchell Trubiskyyn.

Mahomes johdatti Kansas City Chiefsin heti toisen kokonaisen kautensa päätteeksi liigan mestariksi ja hänet valittiin Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi. Mestaruus oli Chiefsin ensimmäinen 50 vuoteen.

Jättisopimuksen allekirjoittanut pelinrakentaja on toisen polven ammattiurheilija. Baseballia palannut isä Pat Mahomes oli kovan luokan syöttäjä MLB:ssä. NFL:n ja Vaahteraliigan selostuskopista tuttu Laurila ei ylisanoja säästele kuvaillessaan amerikkalainen jalkapallon isoimman tähden pelillisiä ominaisuuksia.

– Itsevarmuus, sopiva yhdistelmä juoksu- ja improvisointikykyä ja aivan ilmiömäinen heittokäsi. Mahomes on kovien tilastojen ja tyylin yhdistelmä, Laurila sanoo.

– Uskon, että heittokäden voima on jo geeneissä. Se, että hän on seurannut isänsä otteita valmisti Mahomesia siihen sirkukseen, pelaamaan ammatikseen isoilla areenoilla ja olemaan kypsä pelinrakentaja.

Nuorempana Mahomesia pidettiin kovana lahjakkuutena useammassa eri lajissa

– Hän pelasi lukiossa ja yliopistouran alussa koripalloa, jenkkifutista ja baseballia. Monet olivat sitä mieltä, että hän valitsi yksilön kannalta vähiten rahakkaan lajin. Nyt hän tuli ja mullisti koko NFL:n palkkiot, Laurila sanoo.

– Sopimus on poikkeuksellisen pitkä ja jatkossa kaikkia tapauksia verrataan tähän. Hän on nyt asettanut uuden katon. Mitä seuraavan pelinrakentajan pitäisi tehdä, jotta hän voisi tulokasdiilin jälkeen saada yhtä rahakkaan sopimuksen?

Kansas City Chiefsin pelinrakentaja Patrick Mahomes juhlimassa joukkueensa touchdownia Super Bowlin loppuhetkillä.

– Pitäisi tapahtua todella paljon ja todella nuorena, mutta kyllä tämän kaltaisia sopimuksia vielä tulee, Laurila uskoo.

Mahomesin sopimus on porrastettu niin, että isoimmat tilit on luvassa vasta 10-vuotisen sopimuksen viimeisinä kausina.

Kun miehen peruspalkka on ensi kaudella vajaa miljoona euroa, on se kaudella 2031 jo yli 33 miljoonaa. Toki jo tulevina kausina pelinrakentajalla on mahdollisuus yltää erilaisin bonuksin paljon suurempiin ansioihin.

Vertailun vuoksi kotimaisessa Vaahteraliigassa pelasi viime kaudella yksi pelaaja, joka tienasi yli 11 060 euroa, sanoo Suomen amerikkalaisen jalkapalloliiton toiminnanjohtaja Jari Salosen.

11 060 euro verotettavaa tulo pidetään Suomessa eräänlaisena ammattilaisuuden mittarina, koska sen ja yli ansaitsevat pelaajat on vakuutettava tapaturman ja vanhuuden varalta.

Superpesiksen urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari arvioi, että miesten sarjassa yli kyseisen summan tienaa vajaa sata pelaajaa. Superpesiksen keskipalkka on arviolta 13 000 euroa kaudesta ja kymmenkunta pelaajaa tienaa yli 30 000 euroa.

Maailmalla parhaiten tienaava suomalainen joukkueurheilija on NHL-kiekkoilija Mikko Rantanen, joka tienaa kaudesta noin 10 miljoonaa euroa. Sebastian Aho yltää allekirjoitusbonuksineen lähes samaan.

Järjestys menee todennäköisesti uuteen uskoon, kun ensi kaudella noin kuusi miljoonaa euroa tienaava Lauri Markkanen tekee tulokassopimukselleen jatkoa.

Teemu Pukin Valioliigan kausiansiot ylittävät maalibonusten kanssa todennäköisesti yli kaksi miljoonaa euroa.

Kotimaan sarjoissa palkoissa ylhäisessä yksinäisyydessään luistelee SM-liiga, jonka huippujoukkueissa on useampi yli 200 000 euroa kaudessa tienaava pelaaja.

Mitä kaikkea Mahomesin tulevalla palkalla voisi ostaa?

Mahomesin 10-vuotinen jatkosopimus nousisi kaikkien bonuspykälien toteutuessa siis 503 miljoonan dollarin arvoiseksi. Summa vastaa noin 444 miljoonaa euroa. IS selvitti, miten paljon erilaisia suomalaisille läheisiä tuotteita summalla saisi ostettua.

Suomen päivittäistavarakaupan myydyimpiä tuotteita ovat vilja- ja leipätuotteet. Suosituimpiin leipiin kuuluvia Vaasan Ruispaloja saisi Mahomesin 10 vuoden palkalla ostettua yli 260 miljoonaa 12 leipäpalan pakkausta. Kevytmaitoa voisi kärrätä kotiin yli 630 miljoonaa litraa.

Ravintolaterassit ovat olleet suosittuja, kun koronarajoitukset ovat löysentyneet ja sää on hellinyt. Mahomesin tienesteillä terassilla voisi istua pitkänkin tovin, sillä summa kattaisi noin 68 miljoonaa oluttuoppia.

Mahomes johdatti Kansas City Chiefsin Super Bowlin mestaruuteen helmikuussa.

Koronakevään aikana muun muassa hengityssuojaimet, käsidesi ja etenkin pandemian alkuvaiheessa WC-paperi nousivat kuluttajien suosioon.

Kertakäyttöisiä kasvomaskia voisi 444 miljoonalla eurolla ostaa 740 miljoonaa kappaletta, jolloin Suomen viiden ja puolen miljoonan asukkaan kansalle riittäisi lähes 135 maskia henkilöä kohden. Käsidesiä saisi apteekista mukaan yli 20 000 litraa.

Sosiaalisessa mediassa nähtiin korona-ajan alkuvaiheiden aikana kuvia WC-paperilla vuoratuista huoneista. Jos Mahomesin sopimuksen arvon käyttäisi tähän tuotteeseen, olisi tarvetta melko isolle varastolle. 32 rullan pakkauksia saisi nimittäin mukaansa reilut 40 miljoonaa kappaletta, eli yhteensä lähes 1,3 miljardia paperirullaa.

Business Finland jakoi korona-avustuksena maalis- ja huhtikuun aikana kehitysrahaa suomalaisille yrityksille noin 245 miljoonaa euroa. Super Bowlin arvokkaimman pelaajan sopimus kattaisi tämän summan 1,8-kertaisesti. Konkursseja olisi todennäköisesti vältettävissä tuolla summalla kiitettävästi.

Myös suomalaiseen urheiluun summa olisi järisyttävän suuri. Suomen sarjoista suurimpia palkkoja maksetaan jääkiekon SM-liigassa.

Pandemian takia kesken jääneen viime kauden runkosarjan voitti Oulun Kärpät. Kärppien ilmoitettu pelaajabudjetti päättyneelle kaudelle oli kolme miljoonaa euroa, joten 444 miljoonaa riittäisi oululaisille 148 kauden pelaajapalkkioihin.