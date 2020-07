Karu lukema Japanista – valtaosa ei usko Tokion olympialaisten toteutuvan ensi vuonna

Japanilaisten joukossa kylvää olympiapessimismi.

Koronaviruspandemia siirsi Tokion olympialaiset tältä kesältä ensi vuoteen, mutta iso osa japanilaisista epäilee, kyetäänkö kisat järjestämään tuolloinkaan. Japan News Networkin tekemästä kyselystä kertoi olympiatapahtumia seuraava Insidethegames-sivusto.

Kyselyn tulokset olivat murheellisia olympiajärjestäjille, sillä 77 prosenttia vastanneista valitsi vaihtoehdon "ei voida järjestää". Vain 17 prosenttia uskoo, että kisat saadaan järjestetyksi.

Kysely ei antanut vastausta siihen, miksi pessimismi olympialaisten suhteen on noinkin valloillaan. Olympiasiirto on kuitenkin valtava taloudellinen ja logistinen haaste, ja pelkoa on siitäkin, että koronatilanne ei salli kisoja vielä vuodenkaan päästä.

Kesäkuussa tehty kysely kertoi, että Tokion asukkaista yli puolet ei halua kisoja pidettäväksi ensi vuonna. Kansainvälinen olympiakomitea KOK ja kisajärjestäjät ovat painottaneet, että kisoja ei siirretä enää uudelleen, jos ensi vuonna ei päästä kilpailemaan.