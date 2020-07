Rasismia vai kunnianosoitus? Jättisponsori vaatii urheiluseuraa vaihtamaan nimensä, josta on kiistelty ikuisuus

Jalkapallojoukkue Washington Redskins on keskellä kulttuurista kiistelyä.

Washington Redskinsin nimestä on kiistelty Yhdysvalloissa vuosikymmeniä.

NFL-joukkue Washington Redskinsiä vaaditaan voimakkaasti muuttamaan nimeään. Vaatimuksen esitti amerikkalaisen jalkapallon organisaation pitkäaikainen jättitukija, FedEx-yritys.

– Olemme kertoneet Washingtonin joukkueelle, että toivomme heidän vaihtavan nimensä, FedExin torstaisessa tiedotteessa kerrottiin Washington Postin mukaan.

FedEx on yhdysvaltalainen yhtiö, joka tarjoaa maailmanlaajuisia kuljetus- ja kuriiripalveluja. Yritys on esimerkiksi ostanut Washingtonin jalkapallostadionin nimen. Redskinsin kotikenttänä toimiva stadion tunnetaan nimellä FedEx Field. Vuonna 1999 sorvatun nimisopimuksen arvo on 205 miljoonaa dollaria. Lisäksi FedExin toimitusjohtaja Frederick W. Smith omistaa osan seurasta.

Viikko sitten kymmenet osakkeenomistajat ja sijoitusfirmat vaativat FedExiä ja kahta muuta suuryritystä, PepsiCO:ta ja Nikea, katkaisemaan siteensä Redskinsiin, jos seuran omistaja Daniel Snyder ei muuta organisaationsa nimeä. Vaatimuksen taustalla on paljon taloudellista valtaa, sillä sijoittajilla on arvopapereita 620 miljardin dollarin arvosta.

Jos Snyder ei suostu vaatimukseen, ja yhteistyökumppanit lähtevät, joukkue menettää valtavan määrän tuloistaan. Washington Postin mukaan kaupungin päättäjät ilmoittivat lisäksi, etteivät Snyderin haaveet uuden stadionin rakentamisesta Washingtoniin toteudu, jos hän ei vaihda seuransa nimeä.

Redskinsin, suomeksi ”punanahat”, nimi on ollut yhdysvaltalaisen urheilumaailman kiistakapula vuosikymmeniä. Organisaatio vaihtoi Braves-nimensä nykyiseen vuona 1933.

Redskin oli WP:n mukaan alkujaan nimitys Amerikan alkuperäiskansojen edustajien päänahoille, joita irtileikkaamalla sai palkkion. Alkuperän vuoksi sijoittajat pitävät nimeä ja Washingtonin jalkapallojoukkueen logoa rasistisina.

Adam Hayward polvistui vuonna 2014 FedEx Fieldin kentälle, jota koristaa Redskinsin logo.

FedExin, Niken ja PepsiCOn arvoihin on puolestaan kirjattu moninaisuus ja tasa-arvo. Washington Postin mukaan Nike veti torstaina verkkokaupastaan pois kaikki tuotteet, joissa oli Redskinsin logo.

Snyder on vuosien saatossa puolustanut joukkueensa nimeä ja logoa. Omistaja on toistuvasti sanonut, ettei aio vaihtaa nimeä koskaan.

– Joukkue, fanimme ja yhteisömme on aina uskonut, että nimi edustaa kunniaa, kunnioitusta ja ylpeyttä, Snyder on sanonut NBC:n mukaan.

Daniel Snyder on halunnut pitää kiinni omistamansa seuran nimestä. Nyt hän on rajun taloudellisen paineen alla.

ESPN:n haastattelussa omistaja on puolestaan sanonut, että joukkue nimettiin kunnianosoituksena ensimmäisen valmentajansa William Henry "Lone Star" Dietzin ”alkuperäisamerikkalaiselle taustalle”. Logon suunnittelussa auttoi puolestaan Walter "Blackie" Wetzel, alkuperäiskansoja edustanut yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Vaatimus nimenmuutokseen liittyy osaksi isompaa kulttuurista, käynnissä olevaa liikehdintää Yhdysvalloissa. Black Lives Matter -liikkeen toiminnan yhteydessä ympäri maata on alettu kyseenalaistaa kansallisia symboleja ja taideartefakteja, kuten esimerkiksi Amerikan konfederaation johtajien kunniaksi pystytettyjä veistoksia ja patsaita.