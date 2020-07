Elämänsä parhaassa kunnossa ollut kuntoilija sairastui koronaan – kuvapari paljastaa kropassa tapahtuneet rajut muutokset

Yhdysvaltalaisen Ahmad Ayyadin, 40, koronaviruksen oireet olivat pahemmasta päästä. Hän kävi lähellä kuolemaa ja haluaa nyt varoittaa katalasta taudista.

Washington DC:ssä asuva yhdysvaltalainen Ahmad Ayyad on yksi monista koronaviruksen sairastaneista.

Kovakuntoisen ja urheilullisen Ayyadin koronatarina on pahemmasta päästä. Hän kärsi rajuista oireista ja oli 25 päivää keinotekoisessa koomassa, kun lääkärit yrittivät pelastaa hänen henkensä.

Ayyadin raju sairaskertomus on kerrottu Johns Hopkinsin sairaalan verkkosivuilla. Häntä hoidettiin kyseisessä sairaalassa. Ayyad on kertonut kokemastaan myös CNN:n haastattelussa.

Hän haluaa välittää viestin: koronavirus on syytä ottaa vakavasti.

– Minä sain sen ja selvisin, ja olen edelleen kauhuissani, Ayyad kertoo CNN:llä.

Ennen sairastumistaan 40-vuotias Ayyad oli elämänsä parhaassa kunnossa. Hän juoksi maratoneja, osallistui esteratakilpailuihin, pelasi koripalloa, nosti painoja ja nyrkkeili. Hän työskenteli omistamassaan ravintolassa ja eli aktiivista elämää.

Maaliskuun puolivälissä kaikki muuttui. Ensin tuli väsymys, sitten flunssa, sitten kuume ja hengitysongelmat.

Ayyad joutui sairaalaan, ja nopeasti hänet siirrettiin Johns Hopkinsiin, jossa hänet asetettiin hengityskoneeseen ja sen jälkeen koomaan.

Sairaalaan joutuessaan Ayyad oli painanut 98 kiloa. Kun hän viimein pääsi pois sairaalasta 22. huhtikuuta, hän oli 27 kiloa kevyempi.

Lihakset olivat kadonneet ja urheilullinen kroppa poissa. Hän ei ollut syönyt kiinteää ruokaa lähes kuukauteen. Nieleminen oli opeteltava uudestaan. Hän ei pystynyt kävelemään eikä aluksi puhumaankaan.

– Heräsin (koomasta) ja katsoin käsivarsiani ja jalkojani, ja lihakseni olivat poissa. Minä kauhistuin. Missä ovat jalkani? Minne jalkani katosivat? Ayyad muisteli CNN:lle.

Johns Hopkinsin verkkosivuilla kerrotaan, että koronavirus lähes tappoi Ayyadin. Sairaalasta päästyään Ayyad kärsi edelleen oireista. Hänellä oli muun muassa veritulppa vasemmassa kädessä ja vaurioita sydämessä ja keuhkoissa.

Koska koronavirus on edelleen verrattain uusi asia, tutkimustieto on vielä puutteellista. Edelleenkään ei tiedetä, miksi jotkut sairastuvat vakavammin kuin toiset.

Ayyadia hoitanut Sandra Zaehn kertoi, ettei hyvässä kunnossa olevan urheilullisen miehen tapauksessa ole mitään selittävää tekijää, miksi oireet iskivät niin kovaa.

– Mutta saattaa olla tekijöitä, joita emme vielä täysin ymmärrä, Zaeh sanoi.

Ayyad kertoi CNN:lle, että hänen toipumisensa on edennyt hyvin. Hän on jälleen lähellä normaalia ja palannut urheilun pariin. Hänelle on tärkeää puhua koronaviruksesta ja varoittaa sen vaaroista.

– Ihmiset käyttäytyvät kuin se olisi poissa. Niin ei ole. Pidä kasvomaskia. Älä kokoonnu isoihin porukoihin. Pidä huolta itsestäsi ja ihmisistä ympärilläsi. Ota se vakavasti. Tämä ei ole vitsi. Se voi tappaa sinut.

Yhdysvaltojen koronatilanne on synkkä. Maan tautitapaukset ovat olleet nousussa ja uusia tapauksia on todettu tuhansittain.