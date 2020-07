Maggie Nichols raportoi ensimmäisenä ex-lääkäri Larry Nassarin hyväksikäytöstä Yhdysvaltojen voimisteluliitolle. Totuuden kertominen maksoi olympiaunelman.

Kesä 2015. Yhdysvaltojen naisten telinevoimistelumaajoukkueen nuoret urheilijat ovat kokoontuneet tutusti Texasin Huntsvilleen. Syrjäinen Karolyi Ranch on toiminut maajoukkueen pääharjoituskeskuksena vuodesta 2001.

Romaniasta Yhdysvaltoihin vuonna 1981 loikanneiden Béla ja Márta Károlyin valvovan silmän alla on harjoitellut olympiavoittaja toisensa jälkeen. Seitsemänkymppinen aviopari toimii maajoukkueen koordinaattoreina. Márta Karolyi on jo vuosia valinnut MM- ja olympiajoukkueet.

Harjoituskeskuksessa on tiukat säännöt. Vanhemmilla on porttikielto eivätkä puhelinyhteydetkään toimi. Treeniä on seitsemän tuntia päivässä.

Minnesotasta kotoisin oleva Margaret Nichols on 17-vuotias. Lempinimellä Maggie tunnettu voimistelija on noussut maajoukkueeseen kahta vuotta aiemmin. Nyt hänen uransa on nousukiidossa. Monissa veikkauksissa Nicholsia pidetään lähes varmana olympiaedustajana seuraavana vuonna odottaviin Rion olympialaisiin. Simone Biles on jo tuolloin omalla tasollaan, mutta Nichols on nokkimisjärjestyksessä kakkosena.

Harjoituskeskuksen takahuoneeksi kutsutusta tilasta alkaa tapahtumasarja, joka osaltaan paljastaa Yhdysvaltojen voimisteluliiton USA Gymnasticsin läpimädän kulttuurin ja yhden urheiluhistorian synkimmistä skandaaleista.

Kuvassa Maggie Nichols (oik.), Simone Biles (kesk.) ja Kyla Ross P&G-mestaruuskisoissa 2014. Nicholsin lisäksi myös olympiavoittajat Biles ja Ross ovat kertoneet joutuneensa Nassarin hyväksikäytön uhreiksi.

Netflixin tuore dokumentti Athlete A: Voimisteluskandaalin tarina kertoo maailmaa kohauttaneesta, telinevoimisteluun vahvasti linkittyvästä hyväksikäyttötapauksesta. Naisten maajoukkueen entinen lääkäri Larry Nassar käytti vuosikaudet hyväkseen nuoria urheilijoita niin maajoukkueessa kuin työssään Michiganin osavaltionyliopistossa.

Hän naamioi tekonsa lääkärintarkastuksiksi ja hoitotoimenpiteiksi.

Nassar istuu parhaillaan kahta elinkautista satojen lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on saanut tuomion myös lapsipornon hallussapidosta.

Ruma skandaali ei pääty Nassariin. Vuonna 2016 Indianapolis Star julkaisi artikkelin, jonka mukaan Yhdysvaltojen voimisteluliitto, maineikas USA Gymnastics oli peitellyt ja salannut hyväksikäyttöilmoituksia.

Maajoukkueleirillä Nassar hoitaa Maggie Nicholsin selkää.

– Minä olin hämilläni ja mietin, mitä se oli. Se ei tuntunut oikealta, Nichols muistelee dokumentissa.

Nassar koskettelee Nicholsin intiimialueita ja laittaa sormensa tämän emättimeen. Nichols on käynyt paljon fysioterapiassa, mutta hoito ei ole koskaan ollut sellaista. Hän tiedustelee muutamaa vuotta vanhemmalta ystävältään, Lontoon olympialaisten tuplamestari Aly Raismanilta, ovatko Nassarin hoitokeinot normaaleja. Raisman kertoo, että Nassar tekee samaa hänellekin.

Nicholsin henkilökohtainen valmentaja Sarah Jantzi sattuu kuulemaan voimistelijoiden keskustelun. Hän soittaa Gina Nicholsille, Maggien äidille, sitten USA Gymnasticsin varatoimitusjohtaja Rhonda Faehnille. Seuraavana päivänä toimitusjohtaja Steve Penny soittaa Gina Nicholsille. Penny lupaa, että liitto huolehtii asiasta ja ilmoittaa poliisille. Kuluu viikkoja. USAG aloittaa oman tutkintansa ja lopettaa sen nopeasti tuloksettomana.

– Meille kerrottiin, että vaarantaisimme FBI:n tutkinnan, jos puhuisimme julkisesti, Maggien isä John Nichols kertoo dokumentissa.

Marraskuussa 2015 Maggie Nichols oli mukana MM-kultaa voittaneessa Yhdysvaltojen joukkueessa. Hän saavutti Glasgow’ssa pidetyissä kisoissa myös henkilökohtaisen permantopronssin.

Nichols kilpaili silloin arvokisoissa viimeisen kerran.

Hän loukkasi huhtikuussa 2016 polvensa ja aloitti kilpajuoksun kuntoutumisen kanssa; hän oli haaveillut 9-vuotiaasta lähtien olympialaisista, ja karsinnat Rioon olivat heinäkuussa.

Nichols taisteli itsensä kuntoon ja sijoittui hieman helpotetuilla sarjoillaan kuudenneksi. Olympiajoukkueeseen nimettiin viisi varsinaista edustajaa ja kolme varajäsentä. Tuloslistaa ei tuijotettu suoraan, vaan lopullisen valinnan tekivät Márta Karolyi ja Steve Penny.

He olivat kaksi vaikutusvaltaista ihmistä, jotka molemmat tiesivät Nicholsin ilmoittaneen Nassarin epäasiallisesta koskettelusta.

Nichols taisteli mukaan olympiakarsintoihin kesällä 2016, mutta jäi ulos joukkueesta.

Nicholsin takana sijoille 7 ja 8 päätyneet Gabby Douglas ja Madison Kocian valittiin varsinaiseen joukkueeseen, vain kahdella telineellä kisannut ja viimeiseksi sijoittunut Ashton Locklear nimettiin eritasonojapuuosaamisensa vuoksi varasijalle.

Nichols jäi ulos koko joukkueesta. Hänen olympiaunelmansa mureni.

Gina ja John Nichols sekä moni muu epäilee, että Maggie pelattiin ulos Riosta Nassarin tapauksen vuoksi. Jo aiemmin Steve Penny oli kieltänyt Nicholsia esiintymästä mainosvideolla, jonka tekemiseen Simone Biles oli ystävänsä kutsunut.

Olympiakarsinnoissa Gina ja John Nicholsille ei varattu paikkoja toisin kuin muille vanhemmille.

– Hän kärsi pahoinpitelyä USAG:n, Steve Pennyn ja Larry Nassarin käsissä, ja halusin vain viedä lapseni pois sieltä, tuoda hänet kotiin, halata ja rakastaa häntä, Gina Nichols muistelee.

Maggie Nicholsin ura maajoukkueessa päättyi karsintoihin.

Dokumentin nimi Athlete A viittaa Nicholsiin, joka on nyt 22-vuotias. Sillä nimellä ensimmäinen Yhdysvaltojen voimisteluliitolle Nassarista raportoinut voimistelija tunnettiin raporteissa.

Nicholsin ja satojen muiden nuorten naisten ei olisi koskaan pitänyt joutua Nassarin hyväksikäyttämiksi. Esimerkiksi Michiganin yliopisto sai ensimmäiset valitukset Nassarista jo 1990-luvun loppupuolella, mutta niitä ei joko uskottu tai ne lakaistiin vähin äänin maton alle. Nassar sai potkut yliopistosta vasta syyskuussa 2016.

Nicholsin ilmoituksen jälkeen kuluu 15 kuukautta, jonka aikana Nassarin sallitaan jatkaa nuorten urheilijoiden hoitamista – ja hyväksikäyttöä.

Tammikuussa 2018 pidetyssä julkisessa rangaistuksenmääräämiskäsittelyssä yhteensä 156 uhria antoi lausunnon. Kaikkiaan tiedossa olevia uhreja on yli 500. Gina Nichols luki tyttärensä sanat Nassarin edessä:

– Haluan kaikkien tietävän, ettei hän tehnyt tätä Athlete A:lle. Hän teki sen Maggie Nicholsille.

Olympiapettymyksen jälkeen Nichols vaihtoi eliittivoimistelun yliopistovoimisteluun.

Hänestä tuli yksi NCAA:n historian menestyneimmistä voimistelijoista. Swaggie Maggie voitti Oklahoman yliopiston riveissä kaksi NCAA:n mestaruutta ja liudan henkilökohtaisia titteleitä.

Hän on myös kaikkien aikojen ensimmäinen yliopistovoimistelija, joka on onnistunut kahdesti GymSlamissa eli tehnyt täyden kympin arvoiset suoritukset kaikilla neljällä telineellä.

Kovien kokemuksiensa jälkeen Maggie Nichols löysi voimistelun riemun uudestaan Oklahoman yliopistossa. Kuva vuoden 2019 NCAA:n mestaruuskisoista, joissa Nichols auttoi Oklahoman mestaruuteen. Hän voitti myös henkilökohtaisen neliottelun kultamitalin, kultaa hypystä ja hopeaa eritasonojapuilta.

Koronaviruspandemian vuoksi Nicholsin ura Oklahomassa ei saanut ansaitsemaansa huipennusta, kun NCAA:n mestaruuskilpailut jouduttiin perumaan.

Ensi lukuvuonna hän jatkaa opintojaan ja toimii samalla entisen joukkueensa Oklahoma Soonersin vapaaehtoisena opiskelija-valmentajana. Hän pohtii uraa valmentajana ja voimistelukommentaattorina.

Steve Penny erosi toimitusjohtajan paikalta maaliskuussa 2017. Nassarin tapaukseen liittyen häntä syytetään todisteiden vääristelystä ja hän odottaa oikeudenkäyntiä.

Varatoimitusjohtaja Rhonda Faehn erosi 2018. Károlyin pariskunta ei ole enää mukana valmennustoiminnassa. Karolyi Ranch, jossa useat maajoukkuevoimistelijat joutuivat hyväksikäytetyiksi, on suljettu pysyvästi.

USAG ajautui konkurssiin. Nichols ja monet muut ovat haastaneet liiton oikeuteen. Viime vuonna julkaistun raportin mukaan USAG ja Yhdysvaltojen olympiakomitea ”tietoisesti peittelivät Nassarin toimia”.

Nichols, Raisman, Biles ja lukuisat muut huippuvoimistelijat ovat vaatineet mestaruuksia kahmineeseen, mutta urheilijat pettäneeseen liittoon täydellistä tuuletusta ja kulttuurin muutosta.

Kaikesta kokemastaan huolimatta Maggie Nichols on kertonut yhä rakastavansa telinevoimistelua.

Maggie Nichols tuulettaa NCAA:n mestaruuskisoissa neliottelun voittajana. Vasemmalla oleva entinen maajoukkuevoimistelija ja Nassarin hyväksikäytön uhri Kyla Ross löysi Nicholsin tavoin voimistelun ilon yliopistossa, hänen tapauksessaan UCLA:ssa.

Lähteet: Athlete A: Voimisteluskandaalin tarina (Netflix), ESPN, Elle, SB Nation, Harpers Bazaar, StarTribune.