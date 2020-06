Olympiastadionin valmistuminen lykkääntyy taas: Helsinki ei ottanut rakennuskohdetta vastaan – ”Voi löytyä yksi vika tai 20 vikaa”

Olympiastadionin luovuttaminen rakennuttajalle eli Helsingin kaupungille siirtyi ainakin kuukaudella.

Suomen johtavan urheilupyhätön ja tulevan viihdekeskuksen valmistuminen lykkääntyi ainakin kuukaudella. Tiistaina pidetyssä työmaakokouksessa päädyttiin siihen, ettei viisi vuotta kestänyt remontti ole vielä valmis.

– Totesimme, että kohde ei ollut vielä vastaanottokelpoinen, koska palo- ja pelastustoimen tarkastuksia ei ole päästy pitämään, projektipäällikkö Aulis Toivonen sanoo.

Olympiastadion on tullut tutuksi projektipäällikkö Aulis Toivoselle, sillä hän on ollut rakennusprojektissa mukana 11 vuoden ajan.

Näin stadionin uudenkarhealla Mondolla jäätiin telineisiin heinäkuun helteiden ajaksi.

Toivonen on vetänyt projektia rakennuttajan eli kaupungin puolelta. Kaupungin palkkaama palokonsultti päätyi lausunnossaan siihen, ettei rakennuskohteessa ole valmiutta palo- ja pelastustoimen tarkastuksen suorittamiselle. Näin Olympiastadionia ei pystytä ottamaan käyttöön eikä luovuttamaan Stadion-säätiölle.

– Varsinaista rakennustarkastusta ei puolestaan voida tehdä ennen kuin kohde on läpäissyt pelastuslaitoksen tarkastuksen, Toivonen selventää.

Korona viivästytti tavaratoimituksia

Kokouksessa tehty ratkaisu tarkoittaa, että Olympiastadionilla työt jatkuvat kiivaasti heinäkuussa. Seuraavaksi vastaanottopäiväksi sovittiin 31. heinäkuuta.

Kaupungin ja urakoitsijoiden mukaan kuukauden lykkäyksen pitäisi riittää.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että urakoitsijoilla olisi mahdollisuus suoriutua töistään siinä ajassa, Toivonen arvioi.

Monimutkaiset sähkötekniset järjestelmät ovat usein ongelmallisia isoissa rakennusprojekteissa.

– Niitä päästään testaamaan vasta hankkeen loppuvaiheessa, eikä niitä aina saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.

Lisäksi koronapandemia on tuonut ongelmia sähköpuolen tavaratoimituksiin, joista iso osa tulee ulkomailta.

”Talosta puuttuu henki ja sielu”

Ulospäin Olympiastadion näyttää valmiilta.

– Rakennustekniset työt ovat vastaanottokelpoisia, samoin LV-puolen työt ja suurin osa sähkötekniikasta, Toivonen erittelee.

Stadionilla palaa valo, mutta kaikkia johtoja ei ole vielä ehditty kytkeä.

Ongelmia on havaittu lähinnä turvalaitteiden testauksessa. Toivonen illustroi tilannetta vertauskuvalla.

– Talo näyttää hienolta ja kauniilta, mutta sieltä puuttuu henki ja sielu. Ne pitää vielä puhaltaa rakennukseen, jotta se lähtee toimimaan.

Mitä ”Stadikalla” sitten heinäkuussa tehdään?

– Siellä on vielä kytkemättömiä johtoja, ja niiden takaa haetaan piiri kerrallaan vikoja. Aina kun saadaan joku osakokonaisuus kytkettyä, sen takaa paljastuu mahdollisia ongelmia.

Ongelmien määrä ei ole vakio.

– Sieltä voi löytyä yksi vika tai 20 vikaa, Toivonen sanoo.

Sähköasentajien lomat paloivat

Työ on jatkunut kauan ja on nyt loppusuoralla. Sähköpuolen asennuksia on tehnyt pitkään 70–80 asentajaa, joten ihan pikkunäpertelystä ei ole kyse. Sähköurakoitsijan mukaan tällä hetkellä töissä on 33 asentajaa.

Kun testaus jatkuu heinäkuun ajan, paloivatko heidän lomansa?

– Kyllähän se kieltämättä siirtää kaikkien niiden lomia, jotka ovat avainasemassa hankkeen valmistumisen nähden, Toivonen kertoo.

Sähköurakoitsijan mukaan asentajat eivät lähde rannalle, vaan siirtävät lomansa myöhempään ajankohtaan. Näin toimii myös projektin kimpussa 11 vuotta häärinyt Toivonen.

– Tarkoitus oli lomailla heinäkuussa, mutta nyt kuukausi menee hankkeen valmistumista valvoessa.

Syksyn tapahtumat eivät vaarassa

Olympiastadionin remontti alkoi vuonna 2016, joten perusparannus- ja uudisrakentamisprojekti on vienyt aikaa reilusti yli olympiadin verran.

Olympiastadionin ympäristö näytti maanantaina tältä.

Stadion-säätiön tarkoituksena on järjestää virtuaalinen avajaisjuhla 22. elokuuta. Ensimmäinen yleisötapahtuma on 3. syyskuuta, jolloin Suomen A-maajoukkue kohtaa Walesin Kansojen liigan avausottelussa – mikäli viranomaismääräykset sen sallivat.

Toivosen mukaan syksyn yleisötapahtumat eivät ole vaarassa, vaikka sähkövikoja löytyisi proppukaupalla.

– Sanotaan näin, ettei tällä hetkellä voi lähteä spekuloimaan niiden vaarantumisella. Elämme siinä uskossa, että sovitut tapahtumat pystytään järjestämään.