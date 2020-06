Suomalainen lentäjä on varautunut jopa amputaatioon ennen epäinhimillisen raskasta kisaa – vastaus kysymykseen ”miksi?” on lyhyt

Yksinpurjehtija Ari Huusela lähtee marraskuussa kammottavan rankkaan kilpailuun.

Yksinpurjehtija Ari Huusela lähtee marraskuussa suureen seikkailuun, joka vie hänet inhimillisen suorituskyvyn äärirajoille. Huusela, 57, osallistuu valtamerten purjehduskilpailuun Vendée Globeen, jonka aikana hän kiertää maailman vesiteitse noin sadassa päivässä. Pysähtymättä. Yksin ja ilman apua.

Edessä on raakaa meri-ilmaa, ylitse vyöryviä aaltoja ja myrskytuulia. Mutta vielä kesäkuussa, Helsingin Katajanokalla, Huuselan IMOCA-vene kelluu helleauringossa. Hiilikuituveneen masto nousee niin korkealle, että niskaa särkee sen huippua etsiessä. Kannella veneen kummi, formulakuski Emma Kimiläinen, kastaa aluksen nimeksi Stark loiskuttelemalla samppanjaa yli laidan. Kippari Huusela seuraa toimitusta hymyillen aurinkolasiensa takaa. Veneen nimi on kirjailtu myös pinkeään keulapurjeeseen.

Emma Kimiläinen (vas.) kastoi Ari Huuselan veneen.

Rautakauppaketju Stark pelasti Huuselan yli 20-vuotisen unelman maailmanympäripurjehduksesta maaliskuussa. Korona iski ja talous syöksyi. Mutta veneeseen tarvittiin vielä yhtä sun toista, esimerkiksi uusi köli. Huusela oli epätoivoinen.

– Oli vaikeaa uskoa, että saan projektin nostettua veden pinnan yläpuolelle ja pääsen lähtölinjalle, Huusela kertoo.

Hän myönsi epätoivonsa julkisesti Facebook-päivityksessä, minkä jälkeen tuleva yhteistyökumppani soitti. Köli lähti tilaukseen.

Rahoituksen jääminen vajaaksi olisi ollut Huuselalle katastrofi. Vendée Globeen osallistumisen hinta on hänelle yhteensä noin 800 000 euroa jyvitettynä neljälle vuodelle, joiden aikana Huusela on jo kahdesti ylittänyt Atlantin. Budjetti on pikkuinen. Britti Alex Thomsonin vastaava on 20 miljoonaa ja häntä sponsoroi Hugo Boss.

Veneen arvo on puoli miljoonaa euroa. Sen Huusela on itse maksanut. Muihin kuluihin omaa rahaa on mennyt sata tuhatta.

– Henkilökohtaisesti on kaikki pelissä. Toivomme, että saamme veneen myytyä kisan jälkeen ja maksettua lainat pois, Huusela kertoo suunnitelmistaan.

Jos vene ei tulisi yhtenä kappaleena takaisin, vaan törmäisi esimerkiksi meressä kelluvaan rahtikonttiin tai valaaseen, Huuselan pitäisi jatkaa päivätyötään hieman pidempään. Hän on siviiliammatiltaan Finnairin lentäjä, kapteeni. Korona vaikutti häneen myös siten, että lomautus tuli huhtikuun alussa. Sen jälkeen hän on lentänyt vain kolmesti. Kahdella lennoista haettiin hengityssuojaimia Shanghaista – tosin ei kuulemma niitä pahamaineisia Huoltovarmuuskeskuksen maskeja.

Purjehdukseen liittyy stereotypia rikkaiden ihmisten lajista. Huusela ei kuitenkaan ole syntynyt kultalusikka missään ruumiinaukossaan. Hän on kerännyt rahansa kovalla työllä. Hän syntyi pohjoishelsinkiläiseen yksinhuoltajaperheeseen vuonna 1962, valitsi teininä ammattikouluun ja aloitti lentokoneasentajana 17-vuotiaana. Huusela suoritti lentolupakirjan ja alkoi lentää rahtia. Sitten hän eteni perämieskurssille ja kapteeniksi.

– Olen rakentanut jokaikisen pulikan elämässäni. Jokaisella on sama mahdollisuus. Minulla ei ollut takametsiä kaadettavana. Ei omaisuutta, jota olisin voinut pistää menemään. Olen tyytyväinen, että olen päässyt tähän pisteeseen, hän kertoo.

Puolen miljoonan arvoinen Imoca Stark on Ari Huuselan silmäterä.

Tästä pisteestä hän katsoo suureen, ammottavaan tuntemattomaan. Vendée Globe on ikonisen rankka kisa. Kaksi tarinaa tiivistää sen vaarat. Erään kilpailijan masto katkesi Uuden-Seelannin lähistöllä. Hän rakensi uutta mastoa kahden viikon ajan. Viivästyksestä johtuen ruoka loppui ja kilpailija joutui syömään merilevää saadakseen energiaa. Hän tuli maaliin nälkiintyneenä.

Toinen kisaaja oli kannellaan tekemässä korjaustöitä, kun vene törmäsi aaltoon. Kun hän tuli tajuihinsa, huomasi hän reisiluunsa murtuneen. Kippari raahautui hälyttämään apua. Valitettavasti matkaa lähimpään rantaan oli 800 meripeninkulmaa. Australian laivasto saapui vasta kahden päivän jälkeen pelastamaan. Kilpailija ei odottaessaan ylettänyt ottamaan lääkkeitä tai ruokaa.

Vastaavan tilanteen varalle Huusela on lääkärin avustuksella opetellut itse kiristämään valtimohaavan niin, että raajan voi amputoida, ompelemaan ja nitomaan haavansa sekä ottamaan morfiinia. Jos raajan joutuu kiristämään kiinni, sen tummumista joutuu katselemaan laivassa päiviä ennen avun saapumista.

Kolme kilpailijaa on kadonnut merille, muttei yksikään vuoden 1996 jälkeen.

Vaarojen lisäksi haasteita aiheuttavat syöminen ja nukkuminen. Etelänmerellä Huusela kuluttaa 8000 kilokaloria päivässä eli tusinan Bic Mac -aterian verran. Energia tulee rasvalla kyllästetystä kuivamuonasta, joka muuttuu syömäkelpoiseksi merivedestä valmistetun veden avulla. Muonaa on lastissa sata kiloa.

Unta saadaan neljä tuntia vuorokaudessa, 15 minuutin pätkissä valtameren kuohuissa, kuolemanpelossa ja kovassa stressissä. Kerran vuorokaudessa yritetään ottaa oikein kunnon 1,5 tunnin torkut. Huusela on treenannut nukkumista uniklinikalla ja opiskellut kevythypnoosia.

Huusela nukkuu purjehduksen aikana 15–45 minuuttia tai parhaimmillaan 1,5 tuntia kerrallaan.

Isoin kysymys Huuselalle on yksinkertainen: Miksi?

– Käyn talvisin kylmässä merivesialtaassa uimassa. Altaaseen meneminen on ihan hirveää, mutta koska se on siellä, on pakko mennä, selittää hurjapää Huusela, joka on elämässään kiivennyt myös Mont Blancille.

Purjehduksen formula yksi

IMOCA-veneet ovat yksinpurjehduksen kuninkuusluokka – kuin formula ykköset moottoriurheilussa. Niiden erityisominaisuus on hillitön teho-paino-suhde.

Huuselan Stark-niminen vene painaa vain kahdeksan tonnia, kun muiden samankokoisten veneiden paino on 25 tuhatta kiloa. Masto nousee 30 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Se mahdollistaa purjepinta-alaa kolmen tenniskentän verran. Syväys on neljä ja puoli metriä.

Stark-veneen teho-painosuhde on hurja. Keveys ja purjepinta-ala mahdollistavat kovat nopeudet.

Kevyt paino ja iso purjepinta-ala tarkoittavat, että vene menee kovaa. Niin nopeasti, että Huusela pyrkii kiertämään maapallon noin sadassa päivässä. Kyydissä on hurjaa.

– Tulee välillä mieleen, että vene yrittää heittää minut väkisin yli laidan. Kun avotilassa tekee kovassa aallokossa töitä, tulee olo kuin olisi rodeohärän selässä, Huusela kertoo.

Veneen kastetilaisuutta juontanut radiopersoona Arttu Harkki on päässyt Itämerellä Starkin kyytiin ja tullut merisairaaksi.

– Kun aamuyöllä herättiin, tuli paha olo. Katsoin Aria kameran läpi ja sit lähti. Olin takalaidalla oksentamassa, Harkki kertoi.

Merenkäynnin megatapahtuma

Yhdeksättä kertaa järjestettävä Vendée Globe on purjehdukselle sitä, mitä MM-kisat jalkapallolle. Neljän vuoden välein kilpailtava maailmanympäripurjehdus alkaa marraskuun 8. päivä Ranskan Les Sables d’Olonnesta. Normaalioloissa tapahtuman kisakylään odotettaisiin 2,3 miljoonaa kävijää. Kisaa seurataan tiiviisti eri maissa, ja sen kansainvälinen media-arvo ylittää 300 miljoonaa euroa.

Kilpailuun on tänä vuonna osallistumassa 37 purjehtijaa, joista kuusi on naisia. Naiskilpailija on parhaimmillaan sijoittunut toiseksi.

– Tämä on hyvin tasa-arvoinen laji. Myös fyysinen jaksaminen lähtee mentaalipuolelta, Huusela kertoo.

Ranskasta purjehditaan etelään ja Hyväntoivonniemeltä käännytään itään. Sitten kierretään Etelämanner. Huuselalle reitin suola on Etelämeri, jossa pääsee kokemaan kosmista yksinäisyyttä, kun lähin toinen ihminen löytyy avaruusasemalta 500 kilometriä veneen yläpuolella.

Näin Vendée Globen kilpailijat kiertävät maapallon.

– Minulle on kerrottu, että jokainen purjehtija haluaa päästä etelämerelle kokemaan kovat myötätuulet ja surffiaallot. Mutta kun siellä on ollut vuorokauden, sieltä haluaa vain päästä pois, Huusela sanoo.

Parhaimmillaan kisa on selvitetty 74 päivässä.