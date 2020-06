Tasa-arvoliike vaatii KOK:ta joustamaan protestisäännöstään – ”Urheilijoita ei voi enää vaientaa”

John Carlos tukee yhdysvaltalaisurheilijoiden vetoomusta

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitean urheilijaneuvosto esittää Kansainväliselle olympiakomitealle (KOK) ja Kansainväliselle paralympiakomitealle, että ne luopuisivat säännöstä, joka kieltää poliittiset mielenilmaukset olympialaisissa ja paralympialaisissa.

Vetoomukseen osallistui myös Mexicon 1968 olympialaisten 200 metrin pronssimitalisti John Carlos, joka teki silloin palkintojenjaossa yhdessä Tommie Smithin kanssa mustien asemaa (black power) edistäneen liikkeen tervehdyksen.

Smith ja Carlos kohottivat ilmaan mustaan hanskaan verhotut nyrkit. Eleestä seurasi tuolloin karkotus kisapaikalta.

Protestioikeutta vaaditaan myös nyt mustien tasa-arvon nimissä. Mielenilmaukset alkoivat toukokuun lopulla, kun George Floyd kuoli poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa.

– Urheilijoita ei voi enää vaientaa, urheilijaneuvosto ilmoitti vetoomuksessaan.

– Urheilijoita ei sovi rangaista siitä, että he edistävät asioita, joihin he uskovat. Ei varsinkaan silloin, kun he puhuvat asioista, jotka ovat myös olympialiikkeen tavoitteita.

Olympiasäännöissä on kielletty poliittisten, uskonnollisten ja rodullisten kysymysten mielenilmaukset.

Smithin ja Carlosin mielenilmaus sai erityistä pontta siitä, että Smith juoksi Mexicon kisoissa ajan, joka kesti maailmanennätyksenä vuosikausia.

Smithin voittoaika oli 19,83. Italialainen Pietro Mennea riisti ME-ajan Smithiltä 11 vuotta myöhemmin.