841 km/h:n ennätysvauhti johti hirvittävään kuolemaan – menehtyneen tv-persoonan ystävä paljasti onnettomuuden traagiset taustat

”Yksikään ennätys ei ole sen arvoinen, että hän ei ole täällä”, kirjoittaa Jesse Combsin ystävä ja tiimikaveri Terry Madden Instagramissa.

Kilpa-autoilijana ja televisiopersoonana tunnetuksi tullut yhdysvaltalainen Jessi Combs kuoli 39-vuotiaana viime vuoden elokuussa yrittäessään rikkoa omissa nimissään ollutta naisten maanopeusennätystä Alvordin aavikolla Oregonissa, Yhdysvalloissa.

Nyt, miltein vuosi onnettomuuden jälkeen, Combsille on myönnetty Guinnessin maailmanennätys. Asiasta uutisoi mm. The Guardian.

Maailman nopeimmaksi naiseksi kuvaillun Combsin onnistui kiihdyttää suihkumoottorein varustellun North American Eagle -autonsa uusiin ennätyslukemiin 841,338 km/h.

Yritys johti kuitenkin hirvittävään onnettomuuteen. Myöhemmin selvisi, että syy ennätysyrityksen traagiseen epäonnistumiseen oli autoon iskenyt mekaaninen vika. Auto osui mitä ilmeisimmin maassa olleeseen kappaleeseen, jonka seurauksena sen etupyörän ripustukset pettivät auton kiidettyä autiomaan pinnalla jopa 885 kilometrin tuntinopeudella.

Combsin kerrotaan kuolleen päähän kohdistuneisiin voimakkaisiin iskuihin ennen kuin hänen autonsa roihahti liekkimereksi.

Ilmiömäinen mutta kohtalokas kiihdytys rikkoi stunttinaisen Kitty O’Neilin vuonna 1976 asettaman 821,892 km/h:n ennätyksen.

Combsin läheinen ystävä ja tiimikaveri Terry Madden muisteli etelädakotalaista ennätysnaista koskettavassa Instagram-julkaisussaan ennätysuutisen tiimoilta. Madden osoitti menehtyneelle ystävälleen kunnioitusta, ja hänen kertomuksensa korosti tapahtuneen järkyttävyyttä.

– En todella tiedä kuinka suhtautua tähän, kun yksikään ennätys ei ole sen arvoinen, että hän ei ole täällä, mutta se on jotain, mitä hän todella halusi – niin vaikeaa kun minun onkin katsoa autoa itkemättä. Olen niin ylpeä hänestä.

– Hän heräsi tuona aamuna sanoen ”tehdään historiaa”, ja meillä oli aivan mahtava päivä.

Madden ja Combs viettivät turmapäivän yhdessä Combsin kokeillessa muutamia lähtöjä päivän mittaan.

– Tuona iltapäivänä varasimme talon Tahoe-järveltä seuraavaksi yöksi, ja hän päätti ajavansa vielä kerran varmistaakseen ennätystään, jättävänsä ajamisen sen jälkeen kokonaan ja antavansa taustakuskinsa tavoitella maailmanennätystä. Sen oli tarkoitus olla viimeinen kerta, kun hän hyppäisi autoon.

– Hän kysyi mielipidettäni, ja sanoin hänelle, että hänen on mentävä, jos se on mitä hän haluaa. Se keskustelu on repinyt minua joka päivä sen jälkeen.

Samalla Madden taustoitti onnettomuuden tapahtumia ja kertoi Combsin olleen hidastamassa, kun se tapahtui. Maddenin mukaan Combs teki kaiken tilanteessa oikein.

North American Eagle -auto oli varustettu General Electric -yhtiön valmistamalla GE J-79-11B -suihkumoottorilla.

Combs aloitti autoilu-uransa hot rod -autojen rakentajana, ja myöhemmin hän siirtyi myös itse ratin taakse. Urheilullisten saavutustensa lisäksi hänet muistetaan muun muassa myös Suomessakin suositusta Myytinmurtajat-sarjasta.