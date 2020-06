Sanoma Media ja Olympiarahasto merkittävään yhteistyöhön: ”Talkooviesti parhaiten perille koko Suomen kansalle”

Sanoma Media on mukana varmistamassa, että suomalaisten urheilusaavutuksista ja -tarinoista riittää uutta kerrottavaa myös tulevina vuosikymmeninä.

Olympiarahasto on Suomen Olympiakomitean käynnistämä hanke.

Sen tavoite on koota rahastoon 40 miljoonan euron peruspääoma. Summasta puolet kerätään yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Valtio on siis sitoutunut lahjoittamaan rahastoon saman verran kuin yrityslahjoituksilla on saatu kasaan. Sen vastinraha on siis enimmillään 20 miljoonaa.

Urheilussa hyödynnetään nyt ensimmäisen kerran rahoitusmallia, joka on tuttu yliopistojen ja lastensairaalan varainhankinnasta. Tavoitteena on rakentaa urheilulle tukeva kivijalka, joka parantaa pysyvästi alan rahoitusta ja toimintaedellytyksiä.

Olympiarahaston mediakumppanina Sanoma Media on mukana varmistamassa, että suomalaisten urheilusaavutuksista ja -tarinoista riittää uutta kerrottavaa myös tulevina vuosikymmeninä.

Suomen suurin uutismedia Ilta-Sanomat, Pohjoismaiden suurin sanomalehti Helsingin Sanomat, sekä muut Sanoma Median kanavat tavoittavat viikoittain 97 prosenttia suomalaisista.

– Urheilun menestyshetket vetävät suomalaiset Ilta-Sanomien pariin. Kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa keväällä 2019, finaalia seuraavana maanantaina IS:n verkkopalvelussa paukkuivat kävijäennätykset, Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti kertoo.

– Suomen suurimpana uutismediana Ilta-Sanomat on vahvasti mukana suomalaisten jaetuissa kokemuksissa ja elämyksissä, ja urheilumenestyksen nostattama hyvä fiilis yhdistää meitä aina poikkeuksellisella tavalla. Suomalaista urheilua on syytä tukea, jotta saamme kokea näitä yhteisiä riemun hetkiä jatkossakin, Lahti sanoo.

Olympiarahaston varainhankinnasta vastaava johtaja Jaakko Sippola on tyytyväinen Sanoma Median kanssa sovittuun yhteistyöhön.

– Sanoma Median kanavien avulla saamme talkooviestin parhaiten perille koko Suomen kansalle. Olympiarahaston rooli on pitää tulta yllä ja välittää soihtua eteenpäin tuleville sukupolville. Tämä edellyttää kansalaistalkoita ja lahjoituksia, joiden avulla varmistamme lupaaville nuorille urheilijoille kansainvälisen tason valmennus- ja harjoitteluolosuhteet, Sippola toteaa.