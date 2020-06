Kokenut painonnostaja Teemu Roininen sanoo, että jo pienet apurahat auttaisivat.

– Pöyristyttävää!

Tämä on painonnostaja Teemu Roinisen vastaus, kun Ilta-Sanomat kertoi hänelle urheilijoiden saaman osuuden liikuntabudjetista.

Urheilulehti kertoi keskiviikkona, että valtion viime vuoden 151 miljoonan euron liikunta- ja urheilubudjetista vain 2,3 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia päätyi suoraan urheilijoille apurahoina.

– Tiedän toki, ettei kaikki tuo 149 miljoonaa mene joojoo-miesten palkkoihin vaan moniin tärkeisiinkin rakenteisiin, kuten urheiluakatemioihin. Mutta silti nuo luvut tuntuvat suhteettomilta, Roininen lataa.

Roininen on superraskaansarjan 8-kertainen Suomen mestari ja hän on edustanut Suomea 18 kertaa arvokisoissa. Miehen paras sijoitus EM-kisoissa on 11. ja MM-kisoissa 16:s.

Hän ei ole koskaan saanut senttiäkään urheilija-apurahoja, mutta on sitä vastoin maksanut kaikki arvokisareissunsa lähes kokonaan omasta pussistaan. Siniristilipun edustamiseen on kulunut kymmeniä tuhansia euroja.

– Muutaman kerran hain tukia, mutten saanut.

Roininen on kustantanut kisamatkansa pääosin omasta pussistaan. Kuva Tampereelta viime marraskuulta.

Roininen on niitä urheilijoita, jotka voisivat hyötyä apurahojen pienestäkin kasvattamisesta.

– Meidän lajissa, jossa rahaa ei muutenkaan paljon liiku, jo tonnit ja kahdet voivat olla merkittäviä. Toinen näkökulma on se, että urheilijoita huomioitaisiin jotenkin. Pienenkin apurahan hyöty voisi olla paljon suurempi kuin se raha. Tulisi tunne, että hienoa kun nuo huomasivat, että minäkin urheilen, Roininen sanoo.

Hänen mukaansa useat urheilijat eivät edes tiedä, mitä järjestöissä puuhataan.

– Ainakaan minulle ei ole valjennut, mitä siellä järjestöissä tehdään urheilijoiden hyväksi. Sellainen kuva minulla on, että sinne hukkuu hirveästi rahaa, ja me urheilijat ja valmentajat yritämme keksiä, miten saisimme asiat tehtyä vielä halvemmalla.

– Olen melko varma, että vaikka rahaa ei olisi käytössä senttiäkään enempää, saataisiin parempia tuloksia, jos se tulisi ihmisille eikä menisi johonkin Valo-taloon, josta kukaan ei tiedä mitään, Roininen jyrähtää.