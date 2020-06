”Olin koukussa alkoholiin ja pornoon” – tuskistaan avautunut NFL-tähti huomautti urheilijoihin kohdistuvasta ongelmasta

Pittsburgh Steelersin pelinrakentaja kertoi ongelmistaan isänpäivän lähetyksessä.

NFL-joukkue Pittsburgh Steelersin pelinrakentaja Ben Roethlisberger kertoo kärsineensä uransa aikana addiktioista. Yhdysvaltalainen avautui ongelmistaan viikonloppuna järjestetyssä kristittyjen miesten virtuaalikonferenssissa. Asiasta uutisoi ESPN.

Roethlisberger, 38, keskusteli tilaisuudessa Steelersin entisen pelaajan Tunch Ilkinin kanssa ja myönsi tälle, ettei elämä ole ollut hänelle helppoa.

– Ihmiset eivät aina tajua, että me urheilijat olemme ihmisiä. Me teemme syntiä kuten kuka tahansa muukin. En ole erilainen. Me teemme virheitä. Me koukutumme asioihin. Me teemme syntiä. Me olemme ihmisiä, Roethlisberger avasi.

– Luulen, että meidät nostetaan joskus jalustalle, jolla virheitä ei sallita. Olen pudonnut siltä kuten joku muukin voisi. Olen ollut koukussa alkoholiin. Olen ollut koukussa pornografiaan, mikä ei tee minusta parasta aviomiestä, ei parasta isää, ei parasta kristittyä, joka voin olla.

Tuskistaan kertonut pelaaja kertoi kuitenkin uskovansa, että omistautumisella ja myöntämällä heikkoutensa hän voi päästä ongelmistaan eroon.

Roethlisberger ja hänen vaimonsa Ashley avioituivat 2011, ja parilla on kolme lasta. Pelaaja on edustanut koko NFL-uransa ajan Steelersiä – vuodesta 2004 alkaen.

ESPN:n mukaan Roethlisbergeriä on kahdesti syytetty seksuaalisesta häirinnästä, ja hän oli osan kaudesta 2010 hyllytettynä rikottuaan NFL:n toimintaohjeita.