Video: Tässä olisi voinut käydä pahasti! Penkkipunnerruksen ME-yrityksestä tuli farssi amatöörimäisen virheen takia

200-kiloinen ja 191-senttinen yhdysvaltalainen yritti käsittämätöntä maailmanennätystä penkkipunneruksessa.

Yhdysvaltalainen painonnostaja Julius Maddox yritti rikkoa omissa nimissään olevaa penkkipunneruksen maailmanennätystä.

Yritys nostaa 360 kilogrammaa päättyi kuitenkin karusti amatöörimäiseen virheeseen. Tanko oli nimittäin ladattu epätasapainoisesti. Toisella puolella oli peräti 25 kiloa enemmän kuin toisella.

Farssin jälkeen 33-vuotias Maddox yritti vielä toisen kerran, mutta kenties kovin lataus oli menetetty.

Epätasaisesti ladattu tanko olisi saattanut aiheuttaa pahempaakin vahinkoa, mutta kuten yllä olevalta videolta näkyy, tilanteesta selvittiin pääosin säikähdyksellä.

Maddox satutti epäonnisissa ennätysyrityksissä kuitenkin kättään, rintalihastaan ja selkäänsä.

– Halusin kertoa, että olen ok. Tuntuu kuitenkin kuin olisin jäänyt rekan alle, Maddox viestitti Instagram-videollaan.

– Selkääni ja rintalihaksiani nipistelee. Heräsin aamulla ja oikea käteni ja käsivarteni olivat turvoksissa. Se johtuu painoista tai kehon rasituksesta, Maddox jatkoi.

Noin 200-kiloisen ja 191-senttisen järkäleen hallussa pitämä maailmanennätys on 770 paunaa eli 350 kilogrammaa.

Sen Kentuckysta kotoisin oleva Maddox nosti maaliskuussa Arnold Sports Festival -tapahtumassa.

Maddoxin ennätyksissä kyse on RAW-penkkipunnerruksesta eli ”raakanostosta”. Tällöin apuna ei saa käyttää erityisiä varusteita, kuten penkkipunnerruspaitaa.

Varusteita apuna käytettäessä penkkipunnerruksen kaikkien aikojen tulos on niinkin hurja kuin 500 kiloa, jonka Tiny Meeker nosti vuonna 2013.

Lisäksi tulee huomioida, että ainoa lajiliitto, joka on Maailman antidopingtoimisto Wadan alainen, on Kansainvälinen voimanostoliitto IPF. Sen listauksissa penkkipunneruksen maailmanennätys on algerialaisen Ilyas Boughalemin 291 kiloa.