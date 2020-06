Sairaala antoi päivityksen rekkaan törmänneen Alex Zanardin tilasta

Entinen F1-kuljettaja loukkaantui vakavasti perjantaina.

Alex Zanardia hoitava sairaala Italian Sienassa päivitti tietoa urheilulegendan kunnosta. Entinen F1-kuski selvisi hengissä kolmannesta yöstään sairalaassa.

Zanardia pidetään yhä koomassa ja hengityskoneessa, mutta hänen tilansa on vakaa.

– Hengityksen ja verenkierron sekä aineenvaihdunnan tilat ovat pysyneet ennallaan, mutta potilaan neurologinen yleiskuva on yhä hyvin vakava. Potilas on vaivutettu koomaan ja intuboitu. Hän on hengityskoneessa. Ennuste pidetään vielä luottamuksellisena, sairaalasta tiedotettiin.

– Zanardista pitää huolta monialainen tiimi. Ryhmä arvioi seuraavien päivien aikana niitä diagnostis-terapeuttisia toimenpiteitä, joita voidaan tehdä.

Zanardin leikannut kirurgi kertoi lauantaina huolestuttavia tietoja potilaansa kärsimistä vammoista. Urheiluikonin päävammat olivat hyvin vaikeat. Kirurgi teki Zanardille neurokirurgisen aivoleikkauksen.

Zanardi törmäsi parapyöräilykilpailussa rekkaan perjantaina Italiassa. Hän menetti alamäessä käsikäyttöisen pyöränsä hallinnan.

1990-luvulla F1:n MM-sarjassa kilpaillut italialainen siirtyi parapyöräilyyn vuoden 2001 jälkeen, kun hän menetti kilpa-auto-onnettomuudessa jalkansa. Sittemmin hänestä on tullut paraurheilun legenda, joka on voittanut useita kultamitaleja pyöräilyssä paralympialaisissa.