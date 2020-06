Yksi nettiin ladattu kuva muutti 22-vuotiaan Taylan elämän – ”Ajattelin että se oli siisti kuva”

Tayla Harris joutui seksististen kommenttien vuoksi maailmanlaajuisen huomion keskipisteeksi. Hän käänsi kohun positiiviseksi.

Australialaisen Tayla Harrisin elämä muuttui vuosi sitten.

Tuolloin 21-vuotias australialaisen jalkapallon pelaaja joutui syyttä kohun keskelle ja valtavan mediahuomion kohteeksi.

Carlton Football Clubia edustava Harris kuvattiin potkaisemassa palloa australialaisen jalkapallon naisten AFL-liigan ottelussa. Valokuvaaja Michael Willsonin kameraan tallentunut urheilukuva oli upea – kuvan julkaisua seuranneet kommentit ainoastaan kamalia.

Kun liigaa näyttävä Channel 7 jakoi kuvan sosiaalisessa mediassa, se keräsi valtavasti seksistisiä ja seksuaalissävytteisiä kommentteja. Kuvaa myös muokattiin halventavalla tavalla. Se poistettiin nopeasti ja kohu oli valmis.

Harris jakoi kuvan omalla Twitter-tilillään. Saatetekstiksi hän kirjoitti:

– Tässä on kuva minusta töissä... Miettikääpä sitä ennen kuin kirjoitatte halventavia kommenttejanne. Senkin elukat.

Nuori urheilija repäistiin maailmanlaajuisen huomion keskipisteeksi. Hänen Twitter-viestinsä levisi laajalle – CNN:n mukaan siitä tuli vuoden eniten tykkäyksiä kerännyt twiitti Australiassa.

Harrisin Twitter-seuraajien määrä kasvoi radikaalisti: yhdessä yössä 20 000:stä 80 000:een. Tapauksen laannuttua Twitter-seuraajia on reilut 32 000, mutta kuvapalvelu Instagramissa seuraajia on reilusti enemmän, 118 000.

Naisiin ja naisurheilijoihin kohdistuvat seksistiset kommentit puhuttivat, ja Harrisille satoi tukea muun muassa Australian pääministeri Scott Morrisonilta. Kuvan sosiaalisen median kanavistaan poistanut Channel 7 pyysi Harrisilta anteeksi.

Viime syyskuussa Melbournessa paljastettiin 3,3-metrinen pronssipatsas. Pronssiin oli valettu Harris ”kohukuvaan” johtaneessa asennossa. Samainen asento on ikuistettu myös esimerkiksi t-paitoihin.

Tuoreessa CNN:n haastattelussa Harris kertoi vuoden takaisesta kohusta.

– Minulla oli se kuva ja päätin vain julkaista sen ja heittää siihen jonkun kuvatekstin. Mitä tapahtui, tapahtui. En julkaissut kuvaa vastalauseena Channel 7:lle, julkaisin sen, koska ajattelin että se oli siisti kuva, Harris sanoi.

Kohun keskellä Harris ollessaan kuvaili kokemaansa seksuaaliseksi hyväksikäytöksi.

– Näkemäni kommentit olivat seksuaalista hyväksikäyttöä, jos niitä voi niin kutsua. Ne olivat inhottavia ja saivat minut voimaan pahoin. Mielestäni tätä voi pitää seksuaalisena hyväksikäyttönä sosiaalisessa mediassa, Harris sanoi vuosi sitten RSN-radiokanavan haastattelussa.

CNN:n mukaan tapaus sai niin suuret mittasuhteet, että Harrisille palkattiin seuraavaan otteluun henkivartija.

Kaikista negatiivisista puolista huolimatta Harris kuvailee kokemuksen olleen ”enimmäkseen positiivinen”.

– Rakastan sitä, kun äiti tai nuori tyttö tai poika kiittää minua siitä, että pidin puoleni, hän sanoi CNN:lle.

– Jos minun kokemukseni auttaa ketään millään tavalla, voisin käydä sen läpi uudestaan. Mieluummin en kävisi, mutta olen saanut paljon uskomattoman hienoja viestejä. Tämä on ollut silmiä avaava kokemus, hän jatkoi.

Nykyään Harris taistelee intohimoisesti nettikiusaamista ja halventavia kommentteja vastaan. Hän kertoo saavansa paljon viestejä nuorilta, jotka ovat joutuneet kokemaan nettikiusaamista. Nämä nuoret ovat kiittäneet Harrisia siitä, että hänen esimerkkinsä auttoi heitä vastustamaan kiusaajia.

– Nettikiusaaminen on niin paha ongelma, että nuoret tekevät itsemurhia. Se on kammottavaa. Jos siis pystyn antamaan jollekin edes vähän itsevarmuutta jotta he voisivat paremmin, teen sen eteen kaikkeni.

Australialaisen jalkapallon ja aktivismin lisäksi Harris tunnetaan myös nyrkkeilijänä.

