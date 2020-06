Tuomas Mannisen kolumni: Tämä kolumni ei ole naisille – se sisältää ahtaan miesnäkökulman

Tuomas Manninen kirjoittaa joogaamisen yksityiskohtaisimmista nyansseista.

Juhannussauna, mikä ihana saunasana!

Ja kohta asiaa asanoista.

Tämä kolumni ei ole naisille. Se sisältää miesnäkökulman, ahtaan sellaisen, eikä kiinnostane edes suurinta osaa miehiä. Kuten kilpaurheilussa, myös kuntoillessa mennään huipulla niin pienillä marginaaleilla, etteivät maallikot huomaa eroa.

Se on pilkuntarkkaa. Tai – tässä tapauksessa – peniksentarkkaa. Hifistelyä, joku ehkä sanoo. Minä sanon: äärimmäistä inhimillistä kunnianhimoa ja totaalista täydellisyyden tavoittelua.

”Lite bättre”, sanoisi Curre Lindström.

Paljon on puhuttu koronakevään urheiluseuroille aiheuttamista koettelemuksista ja säälitelty urheilijoita, noita nuoria ja hyvävoimaisia ihmisiä. Vähemmälle huomiolle jäi, että monet kuntosalit sulkeutuivat. Ja ohjatut jumpat, nyky-yhteiskunnan yksi kivijalka, päättyivät. Moni konttorityöläinen jäi aivan heitteille.

Ken on kerran ottanut vastaan ohjatun jumpan ilosanoman, ei enää pärjää maailmassa, jossa pitäisi olla oma-aloitteinen ja tarmokas.

Käytyäni 20 vuotta ohjatuissa jumpissa – pumpista joogaan ja kaikkea siltä väliltä, balettia unohtamatta – tunsin 60-vuotiaana eläväni 40-vuotiaan kehossa. Urheilijat toipuvat koronakeväästä nopeasti, urheiluseuratkin, ja nuoremmat kuntoilijat, he, joilla on elämä keskipäivässä.

Minun sukupolveni on kadotettu sukupolvi.

Huhtikuussa tunsin itseni oman ikäisekseni, toukokuussa 65-vuotiaaksi. Nyt 70. Voimat ehtyvät, kehon liikkuvuus loittonee auringonlaskuun.

Eniten ikävöin joogaa, olinhan kerran Sanomatalon Johtava miesjoogi.

Joogasta on kehitetty muodikkaita typeryyksiä, kuten saunajooga. Rehdissä astangassa tempo on sellainen, että hiki tulee löylyttä. Eri asia on, että saunassa (myös nojatuolissa) voi tehdä oheisharjoitteita, joihin asemani Johtavana osaltaan perustui.

Erityisen hyvin lauteet sopivat asanaan nimeltä padmasana eli lootus, jossa istutaan jalat tiukasti ristittyinä, jalkaterät reisien päällä.

Syksyllä puistofutiksessa saadun nilkkavamman vuoksi en talvella taipunut kuin puolilootukseen. Saunassa ihminen notkistuu, ja kun vihdoin pari viikkoa sitten pääsin kesämökille ja saunaan (korona sulki myös sydänterveyttä edistävät julkiset saunat), huomasin taas pystyväni täyslootukseen.

Se oli ilon hetki. Jota seurasi tenkkapoo.

Joogassa kaikkien ruumiinosien sijainti on tarkasti määritelty. Ojennusten kulmat, suunnat; koivet, kädet, kaula, lantio. Kaikki. Joogatunnilla käytetään housuja. Saunassa ei. Housuton joogi on vapaa. Ei villi eikä vallaton, mutta vapaa.

Hoksasin, etten tiennyt, missä housuttomassa lootuksessa on peniksen oikea paikka. Ahtaasti jalkojen alla vai lepäämässä niiden päällä? Saako kohentaa?

Tämä on asia, jota en kehtaisi kysyä joogatunnilla. Siellä on nuorten naisten enemmistö enkä usko, että aihe kiinnostaisi heitä. Ei se luultavasti kiinnosta useimpia miehiäkään. He eivät ole yhtä tavoitteellisia ja kilpailuhenkisiä kuin minä.

Siksi olin Johtava. Sitten tuli korona.

Enää en ole mitään.

Ja vielä...

Juhannusmuisto tai valemuisto: En saa unta. Luen aamuyöllä kesämökin kuistilla Veikkaus-Lotto -lehdestä Eric Battyn pelaaja pelaajalta -analyysiä Länsi-Saksan 1972 Euroopan mestareista: Maier, Höttges, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Höness, Wimmer, Netzer, Heynckes, Müller, Kremers. Ihan parasta!