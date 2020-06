Siviilipalvelusmies kävi Elastisen ”soturitreenissä” – näin siinä kävi

Kimmo ”Elastinen” Laiho on yksi Training For Warriors salin omistajista.

Training for Warriors on yhdysvaltalainen konsepti, jonka Kimmo ”Elastinen” Laiho kavereineen toi vuonna 2014 Suomeen.

En saa nukutuksi. Olen aamulla menossa testaamaan Training for Warriors -harjoitusmuotoa rap-muusikko Elastisen eli Kimmo Laihon osittain omistamalle kuntosalille Helsingissä. En usko voivani treenata kuin soturi. Minähän olen siviilipalvelusmies!

Luen aamiaisella artikkeleja TFW-metodista. Helsingin Sanomiin kaksi vuotta sitten kirjoittanut Sonia El Kamel kertoo vaivaantuneensa treeneissä. Siellä on huudettu Elastisen kappaleiden soidessa. Voi hyvänen aika, ajattelen.

Treenini alkaa kello 7.30. Aika on varhainen, mutta kurvatessani pyörällä salille huomaan, että aamun ensimmäinen ryhmä on jo lopettelemassa. Salin ovelta näkyy vihreä tekonurmimatto ja keltaiset seinät. Liikkujat eivät näytä sotaisilta. He hymyilevät.

Paikalle saapuu Pauli Aalto-Setälä, markkinointiviestintätoimisto Dentsu Aegis Networkin toimitusjohtaja. Aalto-Setälä, 54, alkoi treenata TFW-salilla neljä vuotta sitten. Vähän myöhemmin media-alan konkari lähti mukaan osakkaaksi.

– TFW Helsinki on poikkeuksellinen yhteishenkensä tähden. Täällä tuetaan ja tsempataan, Aalto-Setälä kertoo. Hän haluaa myös ylläpitää työkykyään.

– Liikkumattomuus maksaa UKK-instituutin mukaan kolme miljardia yhteiskunnalle vuodessa. Toinen menoerä on mielenterveysvaikeudet. Treeni auttaa kumpaankin hienosti.

Pauli Aalto-Setälä (vas.), Kimmo Laiho ja Johannes Hattunen omistavat kaksi kuntosalia Helsingissä.

Toimitusjohtaja tarjoutuu parikseni ja asetumme riviin nurmimatolle. Treenaajia on parisenkymmentä. Saan aplodit, koska olen ensikertalainen. Kaikki ovat ystävällisiä. Yleensä harjoitus alkaa motivaatiopuheella, mutta tänään valmentajamme kertoo puujalkavitsejä.

Päivän menu löytyy seinältä.

Sitten aloitetaan intervallipohjainen kuntopiiriharjoitus. Lämmittelynä tehdään erilaisia hyppyjä. Korona-ajan vuoksi treenaajat ovat turvavälien etäisyydellä toisistaan. Normaalisti täällä kuulemma todella huudetaan, mutta aerosolien leviämisen vuoksi kovat äänet ovat tauolla.

Päivän pihvinä on sarja kahvakuulaheilautuksia, joita en ole ennen tehnyt. Onnekseni saan apua Johannes ”Hatsolo” Hattuselta, menestyneeltä breakdance-tanssijalta. Hän tutustui Elastiseen 1990-luvun breakdance-piireissä.

Johannes Hattunen (toinen vas.) auttaa kahvakuulan kanssa.

Hattunen on vastuussa TFW-salin tulosta Suomeen. Hän tapasi metodin yhdysvaltalaisen kehittäjän, Martin Rooneyn, Helsingissä seitsemän vuotta sitten. Lonkeroiden ja jaloviinan täyttämä ilta Teatteri-ravintolassa päätyi siihen, että muutamaa päivää myöhemmin Hattunen lähti Yhdysvaltoihin Rooneyn pitämään kokoukseen.

– Kun olin tulossa takaisin, soitin Petelle (Petri Rasanen, TFW Helsingin toimitusjohtaja) ja Kimmolle, että avattaisiinko sali. Kuusi kuukautta myöhemmin meillä oli sali auki, kertoo Hattunen, TFW Helsingin päävalmentaja ja luova johtaja.

Kahvakuulan heiluttelun jälkeen vuorossa on enää yksi liikesarja. Viimeiset vatsarutistukseni jäävät vajaiksi. Treeni päättyessä kylven hiessä ja puuskutan.

Silloin Elastinen saapuu hymy huulillaan. Räppäri jätti aamuharjoitukset väliin, koska on kuvannut musiikkivideota aamuyöhön. Hän treenaa salilla pari–kolme kertaa viikossa, minkä kiireiltään ehtii. Kerron hänelle, että näen salin yhteisöllisyydessä ja breakdance-porukoissa jotain samaa.

– Meillä oli kokemusta siitä, millainen ilmapiirin pitää olla, jotta kaikki saavat itsestään parhaan esiin. On ainutlaatuista maailmalla, että kolme breikkaria perustaa kuntosalin. Sali peilaa hyvin hiphop-kulttuuria, johon kuuluvat samanlaiset arvot, hauskanpitäminen ja positiivisuus, Laiho toteaa.

Elastinen ja Pauli Aalto-Setälä treenin pauloissa.

Hyvä fyysinen kunto on nykyaikana tärkeää huippuartisteille. Haloo Helsinki! treenaa yhdessä. Antti Tuisku hiihtää.

– Treeni auttaa kaikessa. On rutiinia ja rakennetta arjessa ja siten myös keikkapäivissä. Kun pitää itsensä virkeänä, se vaikuttaa paljon keikan laatuun, Laiho sanoo.

Ennakkoluuloni Training for Warriorsia kohtaan ovat olleet turhia. Sivari on selvinnyt, eivätkä Elastisen biisit ole soineet. Haluan silti tietää, mitä metodin nimessä olevalla taistelijalla tarkoitetaan.

– Sisäistä taistelijaa. Liikkumisen kautta löytää voiman, jonka voi viedä muihin osa-alueisiin elämässä. Kun ottaa pieniä voittoja itsestään, saa energiaa ja rohkeutta olla oma valoisa itsensä, Hattunen sanoo.

– Jokainen joutuu kamppailemaan elämässään ja me valmennamme siihen, Laiho muotoilee.

Pyöräillessäni kotiin tuumin, ettei sisäinen soturini vielä herännyt. Se polttelee yhä rauhanpiippua ja lueskelee runoja. Mutta minulla on treenin jälkeen hyvä olla.

Neljä treeniä viikossa – eikä yhtään enempää

Martin Rooney, Training for Warriors -metodin kehittäjä, aloitti oman urheilu-uransa keihäänheittäjänä, josta siirtyi vahvana ja nopeana jässikkänä kelkkailijaksi. Kelkkailun jäätyä hän alkoi valmentaa kamppailu-urheilijoita. Rooney valmensi UFC-ottelijoita matseihin jo 1990-luvun lopulla. Myöhemmin TFW laajeni tavallisten kuntoilijoiden ohjelmaksi.

TFW Helsingin ohjelma perustuu Rooneyn ajatukselle, että viikossa tehdään neljä treeniä. Kaksi kertaa harjoitellaan korkeasykkeistä kuntopiiriä, kahdesti voimaa. Eikä yhtään enempää.

– Me olemme sali, joka kieltää, ettei meillä saa käydä kuin neljä kertaa viikossa, Laiho kertoo. Hänellä oli nuorempana tapana käyttää kaikki vapaa-aikansa painojen nosteluun.

– Alkuinnostus on helpointa tappaa vetämällä liikaa.

Korona-aikana heitetään ylävitoset ilmassa.

Johannes Hattunen korostaa, ettei TFW ole kilpailulaji, kuten vaikkapa crossfit. Hänen mukaansa kyse on treenifilosofiasta, joka korostaa myös ravintoa ja lepoa.

– Tekemisemme pohjaa toisten kannustamiseen. Teemme yhdessä, mutta omaan tahtiin. Luomme ilmapiirin, jossa tärkeintä ei ole, kuinka monta kaloria poltti tai montako toistoa teki, Hattunen.

Vapaa-ajalla saa välillä myös juoda lonkeroa ja syödä pitsaa.

– Pitää muistaa elääkin, Hattunen korostaa.

Kuntosaliyrittäjien ajatustapa näkyi heidän suhtautumisessaan koronaan. Tilat suljettiin hyvissä ajoin ja uudelleen avattaessa käyttäjille annettiin mahdollisuus perua jäsenyytensä. Hattunen loi yhdessä yhtiökumppaneidensa kanssa verkkoon treenikokonaisuuden nimeltä GROW – Good Reps Only Workout.

– Yrityksemme on paremmalla pohjalla kuin koskaan. Tulemme koronasta vahvempana ulos, koska kehitimme toimintaamme, Laiho kiittelee.