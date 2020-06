Unelmasopimus! Huippulupaus Tuukka Taponen, 13, siirtyi arvostettuun italialaistalliin: ”Kaikki on mahdollista jatkossa”

Suomalaislupaus siirtyi Tony Kart Racing Teamiin, joka tekee läheistä yhteistyötä formula 1 -kuljettajia koulivan Ferrari Driver Academyn kanssa.

Suomalainen kartinglupaus Tuukka Taponen, 13, on solminut sopimuksen legendaarisen Tony Kart Racing Teamin kanssa.

Arvostettu italialaistalli on voittanut kartingissa yli 20 maailmanmestaruutta. Lisäksi se tekee läheistä yhteistyötä formula 1 -kuljettajia koulivan Ferrari Driver Academyn kanssa.

– Nyt on paketti sillä tasolla, että kaikki on mahdollista jatkossa! Tämä on ennen kaikkea tulevaisuuden kannalta iso juttu, hehkuttaa Taposen sopimusasioita hoitava Jussi Kohtala.

– Tällä hetkellä Ferrari Driver Academyn nimimiehiä ovat muun muassa Jean Alesin poika (Giuliano Alesi) sekä Michael Schumacherin poika (Mick Schumacher), tietää Kohtala.

Taponen yhteiskuvassa Tony Kart Racing -omistajan Roberto Robazzin kanssa.

Kartingradoilta on vielä pitkä matka autourheilun kuninkuusluokkaan, mutta 13-vuotias Taponen on erityisen lupaavalla tiellä.

Tähän hetkeen asti Taponen kilpaili Kohtalan omistamassa Kohtala Sports -tallissa, jonka kautta urallaan on ponnistanut muun muassa Valtteri Bottas.

Siirto suureen italialaistalliin oli kuitenkin vain ajan kysymys viime vuonna esimerkiksi EM-sarjan avauskilpailun Ranskan Angervillessä voittaneelle suomalaisjuniorille.

– Saatiin asiat aika valmiiksi jo maaliskuussa. Oltiin silloin Pohjois-Italiassa (tekemässä sopimusta), kun koronavirusepidemia räjähti. Jouduttiin lähtemään ikään kuin pakoon, Kohtala kertoo talvella lähes maaliin saaduista neuvotteluista.

– Nyt korona vaikuttaa kääntyvän voiton puolelle ja kisat jatkuvat. Tultiin tiistaina Italiaan. Nyt on diili tehty 12 kisasta eli kaikista ulkomaan kisoista, jotka talli vielä tänä vuonna ajaa.

Taponen kilpailee viimeistä vuottaan OK-Junior-luokassa.

Vielä tämän vuoden Taponen kilpailee OK-Junior-luokassa. Sen jälkeen lohjalaisella on edessään siirtyminen luokkaa ylemmäksi, OK-luokkaan.

– Alkuperäinen ajatus on, että OK-luokassa ajetaan kaksi vuotta. Jos hommat menevät suunnitelmien mukaan, pystytään tämän vuoden jälkeen lyömään lukkoon kaksi seuraavaa kautta Tony Kart -tallin kanssa, Kohtala tuumaa.

Kun kisat pääsevät koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen käyntiin, pitää Taposella kiirettä. Ohjelmassa on 12 kansainvälistä kilpailuviikkoa sekä kotimaan kilpailut, jotka hän ajaa edelleen Kohtala Sports -tallissa.

– Käytännössä joka viikko ollaan jossakin syyskuun loppuun asti. Kisoja riittää vielä joulukuullekin, Kohtala tuumaa.

Sopimusneuvotteluista vastannut Kohtala jatkaa nuoren kuskin tukena kaikissa kilpailuissa ainakin tämän kauden loppuun asti.

– Jos nuori sälli pudotetaan yksin italialaiseen tehdastiimiin, se ei ole paras ratkaisu. Kalusto ja ihmiset ympärillä muuttuvat. Hyvä, että jotain vanhaakin vielä mukana.

– Vaikka periaatteessa tallit ovat kilpailijoita keskenään, en halua väkisin pitää kuljettajia itselläni. Kuljettajia on tärkeä tukea uralla eteenpäin, Kohtala Sportsin omistaja lisää.

Nuori kartingkuljettaja on kantanut itse vastuuta myös sponsorien hankkimisesta.

Viime vuonna uutisoitiin, kuinka Taposen taustavoimat ja nuorukainen itsekin ovat tehneet kovasti töitä sponsorineuvottelujen eteen.

Vieläkään ajaminen ei ole ilmaista, mutta siirto isoon italialaistalliin avaa luonnollisesti uusia mahdollisuuksia.

– Diili Tony Kartin kanssa on sellainen, että se antaa mahdollisuuden ajaa enemmän kilpailuja samalla rahalla. Edelleen pitää rahan kuitenkin liikkua. Jotkut vanhemmat kaverit, yleensä täysi-ikäiset, voivat ajaa ilmaiseksi tai saavat jopa palkkaa. Junnukuljettajat puolestaan joutuvat maksamaan, sillä he eivät ole tehtaan palkkalistoilla, vaan ainoastaan ajavat, Kohtala kuvailee.

Parhaillaan Taponen on Italiassa testaamassa uuden tallinsa välineitä.

Kansainväliset kilpailut Tony Kart Racingin väreissä käynnistyvät kuun vaihteessa kahdella Pohjois-Italian Adriassa ajettavalla osakilpailulla.