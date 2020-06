Koronavirus kukistettu! Urheilukatsomoon ahtautui 43 000 henkeä: ”Tätä on odotettu”

Urheilun paluu yleisön eteen villitsi Uudessa-Seelannissa.

Uudessa-Seelannissa ei ole todettu 22. toukokuuta jälkeen yhtään koronavirustartuntaa, ja maassa pelattava Super Rugby -sarja palasi viikonloppuna kolmen kuukauden tauolta täyden katsomon eteen. Sunnuntaina pelattu Auckland Bluesin ja Wellington Hurricanesin myytiin loppuun ja stadionille pakkautui peräti 43000 ihmistä.

– Haluan vain kiittää kaikkia, jotka tulivat paikalle. Olemme käyneet läpi tiukkoja aikoja, ja tällainen yleisö Super Rugbyn pelissä on jotain hyvin erityistä, Bluesin kapteeni Patrick Tuipulotu tunnelmoi ottelun jälkeen.

Bluesin Caleb Clarke (keskellä) tiukassa väännössä.

Kiinnostus oli huimaa, sillä yleisömäärä oli sarjan suurin sitten vuoden 2005. Aucklandissakin on normaalisti vain noin puolet sunnuntaina nähdystä yleisöstä.

Tilanteen erityislaatuisuus tuntui myös kentällä. Bluesin Beauden Barrett pelasi kaiken lisäksi entistä seuraansa vastaan eikä sunnuntain kamppailu jäänyt hänen osaltaan ainakaan latauksesta kiinni.

Ottelusta sukeutui poikkeuksellinen yleisöryntäys.

– Tätä on odotettu. Sanoin jo aiemmin tällä viikolla, että olen pelannut tämän ottelun päässäni miljoona kertaa, joten oli hyvä saada se pois alta, hän kommentoi NZ Heraldin mukaan.

Blues voitti vauhdikkaan ja viihdyttävän ottelun luvuin 30–20 ja vahvisti asemiaan sarjan keskikastissa.

Uusi-Seelanti on selvinnyt kaikkinensa melko vähällä koronaviruksesta, sillä maassa on todettu vain 1124 koronatartuntaa ja virukseen on menehtynyt 22 ihmistä. Maan väkiluku on noin 5 miljoonaa.

Maan pääministeri Jacinda Ahearn julisti viime viikolla, että maa on onnistuneesti taltuttanut viruksen. Toiseen aaltoon valmistaudutaan edelleen, mutta tällä erää uusiseelantilaiset ovat päässeet palaamaan kiinni normaalin syrjään.

Super Rugby -sarjaa pelataan Uuden-Seelannin lisäksi Australiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa ja Argentiinassa. Sarja on jaettu neljään maantieteellisesti jaettuun konferenssiin ja joukkueet voivat pelata toistaiseksi vain samanmaalaisia kilpailijoitaan vastaan.

Joukkueet ovat pelanneet tällä kaudella neljästä viiteen ottelua.