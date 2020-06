Teemu Selänteen ja Ari Mennanderin välit katkesivat uuteen oikeusjuttuun – ”Olen syvästi pettynyt ja järkyttynyt”

Teemu Selänne pettyi syvästi elämäkertansa kirjoittaneen Ari Mennanderin nostamasta satojentuhansien oikeusjutusta. Pitkäaikainen ystävyys katkesi.

Helsingin ydinkeskustassa Lasipalatsissa oli 18. syyskuuta 2014 innostunut tunnelma.

Oli suomalaisen supertähden Teemu Selänteen odotetun elämäkerran Teemu (Otava) julkistamistilaisuus, ja puitteet kohteensa ja tekijänsä näköiset.

Kirjailija, Selänteen ystävä, palkittu toimittaja ja menestynyt media-alan yrittäjä Ari Mennader loisti kilpaa salamavalojen kanssa Selänteen vieressä, lähes tasaveroisena tähtenä itsekin.

Yksi suuri ympyrä sulkeutui, kun jo lähes kymmenen vuotta tekeillä ollut elämäkerta oli vihdoin, lukuisten Selänteen uran jatkumisesta johtuneiden viivästysten jälkeen saatu ulos painosta.

Selänne ja Mennander poseerasivat Stanley Cupin kanssa syyskuussa 2014.

Jääkiekon pelaamisen ja jääkiekkotoimittamisen tähdet juhlivat pitkän yhteisen taipaleensa – ja ystävyydenkin – kohokohtaa kilvan toisiaan kehuen ja kiitellen.

Se oli suuri ilon, ylpeyden ja onnistumisen päivä.

Harva tiesi, että asiat olivat jo silloin ajautuneet raskaasti väärään suuntaan.

Pitkän kirjaprojektin aikana Selänne oli avannut Mennanderille sielunsa, kotinsa ja henkilökohtaiset asiansa, mutta Mennander oli pitänyt kaikilta salassa talousongelmiensa vyyhdin.

Vyyhti repäistiin auki 8. kesäkuuta 2020, kun Mennander, 54, tuomittiin törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kolmesta törkeästä petoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta ja velallisen petoksesta vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja korvaamaan yhteensä noin 220 000 euroa eri saatavia sekä oikeudenkäyntikuluja noin 12 300 euroa.

Selänne ei liity oikeudenkäyntiin, mutta samana päivänä, kun Mennanderille luettiin tuomio, asioissa tapahtui shokeeraava käänne: Mennander ilmoitti yhtiönsä Mennu Productions Oy:n haastaneen Selänteen yhtiöt (TS Holding Oy ja TS Promotion Oy) oikeuteen ja vaativan vähintään 250 000 euroa korvauksia erinäköisistä palkkioista.

Ari Mennander myönsi suuren osan häneen kohdistetuista syytteistä Raaseporin käräjäoikeudessa ja sai ehdollisen tuomion 8. kesäkuuta 2020.

Tieto tuli Selänteelle massiivisena pettymyksenä. Hän kommentoi asiaa hyvin vastahakoisesti, koska haava on vielä auki.

– Olen syvästi pettynyt ja järkyttynyt, Selänne sanoo IS:lle.

– Mutta nyt, kun Mennu on haastanut firmojani oikeuteen, niin pidän aiheellisena ja tarpeellisena avata asiaa vähän tarkemmin – ja me emme ole edes niitä, jotka ovat nostaneet kanteen Mennun maksamattomista veloista, Selänne sanoo.

– Mutta menemme ihan mainiosti oikeuteen ja voimme käydä asiat läpi siellä koska meillä ei ole panna muuta kuin faktaa pöydälle. Mennu ei ole koskaan ollut meillä töissä ja hänen palveluksiaan on käytetty aina erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti ja niistä on kaikki maksettu ajallaan.

Tuleva siviilioikeudenkäynti on oma asiansa. Selänteellä on surullisessa tarinassa paljon sulattelemista muutenkin.

Missä Teemu, siellä ”Mennu”. Ari Mennander (oik.) syyskuussa 2013 julkaistun JP Siilin (vas.) Sel8anne-elokuvan ensi-illassa.

– Harmittaa Mennun puolesta, että hänen tilanteensa on mennyt näin pahaan jamaan, mutta vielä enemmän harmittaa se, että olemme olleet Mennun kanssa vuosikausia hyviä kavereita, Selänne sanoo.

Selänne ja Mennander eivät vuosiin olleet vain toimittaja ja urheilutähti, vaan perheystävät.

– Meillä on pitkä historia takana myös perheidemme kanssa; yhteisiä juhannuksia, itse asiassa jopa viime juhannus, sekä vierailuja jenkeissä ja muuta.

– Eniten minua kuitenkin harmittaa se, että me olemme ne viimeiset ihmiset, jotka ovat oikeasti yrittäneet auttaa Mennua, niin hän hyökkää niitä ihmisiä vastaan.

Mennanderin talousongelmista oli kirjoitettu ja varsinkin huhuiltu pitkään, ja ne olivat olleet myös Selänteen tiedossa.

Selänteen elämäkerta Teemu oli ilmestymisvuonnaan Suomen myydyin kirja.

– Tiesin silti todella vähän. Hän vakuutti aina kaiken olevan kunnossa ja että asiat ovat muiden väärinkäsityksiä, Selänne kertoo.

– Ennen kirjan julkaisua saimme tiedon että hänellä ja hänen yhtiöllään on isoja ulosottovelkoja ja jotta hän pääsisi niistä yli, niin lainasimme hänelle yhtiöstämme 100 000 euroa vuoden 2014 aikana.

Mennanderin oikeusjutun esitutkintapapereista selviää Selänteen yhtiön myöntämä rahoitus. Selänne ei lähtenyt oikeusjuttuun mukaan peräämään saatavia, koska hän uskoi viimeiseen saakka, että Mennander saa asiansa kuntoon.

– Muutoin hän pimitti talousvaikeutensa aina viime vuoteen asti. Kun asiat ja useat väärinkäytökset selvisivät meille syksyllä 2019, niin ilmoitimme hänelle että lopetamme kaiken yhteistyön hänen kanssaan.

Pitkän ja näyttävän uran urheilujournalismissa tehnyt Mennander teki Selänteen yrityksille erinäköisiä töitä lähes koko 2010-luvun ajan, mutta Selänne korostaa niiden olleen vähäisiä.

– Kirjoja lukuun ottamatta hyvin pienimuotoisesti eli lähinnä Akatemiaan (Selänteen jääkiekkokoulu) materiaalien ja kuvien koostamista. Muilta osin hän on tehnyt omia töitään omalle yhtiölleen eikä ole ollut meillä töissä eikä sopimussuhteessa.

Ari Mennander palkittiin Teemu-kirjan johdosta Urheilukulttuuriteosta Suomen urheilugaalassa 13. tammikuuta 2015.

– Olemme yrittäneet käyttää hänen palveluksiaan nimenomaan auttaaksemme häntä hänen taloudellisessa tilanteessaan, Selänne sanoo.

Hän painottaa yrittäneensä viimeiseen saakka auttaa vaikeuksiin joutunutta luottomiestään.

– Mun firma on antanut hyvää hyvyyttään sadantuhannen ja minä henkilökohtaisesti 50 000 euron lainan. Olemme lisäksi maksaneet hänen autojensa vakuutusmaksuja, muuttofirman laskuja, sähkölaskuja, kaiken näköisiä laskuja...

Ulosottorekisterin mukaan Mennanderilla on henkilökohtaisesti ulosotossa noin 395 000 euroa. Erinäköisten luottojen lisäksi ulosotossa on muun muassa kunnallisen jätehuollon maksuja vuodesta 2013 alkaen.

– Hänelle on parin viime vuoden aikana annettu lukemattomia kertoja 50 tai sata euroa, yhteensä yli kymppitonnin edestä juokseviin kuluihin – kaveria on autettu enemmän kuin lääkäri on määrännyt, Selänne korostaa.

– Ja yhtään, penniäkään, ei lainoista ole tullut takaisin, joten tuntuu kieltämättä hyvin erikoiselta, että koira yrittää purra ruokkijaansa... jokainen tanssii tyylillään, Selänne päättää.

Teemu oli ilmestymisvuonnaan 2014 Suomen myydyin kirja (lähes 80 000 kappaletta).

Lukema oli jättimäinen ja lyömätön sekä tieto- että urheilukirjakategoriassa siihen asti, kunnes Kari Hotakaisen kirja Kimi Räikkösestä murskasi ennätykset ilmestyttyään syksyllä 2018.

Teemu-kirja on kuitenkin nyt nyljetty kuiviin. Sopimuksen mukaan Mennanderin osuus tuotoista oli 30 prosenttia. Käräjäoikeuden mukaan Mennanderin velallisen epärehellisyys liittyy juuri siihen, että hän oli lainannut usealta eri taholta rahaa Teemu-kirjan mahdollisia tuottoja vastaan.

Ari Mennander kommentoi Selänteen väitteitä henkilökohtaisista lainoista ja taloudellisesta avusta lakimiehensä välityksellä.

– On totta, että Teemu Selänne tai hänen yhtiönsä ovat lainanneet Ari Mennanderille henkilökohtaisesti rahaa. Olemme olleet siinä käsityksessä, että tämä laina tuli TS Holding Oy:ltä, asianajaja Teppo Laine kirjoittaa viestissään.

– Nämä ovat siis Mennanderin henkilökohtaisia lainoja. Juuri tässä nyt ihmisillä menevätkin puurot ja vellit sekaisin pahasti. Mennu Productions Oy ei ole TS-yhtiöille tai Teemulle mitään velkaa, Laine sanoo.

Käräjäoikeudesta vahvistettiin IS:lle, että palvelusopimusta koskevaa riita-asiaa koskeva haastehakemus toimitettiin käräjäoikeuteen 8.6. Kantajana on Mennu Productions Oy ja vastaajina TS Holding Oy sekä TS Promotion Oy, joiden pääomistaja on Selänne.

Haastehakemus ei ole tällä hetkellä julkinen.

Mennu Productions Oy:n haastehakemus koskee vähintään 250 000 euron saatavia TS Holding Oy:ltä sekä TS Promotion Oy:ltä.

– TS-yhtiöt ovat tilanneet useita eri hankkeita Mennu Productions Oy:ltä. Mennander on yhtiöllään tehnyt töitä näissä hankkeissa TS-yhtiöille. Mennu Productions Oy vaatii kanteessaan maksuja juuri näistä tehdyistä töistä, Mennanderin asianajaja sanoo.

– Käsityksemme mukaan tässä on siis kyse kahden yhtiön välisistä sopimuserimielisyyksistä ja niihin liittyvistä maksuvelvollisuuksista eikä yksityishenkilöiden välisistä velkasuhteista tai muista asioista.

Selänteen yhtiöiden toimitusjohtaja Ari Lehto toteaa kanteiden olevan perusteettomia.

Verottaja haki Mennu Productions Oy:tä konkurssiin 27. huhtikuuta, mutta hakemus raukesi 7. toukokuuta.

Kaupparekisteriin elokuussa 2015 nimellä Gauric Oy rekisteröity yhtiö muutti nimensä Mennu Productions Oy:ksi huhtikuussa 2016. Yhtiön tilinpäätöstietoja ei ole toimitettu Kaupparekisteriin yhdeltäkään toimintavuodelta.