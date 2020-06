Rasismikohu sekoitti suomalaisen crossfithuipun kalenterin, tähdittää loppuunmyytyä kisaa Turussa – ISTV näyttää suorana

Sveitsissä asuva Emilia Leppänen kisaa kotikaupungissaan perheen ja ystävien edessä.

Useita suosittuja toiminnallisen urheilun kisoja jouduttiin perumaan tältä kesältä koronan vuoksi, ja siksikin Aurajoen rannalla elokuun lopussa toista kertaa järjestettävä Turun Tuomiopäivä on hyvin odotettu.

– Korona toi oman mausteensa ja katkaisi järjestelyitä. Noin kuukauden ajan jouduttiin odottamaan ja katsomaan, mitä tapahtuu. Nyt ollaan taas hyvässä vauhdissa, kisajärjestäjä Meri Kylänpää CrossFit Huntilta kertoo.

Urheilijoita korona ei pelota, sillä liput myytiin alle tunnissa loppuun. Myös lipunmyynti yleisölle on hyvässä tahdissa.

– Katsojalippuja on myyty yli 200, kun viime vuonna tähän aikaan niitä oli myyty 30–40. Meillä on alustavasti 500 lippua myynnissä, ja sitten katsotaan, mitä hallitus linjaa. Onneksi alue on iso, ja pystymme muokkaamaan katsomoita sääntöjen mukaan, Kylänpää sanoo.

Turun Tuomiopäivä houkutteli viime vuonna paikalle yli 1000 katsojaa.

Vaikka koronatilanne muuttuisi radikaalisti, kisa järjestetään vaikka ilman yleisöä. Sen mahdollistaa ISTV:n kanssa tehty sopimus livestriimauksesta. ISTV on näyttänyt monena vuonna myös lajin toisen ison kisan, Winter Warin.

– Oli alun perinkin tarkoitus, että kisa striimataan. Haluttiin käyttää sellaista kanavaa, joka varmasti näkyy, Kylänpää sanoo.

Turussa on paitsi avoimet sarjat, myös miesten ja naisten kutsusarjat. Etenkin naisten kutsusarjassa taso on kova, sillä paikalle on saatu lähes kaikki Suomen huiput. Sarjaa tähdittää Suomen lajin ykkösnainen, turkulaislähtöinen Emilia Leppänen, jonka puoliso, kansainvälinen tähti Jonne Koski on suunnitellut kisojen lajit.

Sveitsissä asuvan Leppäsen kalenteri meni uusiksi, kun kauden pääkilpailu CrossFit Games vähensi osallistujamäärää, eivätkä eri maiden parhaat saa automaattisesti osallistua.

Oman mausteensa soppaan toi viime päivien rasismikohu, jonka myötä CrossFit-brändin perustaja ja omistaja Greg Glassmann erosi. Useat urheilutähdet ovat ilmoittaneet boikotoivansa Gamesia. Koskella on karsintojen paikka kautta kisaan, mutta hänenkin osallistumisensa on epävarmaa.

– Kaikki on vielä ihan auki. Nämä viimeisimmät tapahtumat horjuttavat vielä enemmän sitä, onko Gamesia ollenkaan tänä vuonna. Tämä on tällaista päivä kerrallaan -elämistä, Leppänen kertoo puhelimitse Sveitsistä.

Jonne Koski ja Emilia Leppänen asuvat Sveitsissä ja työskentelevät valmentajina.

Lajin tulevaisuus on tällä hetkellä kysymysmerkki, ja sillä on vaikutuksensa myös urheilijoiden mentaliteettiin.

– Tämä on ollut tunteiden vuoristorataa kaiken tapahtuneen vuoksi. Kun tavoite on epäselvä, se syö motivaatiota. Haluan treenata ja kehittää itseäni, mutta nyt on ollut hyvin vaikeaa asettaa tavoitteita. Mutta niin se on monella muullakin, ja asiat varmasti selviävät, kun pysyy positiivisena, Leppänen miettii.

Leppänen saa leipänsä pääasiassa valmentamisesta. Hän uskoo, että työt eivät lopu, vaikka CrossFit brändinä katoaisikin.

– Tämä laji on niin vahvasti yhteisön luoma, että ihan varmasti se pysyy jossain muodossa myös tulevaisuudessa. Ihmiset haluavat aina kehittyä ja oppia terveellisiä elämäntapoja. Työni eivät ole loppumassa sillä saralla.

Vaikka Leppänen on tottunut isoihin areenoihin, Turun Tuomiopäivällä on erityispaikka sydämessä, etenkin, kun hän on päässyt kotikaupunkiinsa viimeksi vajaa vuosi sitten.

– On tosi hienoa, että Suomessa järjestetään kilpailuita, ja tämä osuu vielä Turkuun. Perhe ja kaverit pääsevät katsomaan, kun teen sitä, mistä tykkään eniten. Voisin kisata Suomessa enemmänkin, mutta ulkomailla asuvana se on logistisesti haastavaa, ja matkustaminen syö aina energiaa ja palautumista, hän kertoo.

Jonne Koski suunnittelee jälleen Turun tuomiopäivän lajit.

Vaikka puoliso onkin suunnittelemassa lajeja, Leppäsellä ei ole arvauksia, mitä elokuun kisassa nähdään.

– Jonne ei varmasti edes lipsauta minulle mitään, hän nauraa.

– Mahdollisuuksia on miljoonia, mutta Jonnen tuntien sieltä on tulossa hyvää ja monipuolista crossfitia. Itselleni parhaita lajeja ovat ne, joissa liikutellaan painoja. Viime vuoden uinti oli tosi kiva, ja tykkään, että tulee yllätyksellisiä juttuja, joita kukaan ei ole aiemmin tehnyt. Niissä pääsee kunnolla haastamaan itseään.

Toiminnallisen urheilun kilpailu Turun Tuomiopäivä suorana ISTV:ssä 21.–22.8.2020.