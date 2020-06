Hiki lentää, kilot karisee! 188-kiloinen voimamies treenasi crossfit-tähden kanssa – ja näin siinä kävi

Björnsson on treenannut yhdessä crossfit-urheilijoiden Annie Thorisdottirin ja Frederik Aegidiuksen kanssa.

Maastavedon maailmanennätyksen tehnyt islantilaisjätti on alkanut treenata crossfit-ammattilaisen kanssa valmistautuakseen nyrkkeilyotteluun.

Islantilainen voimamies Hafþór ”Thor” Björnsson rikkoi toukokuussa maastavedon maailmanennätyksen 501 kilon nostollaan. Samalla hän pääsi nokittamaan ennätystä hallinneen britin Eddie Hallin 500 kilon tuloksen.

Kilpa voimamiesten välillä ei tästä missään tapauksessa laantunut. Hall, 32, heitti pian tempauksen jälkeen Thorille, että kaksikon pitäisi kohdata nyrkkeilykehässä. Björnsson, 32, otti haasteen vastaan, ja jättiläisten kohtaamista odotetaan syksylle 2021.

Pärjätäkseen kehässä maailman vahvimman miehen tittelin voittaneen Bjornssonin on kuitenkin treenattava muutakin kuin raakaa voimaa. Kehittääkseen ”fitnestään” Thor on kääntynyt maansa yhden kovakuntoisimman urheilijan, crossfit-tähti Annie Thorisdottirin puoleen.

Björnsson ja kahdesti crossfitin vuotuisen pääkisan Gamesit voittanut Thorisdottir tekivät yhdessä treenin, joka on jotain hyvin päinvastaista, mihin voimailija on tottunut. Thorisdottir joutui kuitenkin antamaan Björnssonille tasoitusta, sillä hän odottaa ensimmäistä lastaan, jonka laskettu aika on heinä-elokuun taitteessa.

Björnsson julkaisi kaksikon harjoitussessiosta videon YouTube-kanavallaan. Treeni sisälsi kolme osaa, joissa tehtiin eri liikkeitä kahden, kolmen ja neljän minuutin aikaikkunassa. Kunkin osan jälkeen levättiin 90 sekuntia.

Ensin he tekivät kahden minuutin ajan 10 sekunnin sprinttejä pyörällä ja välissä aina kahvakuulaheilautuksia.

Sitten vuorossa oli kolmen minuutin ajan puisen boxin ylityksiä käsipainojen kanssa, jonka jälkeen maastavetoja – jotka Björnsson takoi vakuuttavasti 250 kilolla – ja soutua soutulaitteella.

Viimeinen setti sisälsi neljän minuutin ajan painavan hiekkasäkin nostoa poikkipuukelkan yli ja pyöräilyä.

Intensiivinen treeni alkoi tuntua nopeasti, ja pian voimamiestä keräiltiinkin jo lattialta. Thorisdottir ja Björnsson kuitenkin molemmat pohtivat Thorin päässeen jo hyvin pitkälle kunnonkohotuksessaan. Kaksikko on ehtinyt treenata yhdessä jo aiemmin, jolloin tekeminen oli ollut selvästi haastavampaa.

Björnsson on jakanut paljon otteita valmistautumisestaan omalla Instagram-tilillään.

Otteluun valmistautuminen on muun muassa tiennyt painonpudotusta. Hän on kertonut painaneensa valmistautumisen alussa 206 kiloa, ja toukokuun lopussa vaaka näytti jo lukemaa 188.

Eddie Hall, ”The Beast” on toki hänkin aloittanut ahkeran valmistautumisen: