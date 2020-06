Suomeen syntyi hiljaisuudessa uusi urheilulaji – perinteikkään liiton jäsenmäärä voi räjähtää: ”Tavoite on tehdä tästä olympialaji”

Jatkossa voidaan kruunata viralliset Suomen mestarit ja valita MM-edustajat.

Suomeen on syntynyt kaikessa hiljaisuudessa uusi laji, kun toiminnallisen urheilun harrastajat, jotka tunnetaan paremmin crossfit-harrastajina, ovat organisoituneet lajiliiton alle.

CrossFit, joka on yhdysvaltalaisen Greg Glassmanin perustama tuotemerkki, joutui kohun keskelle, kun sen perustaja julkaisi rasistiseksi tulkitun twiitin. Sen jälkeen sadat crossfit-salit, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua oikeudesta CrossFit-sanan käyttöön, ovat lopettaneet yhteistyönsä brändin kanssa ja lukuisat kärkiurheilijat tuominneet perustajan toiminnan.

Asia nousi puheenaiheeksi myös Suomessa, ja siitä käytiin keskustelua lajiyhteisön someryhmässä. Samaisessa keskustelussa tuotiin ilmi, että lajin tulevaisuus on turvattu nyt Suomessa toisella tavalla.

Keskustelu omasta lajiliitosta on jatkunut Suomessa jo vuosia. Nyt haave on konkretisoitunut.

– Suunnittelu alkoi syksyllä, ja toiminnallinen urheilu hyväksyttiin Painonnostoliiton kokouksessa joulukuussa lajina liiton alaiseksi, kertoo puuhamiehenä toimiva crossfit-urheilija ja valmentaja Kim Nyström Ilta-Sanomille.

– Nyt tämä ei ole enää vain brändi vaan laji, joka on ja pysyy.

Jatkossa lajissa voidaan kruunata Suomen mestarit. Aiemmin on jouduttu puhumaan epävirallisista mestareista. Esimerkiksi lajin huiput yhteen keräävä vuosittainen CrossFit Games ei ole virallinen MM-kilpailu.

Kuvituskuvaa crossfit-salilta.

Toiminnallisella urheilulla on ollut vuodesta 2016 virallinen kattojärjestö, International Function Fitness Federation, jossa on yli 40 jäsenmaata ja joka järjestää vuosittaiset MM-kisat.

– Tavoite on pitkällä aikavälillä tietysti se, että toiminnallinen urheilu olisi olympialaji, Nyström sanoo.

Laji on jatkossa myös Suomen Antidopingtoimikunnan testauksen piirissä. Nyström pitää kehitystä hyvänä. Master-sarjassa kisaava Nyström on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisista crossfit-urheilijoista.

– Suomessa doping ei niinkään ole ongelma, mutta olen nähnyt muissa maissa melkoisia mörköjä urheilemassa, hän sanoo.

Yksittäiselle harrastajalle muutos merkitsee sitä, että hän voi liittoon kuulumalla saada vakuutuksen huomattavasti edullisemmin. Kilpailijat saavat kisata samalla lisenssillä kolmessa eri lajissa. Treenata voi edelleen omalla crossfit-salilla, mutta liittoon kuuluminen edellyttää kuitenkin seuraan kuulumista.

– Käytännössä se menee niin, että salinomistaja voi perustaa seuran. Myös esimerkiksi jo olemassa oleva painonnostoseura voi lisätä sääntömuutoksella alaisuuteensa toiminnallisen urheilun, jolloin harrastajat voivat tulla heidän jäsenikseen, Nyström sanoo.

Juuri mikään ei muutu, sillä lajin liikestandardit pysyvät samoina. Esimerkiksi käsiseisontapunnerrusta ei jatkossa tarvitse tehdä ei lailla.

Miksi crossfittaajat eivät halunneet tehdä omaa lajiliittoaan?

– Painonnostoliitolla on selvät toimintatavat ja Olympiakomitean tuki jo valmiiksi. Meillä oli eri vaihtoehtoja mutta ei aikaa lähteä rakentamaan liittoa alusta tässä vaiheessa. Tämä on etu molemmille, sillä Painonnostoliitto saa paljon uusia jäseniä, mikä todennäköisesti kasvattaa valtiolta saatuja tukia, Nyström pohtii.

Painonnostoliiton harrastajamäärä jää tällä hetkellä alle 10 000:n. Crossfitin harrastajamääriä Suomessa on hankala tilastoida, mutta määrä saattaa liikkua jopa 20 000:ssa, sillä virallisia affiliate-saleja on noin 100. Voi siis olettaa, että Painonnostoliiton jäsenmäärä voi jollain aikavälillä jopa tuplaantua.

Liiton toiminnanjohtaja Timo Ruuhijärven mukaan yhteistyöhön ei kuitenkaan lähdetty euronkuvat silmissä.

– Jäsenmäärä totta kai lisää tuloja mutta myös lisää työtä. Apua tarvitsevia seuroja on paljon enemmän. Valtion tuki on osaltaan sidottu harrastajamäärään, mutta tässä maailmantilanteessa on vaikea sanoa, mikä esimerkiksi veikkausvoittovarojen kohtalo on. Avustuskriteereihin on myös tulossa muutoksia, hän kertoo.

– Ei ole tarkoitus lähteä tienaamaan, mutta jos liiton talous on hyvä, se on harrastajillekin hyvä. Tässä on lähdetty hakemaan hyötyä molemmille osapuolille. Olemme vieneet asiaa eteenpäin urheilullisin perustein.