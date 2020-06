Urheiluvälinejätti veti miljoonien eurojen tukensa CrossFitilta – yhtiöpomon rasistisena tulkittu twiitti tuomittiin myös Suomessa

Reebok on toiminut CrossFit Oy:n pääyhteistyökumppanina kymmenen vuoden ajan. Kuvassa brändin lajille suunnitteleman kenkämalliston malli parin vuoden takaa.

Laji on ajautunut rajuun murrokseen sitä hallinnoivan CrossFit -yhtiön johtajan kommentoinnin takia.

Yhdysvaltalainen CrossFit -yhtiön johtaja Greg Glassman twiittasi viime sunnuntaina rasistisena tulkitun kommentin vastalauseenaan kansanterveyden tutkimuslaitokselle kesken Yhdysvaltoja ja laajemmin maailmaa järisyttävän rasismikeskustelun.

Laaja rasisminvastainen protestiaalto sai alkunsa muutama viikko sitten ja henkilöityy erityisesti mustaan George Floydiin, joka kuoli valkoisen poliisin käsittelyssä koituneisiin vammoihin toukokuun lopulla Yhdysvalloissa.

Floydin kuoleman aiheuttaneen poliisin Derek Chauvinin, 44, takuusummaksi on oikeudessa määrätty miljoona dollaria.

Institute for Health Metrics and Evaluation -tutkimuskeskus esitti lauantaisessa twiitissään rasismin olevan vakava kansanterveydellinen ongelma. Glassman vastasi IHME:lle Floydin kuolemaa lainaten:

– Se on FLOYD-19.

Hän jatkoi kritisoimalla ja syyttämällä järjestöä epäonnistumisesta koronaviruskriisin hoitamisessa.

– Epäonnistunut mallinne ajoi meidät karanteeniin, ja nyt yritätte ratkaista rasismin? George Floydin raaka murha aiheutti mellakoita, Glassman twiittasi sunnuntaina.

Kyseinen kommentointi tulkittiin nopeasti rasistisena ja ei hyväksyttävänä ulostulona monikansallisen miljoonabisneksen johtohahmolta.

Lukuisat urheilubrändit ja -organisaatiot – kuten Reebok sekä välinevalmistaja Rogue sekä – vetivät nopeasti tukensa CF Oy:ltä ja irtisanoutuivat Glassmanin mielipiteistä ja toiminnasta.

– Olimme neuvotteluissa uudesta yhteistyösopimuksesta. Viimeaikaisten tapahtumien jälkeen olemme kuitenkin tehneet päätöksen päättää yhteistyömme CrossFitin kanssa, Reebok tiedotti sunnuntaina.

Nykyään Adidaksen omistama Reebok on ollut CF:n pääyhteistyökumppani 10 vuotta. Reebok on saanut sopimuksen myötä yksinoikeudella käyttää brändiä omassa tuotannossaan ja maksanut tämän kautta yhtiölle vuosien saatossa miljoonia dollareita rojaltimaksuja. Samalla Reebok on maksanut oikeudesta toimia lajin vuosittaisen päätapahtuman Reebok CrossFit Games -kisan nimisponsorina ja laajimpana tuotekumppanina.

Yhtiöiden välinen sopimus oli päättymässä tämän vuoden jälkeen, ja Reebok jäädytti monien miljoonien arvoiset neuvottelut sopimuksen jatkosta pikaisesti Glassmanin ulostulon jälkeen.

CrossFit julkaisi maanantaina omalla Twitter-tilillään Glassmanin pahoittelun, jossa hän kritisoi IHME:n toimintaa ja julisti, ettei hänen aiempi kommenttinsa ollut rasistinen.

Yhtiö ei ollut ennen tiistaita julkaissut vastinettaan johtohahmonsa kommentointiin tai kantaansa rasismikeskusteluun.

Lajin nimekkäimmät johtohahmot ja suurimmat tähtiurheilijat nousivat nopeasti Glassmania vastaan. Esimerkiksi vuosien 2015 ja 2016 Games-mestari, islantilainen Katrin Davidsdottir sekä viimeisten kolmen vuoden mestari, australialainen Tia-Clair Toomey ilmaisivat voimakkaasti tuomitsevansa Glassmanin toiminnan.

Myös Games-tason suomalaisurheilija Emilia Leppänen liittyi tähän joukkoon.

Myös monet lajin parissa tunnetut somevaikuttajat ja valmentajat liittyivät samaan rintamaan. Lisäksi yhtiössä 16 vuotta työskennellyt Nicol Carrol on tiettävästi irtisanoutunut yhtiöstä.

Lisäksi vain päivässä ehdittiin nähdä merkittävä boikottiaalto, kun esimerkiksi Gamesien viime vuoden miesten sarjan kakkonen Noah Ohlsen ilmoitti jättävänsä tämän vuoden "MM-kisat" väliin, eikä hän ole ainoa. Lajin urheilijoiden, valmentajien, salinomistajien ja harrastajien reagointi kiihtyi maanantain aikana maailmanlaajuisesti.

Yhtiö vastaa muun muassa lajin brändin alla toimivien salien lisenssitoiminnasta ja lajin valmentajiston koulutustoiminnasta. Yhtiöstä 2018 erkaantunut CrossFit Games vastaa lajin päätapahtuman Gamesien organisoinnista. CrossFit-termin ja brändin käyttö toiminnassa vaatii lisenssin, joka maksaa salille vuodessa noin 3 000 euroa.

Glassman ehti nousta lajipiireissä kohun keskelle jo aiemmin viime viikolla, kun yksi organisaation lisenssin alaisista saleista lähestyi johtajaa huolestuneena yhtiön toiminnasta tämän vuoden kriisien edessä.

Taustalla oli kytenyt laajempikin huoli, sillä monet lisenssisalit ovat kärsineet merkittäviä tappioita muun urheilumaailman tavoin koronaviruspandemian aikana, ja monille saleille CF Inc:n tarjoama brändi ei ole enää edustanut lajin arvoja tai riittänyt kattamaan vuosittaista lisenssimaksua.

Kyseisen salin, entiseltä nimeltään Rocket CrossFitin, omistajapuolta edustanut Alyssa Royce kirjoitti suorassa sähköpostissa Glassmanille, ettei sali enää koe CF:n arvomaailmaa omakseen ja että salin omistajat ovat huolissaan brändin kehityksestä ja lajin tiiviin yhteisön hyvinvoinnista. Rocket ilmoitti peruvansa lisenssinsä.

Glassman kirjoitti vastauksessaan Roycelle muun muassa tämän mielenterveyden heikentyneen koronan seurauksena, hänen olevan harhainen ja että hän yrittää saada CF Inc:in näyttämään rasistiselta.

– Se tekee sinusta todella paskan ihmisen. Olen pettynyt, Glassman kirjoitti.

Jo ainakin 400 salia sekä 50 yritystä tai yksityishenkilöä Yhdysvalloista ja muualta maailmalta ehti pelkästään maanantain aikana perua lisenssinsä. Pelkästään salien toiminta tietää CF:lle itsessään jo yli 600 000 euron tappiota.

Kun mukaan lasketaan isojen yritysten vetäytymiset, on organisaatiolla edessään arviolta jopa miljoonien eurojen tappiokuilu. Samalla yhtiö on oletettavasti kärsinyt tappioita koronakriisin keskellä, minkä aikana se on kuitenkin muun muassa kerännyt tukea tukalimmassa tilanteessa oleville saleille.

Suomessa toimii tällä hetkellä ainakin 84 CrossFitin lisenssin alaista salia, joista valtaosa allekirjoitti maanantaina lajin Facebook-ryhmässä esitetyn kannanoton, missä painotetaan, etteivät suomalaisen crossfit-yhteisön mukana olevat jäsenet seiso Glassmanin sanojen tai tekojen takana. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, onko mikään suomalainen sali perunut lisenssiään.

Ympäri maailmaa toimii ainakin 15 000 CrossFitin lisenssin alaista salia, ja lajilla on arviolta lähemmäs miljoona eri tason urheilijaa ja harrastajaa. Lajin vuosittaiseen online-kilpailuun The Openiin otti huippuvuosina pari vuotta sitten osaa melkein 400 000 kilpailijaa.

Suomalaisia lajin kärkiurheilijoita ovat muiden muassa Games-tasolta Jonne Koski ja Emilia Leppänen.

Tämän vuoden Games-tapahtuma on määrä järjestää heinä-elokuun taitteessa Aromasissa Kaliforniassa. Kisaformaattia ja järjestelyitä on muutettu radikaalisti koronavirustilanteen takia. Viime päivinä kiihtynyt murros voi kuitenkin vielä nousta vaikuttamaan kisojen järjestämiseen.