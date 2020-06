Ano Turtiaisen toiminta käymässä kalliiksi – Suomen lajiliitto sanoi itsensä irti: ”Eräs poltti saunan kiukaassa nostovyönsä”

Entinen raskaan sarjan voimanostaja Ano Turtiainen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019.

Suomen voimanostoliitto odottaa kansainvälisen liiton linjausta perussuomalaisista erotetun Turtiaisen voimanostovarusteisiin.

Kansanedustaja Ano Turtiainen sai lähtöpassit perussuomalaisten eduskuntaryhmästä viime torstaina. Turtiainen oli pilkannut Twitterissä, sittemmin poistetussa julkaisussaan, poliisiväkivallan uhrina kuollutta tummaihoista George Floydia.

Turtiaisen toiminta on aiheuttanut kuohuntaa myös urheilupiireissä. Hänen Go Metal -firmansa valmistaa voimanostossa käytettäviä varusteita ja välineitä sekä kuntosalilaitteita. Kansanedustaja on itsekin entinen raskaan sarjan voimanostaja.

Suomen voimanostoliitto haluaa vahvasti sanoutua irti Turtiaisen julkaisuista.

– Jos kyse olisi urheilijasta, joka on kurinpitosäädösten piirissä, tästä seuraisi vähintäänkin hyvin pitkä kilpailukielto tai toistaiseksi voimassa oleva kilpailukielto. Turtiainen on kuitenkin vain yksi tavarantoimittajista, joten hän ei ole tällaisiin säädöksiin sitoutunut, Suomen voimanostoliiton puheenjohtaja Tero Hyttinen toteaa Ilta-Sanomille.

Aiemmin maanantaina uutisoitiin, että Yhdysvaltojen sekä Kanadan voimanostoliitot eivät enää käytä tapahtumissaan tai kilpailuissaan Turtiaisen Metal-tuotemerkin varusteita.

Euroopan voimanostoliitto EPF:n hallitukseen kuuluva Hyttinen toivoo, että kansainvälinen voimanostoliitto IPF tekisi myös omat johtopäätöksensä pikaisesti.

– Me olemme olleet aloitteellisia kansainvälisen voimanostoliiton suuntaan. Toivomme, että se vastuullisena ryhtyisi asian vaatimiin toimenpiteisiin. Tällä hetkellä on olemassa luettelo hyväksytyistä varustevalmistajista vuoteen 2022 asti, Hyttinen kertoo.

Nyt Suomessa siis odotetaan, päättääkö kansainvälinen liitto poistaa Metal-merkin hyväksyttyjen tuotemerkkien listaltaan. Käytännössä kyse on etenkin voimanostossa yleisesti käytettävissä asuista ja välineistä, kuten penkkipaidoista, polvituista tai kyykkytrikoista.

– Tilanne on ongelmallinen, koska monet nostajat ovat hankkineet aika kalliita varusteita. He joutuvat tässä sijaiskärsijöiksi, Hyttinen harmittelee.

– Mutta sen tiedän, että jo nyt hyvin monet ovat ottaneet kantaa ja irtisanoutuneet tämän firman tuotteista. Olen nähnyt kuvia ja tiedän, että eräs henkilö esimerkiksi poltti saunan kiukaassa nostovyönsä.

1990-luvulla Suomen voimanostoliitto ja nykyinen kansanedustaja Turtiainen olivat tiiviimmin yhteyksissä, koska Turtiainen kilpaili aktiivisesti voittaen Suomen mestaruuksiakin. Sen jälkeen yhteistyö ei ole Hyttisen kertoman mukaan ollut sen erityisempää kuin muidenkaan varustevalmistajien.

– Riippumatta siitä, millaisia päätöksiä kansainvälinen liitto tekee, veikkaan, että Turtiaisen liiketoiminta on jo kärsinyt mittavat vahingot, Hyttinen arvioi.

– Missään määrin tuollainen käytös ei edusta liiton kantaa tai yhdenvertaisuussuunnitelmia.