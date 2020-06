UFC-pomo Dana White otti kantaa McGregorin yllätysilmoitukseen – ”Kaikki on hullua ja mieletöntä tällä hetkellä”

Vapaaottelujärjestön pomo kommentoi yhden suosikkiottelijansa enemmän tai vähemmän yllättävää päätöstä.

UFC:n yksi kirkkaimmista tähdistä, irlantilainen Conor McGregor, ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa päättävänsä aktiiviuransa vapaaottelijana.

Ottelija tiedotti asiasta Twitter-tilillään. Kyseessä on kolmas kerta, kun hän on ilmoittanut eläköityvänsä. Vasta viime viikolla McGregor, 31, otti vastaan lajilegenda Anderson Silvan otteluhaasteen.

UFC:n pomo Dana White kertoi ESPN:n mukaan ihmisten käyttäytyneen kummallisesti koronaviruspandemian aikaan, ja että mikäli McGregor haluaa lopettaa, tulisi hänen tehdä niin.

– Kukaan ei painosta ketään ottelemaan. Ja jos Conor McGregor kokee että haluaa lopettaa, te tiedätte, mitä mieltä olen lopettamisesta – tulisi hänen ehdottomasti tehdä niin.

– Ja minä rakastan Conoria... Vain kourallinen ihmisiä on tehnyt tästä minulle hauskaa. Ja hän on yksi niistä.

White on ollut kevään mittaan lajin sisällä melkoisen huutomyrskyn keskellä. UFC-otteluita on uudelleenjärjestetty pandemian takia, ja lisäksi viimeisimpänä hän on joutunut keskellä huippuottelijoiden Jon Jonesin ja Jorge Maldivasin ottelusopimuksia koskevaa kädenvääntöä.

– Ei ajattele tässä että ”Voi paska, tämä on hullua, tämä on mieletöntä”. Mikään ei ole hullua ja mieletöntä tällä hetkellä, sillä kaikki on hullua ja mieletöntä tällä hetkellä, tietyllä tasolla. Ymmärrän ja tajuan sen täysin.

White kommentoi aiemmin tällä viikolla, että McGregorin olisi hyvä odottaa seuraavaksi vastustajakseen voittajaa kesällä käytävästä ottelusta Justin Gaethjen ja Khabib Nurmagomedovin välillä.

McGregorilla on tilillään vain neljä tappiota, joista viimeisin juurikin Nurmagomedoville vuodelta 2018.