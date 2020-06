Donald Trump sai kylmää vettä niskaansa – urheilupomo täräytti vallankumouksellisen lausunnon

NFL:n komissaari Roger Goodell kertoi, että jatkossa liiga kannustaa pelaajiaan osoittamaan mieltään.

Amerikkalaisen jalkapallon liiga NFL otti historiallisella tavalla kantaa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Komissaari Roger Goodell myönsi Twitteriin lähetetyssä videossa, ettei liiga ole kuunnellut riittävästi pelaajiaan aiemmin.

Nyt NFL rohkaisee pelaajiaan osoittamaan mieltään Yhdysvaltojen protesteissa, jotka vastustavat mustaan kansanosaan kohdistuvaa poliisiväkivaltaa.

– Me NFL:ssä tuomitsemme rasismin ja mustien ihmisten systemaattisen sorron. Me NFL:ssä myönnämme, että olimme väärässä, kun emme kuunnelleet pelaajiemme aiemmin. Rohkaisemme kaikkia puhumaan ääneen ja osoittamaan mieltään rauhanomaisesti. Me NFL:ssä uskomme, että Black Lives Matter, Goodell sanoi.

Hän lupasi liittyä yhteiseen rintamaan.

– Osoitan henkilökohtaisesti mieltäni teidän kanssanne ja haluan olla osa muutosta, jonka tämä maa kipeästi tarvitsee. Ilman mustia pelaajia NFL:ää ei olisi olemassa. Ympäri maata tapahtuvat protestit kertovat vuosisatojen hiljaisuudesta, epätasa-arvosta ja sorrosta, josta mustat pelaajat, valmentajat, fanit ja henkilökunnan jäsenet ovat kärsineet.

Roger Goodellin lausunto näytti NFL:stä uuden puolen.

Goodell välitti osanottonsa kaikille perheille, jotka ovat kärsineet poliisiväkivallasta. NFL ja Goodell aikovat nyt keskittyä kuuntelemaan.

– Aion olla yhteydessä pelaajiin, jotka ovat käyttäneet ääntään, ja muihin siitä, miten voimme kehittyä ja edetä kohti parempaa ja yhtenäisempää NFL-perhettä.

Goodellin video on vastaus liigan supertähtien aiemmin julkaisemaan videoon, jolla mm. Super Bowl -voittaja Patrick Mahomes vaati NFL:ää ottamaan kantaa ihonväriin perustuvaan syrjintään.

Goodellin ja NFL:n lausuntoa voi pitää vallankumouksellisena ja historiallisena.

Vielä neljä vuotta sitten kellossa oli aivan toinen ääni. San Francisco 49ersin pelinrakentaja Colin Kaepernick alkoi osoittaa mieltään NFL:n otteluissa polvistumalla kansallislaulun aikana.

Rauhanomaisella viestillä hän protestoi poliisiväkivaltaa ja afroamerikkalaisten sortamista vastaan. Protestiin yhtyivät sittemmin muutkin jalkapalloilijat ja polvistumisesta tuli kansainvälinen solidaarisuuden ele.

Kaepernick, joka ei ole saanut liigaan pelaajasopimusta vuoden 2016 jälkeen, nostatti toiminnaallaan valtavan yhteiskunnallisen keskustelun.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kutsui polvistuneita “huoranpenikoiksi” puheessaan vuonna 2017.

Toukokuussa 2018 NFL-omistajat junttasivat läpi säännön, jonka mukaan pelaajien pitää joko seistä kansallislaulun ajan tai pysyä pukukopissa.

Pelaajayhdistys pysäytti säännön toimeenpanon saman vuoden kesänä eikä polvistumisesta ole sakotettu ainuttakaan pelaajaa.

Osa NFL-seurojen omistajista, kuten Dallas Cowboysin omistaa Jerry Jones, ovat myös ottaneet voimakkaasti kantaa polvistumisprotesteja vastaan. ESPN:n mukaan Goodell ei käynyt virallisia keskusteluja omistajien kanssa ennen tiedotettaan.

Detroit Lionsin pelaajat ja valmentaja Matt Patricia (vas.) osallistuivat mielenosoitukseen Detroitissa perjantaina.

Trump on viime päivien kommenteillaan tehnyt selväksi, että vastustaa yhä polvistumista kansallislaulun aikaan.

– Meidän pitäisi seistä suorana, mieluiten kunniaa tehden tai käsi sydämellä. On muita asioita, joita voi protestoida, mutta ei suurta Yhdysvaltojen lippuamme. EI POLVISTUMISTA, Trump twiittasi.

Trump otti twiitillään kantaa New Orleans Saintsin Drew Breesin kommentteihin.

Valkoihoinen Brees sanoi ensin tällä viikolla, ettei voi olla samaa mieltä ihmisten kanssa, jotka häpäisevät Yhdysvaltojen lipun polvistumalla.

Myöhemmin Brees pyysi kommenttiaan anteeksi kahteen otteeseen. Hän myös vastasi Trumpille Instagramissa.

Brees sanoi ymmärtäneensä keskusteltuaan joukkuekavereidensa ja ystäviensä kanssa, ettei protesteissa ole kyse lipusta. Pelinrakentajan mukaan kyse on epätasa-arvosta, taloudellisesta sorrosta, poliisiväkivallasta ja oikeudellisten reformien tarpeesta.

Kun viime viikkojen mielenosoitukset ovat Yhdysvalloissa yltyneet väkivaltaisiksi mellakoiksi ja kauppoja on ryöstelty, Trump on sanonut kannustavansa ihmisiä osoittamaan mieltään rauhanomaisesti.

Muun muassa koripallon supertähti LeBron James kiinnitti Instagram-julkaisullaan huomiota siihen, että Kaepernick yritti rauhanomaisia keinoja jo vuonna 2016, mutta Kaepernickia ei kuunneltu.

Useat NFL-omistajat tukivat Trumpin presidentin vaalikampanjaa yhteensä miljoonilla dollareilla vuonna 2016. Seuraavan NFL-kauden olisi määrä alkaa 10. syyskuuta, mutta aloitus riippuu Yhdysvaltojen koronavirustilanteesta.

Black Lives Matter -kansanliike vastustaa mustiin yhdysvaltalaisiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa.

Pelkästään tänä vuonna esimerkiksi George Floyd, Breonna Taylor ja Ahmaud Arbery ovat kuolleet yhdysvaltalaisten poliisien kohtelussa.