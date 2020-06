Drew Brees ehti saada arvosteluryöpyn sosiaalisessa mediassa muun muassa koripallotähti LeBron Jamesilta.

Yhdysvalloissa on kuohunut jo reilun viikon ajan – siitä lähtien, kun tummaihoinen George Floyd kuoli poliisi Derek Chauvin käsittelyssä saamiinsa vammoihin. Minnesotan oikeusministeri kertoi keskiviikkona aikovansa korottaa Chauvinin syytettä kolmannen asteen murhasta toisen asteen murhaksi.

Myös ympäri urheilumaailmaa on nähty runsaasti kannanottoja rasismia ja muita syrjinnän muotoja vastaan.

Teemaan liittyen viimeisimmän vuorokauden ajan erityistä kuohuntaa ovat aiheuttaneet Super Bowlin vuonna 2010 voittaneen NFL-pelinrakentaja Drew Breesin, 41, lausunnot. New Orleans Saintsin kokenut tähti totesi keskiviikkona Yahoon haastattelussa, ettei hän edelleenkään hyväksyisi polvistumisia kansallislaulun aikana.

– En tule koskaan hyväksymään, että joku käyttäytyy epäkunnioittavasti USA:n lippua kohtaan, Brees jyrähti.

Kansallislaulun aikaiset kannanotot polvistumalla saivat alkunsa vuonna 2016, kun San Fransisco 49ers:n pelinrakentaja Colin Kaepernick suoritti elkeen tukeakseen rasismin ja poliisiväkivallan uhreja.

Brees sai lausunnollaan aikaan melkoisen arvosteluryöpyn useilta jenkkiurheilijoilta yli lajirajojen. Esimerkiksi San Frasisco 49ers:n kulmapuolustaja Richard Sherman avautui Breesille Twitterissä.

– Hän on täysin pihalla, 32-vuotias Sherman äimisteli.

– On osa ongelmaa, että yrität vältellä epämukavaa keskustelua raakuuksista ja tasa-arvosta nostamalla keskusteluun sotilasvoimat, Sherman huomautti.

Viime kaudella Detroit Lionsia edustanut puolustuksen linjamies Damon Harrison otti niin ikään kantaa, ettei polvistuminen ole epäkunnioituksen osoitus USA:n lippua kohtaan.

– Miten voi puhua pelaajille pukuhuoneessa tietäen nämä syyt, ja silti olla niin tyhmä, että luulee tässä olevan kyse lipusta. Siis miten? Hänen pitäisi ymmärtää. Hän ei vaan välitä, Harrison äimisteli Twitterissä.

Myös yksi kaikkien aikojen NBA-koripalloilijoista, Los Angeles Lakersin LeBron James, liittyi Breesin arvostelijoiden joukkoon Twitterissä.

Nyt Brees on sosiaalisen median kanavissaan pahoitellut syvästi keskiviikkoisia lausuntojaan.

– Haluan osoittaa pahoitteluni kavereilleni, joukkuetovereilleni, New Orleansin kaupungille, tummaihoisten yhteisölle, NFL:lle sekä kaikille, joita loukkasin eilisillä kommenteillani, Brees aloitti.

– Seison yhdessä tummaihoisten yhteisön rinnalla poliisiväkivaltaa ja rodullista epätasa-arvoa vastaan, ja tuen sellaisten toimintatapojen luomista, jotka saisivat aikaan todellista muutosta. Tuomitsen vuosia jatkuneen sorron, jota on esiintynyt tummaihoisten yhteisöissä, ja esiintyy edelleen, Brees alleviivasi.

Brees myöntää anteeksipyynnössään myös, että hänen pitäisi puhua vähemmän ja kuunnella enemmän. Samalla Brees sanoo ottavansa sanoistaan kaiken vastuun, vaikka kokeekin tulleensa väärin ymmärretyksi.

Brees aloitti NFL-uransa jo vuonna 2001. Vuodesta 2006 lähtien hän on edustanut New Orleans Saintsia.

Brees pitää hallussaan monia sarjan ennätyksiä, kuten peräkkäisten pelien määrä, jossa pelaaja on heittänyt touchdowniin johtaneen syötön. Brees on heittänyt touchdowniin johtaneen syötön 54 peräkkäisessä ottelussa. Tom Bradyn vastaava lukema on 52.