Jättihauiksistaan tunnettu kehonrakentaja avautui steroidihelvetistään – ”Hauiksen tilalle jäi pelkkä tyhjä säkki”

Gregg Valentino on entinen kehonrakentaja.

Yhdysvaltalainen kehonrakentaja Gregg Valentino kertoo hetkestä, joka muutti hänen elämänsä.

Ex-kehonrakentaja Marko Savolainen kertoi Ilta-Sanomille varoittavan tarinan omasta steroidien käytöstään ja sen aiheuttamista vakavista terveysongelmista.

Savolainen on Suomen kruunaamaton hauiskuningas. Savolaisen mukaan hänen hauiksensa ympärysmitta oli parikymppisenä 60 senttiä.

Jopa Savolainen jää entisen amerikkalaiskehonrakentajan Gregg Valentinon varjoon, jonka käsivarren ympärysmitta oli parhaimmillaan yli 70 senttiä.

Kuten olettaa sopii, Valentinon giganttinen hauis ei ollut pelkästään proteiinipirtelöiden ja supersarjojen tuotos, vaan kuvioon liittyivät oleellisena osana myös kielletyt aineet.

Valentino, 60, kertoi avoimesti steroidinkäytön aloittamisesta ja aineiden vaikutuksista terveyteensä Generation Ironin YouTubessa julkaisemassa haastattelussa.

13-vuotiaana kuntosaliharjoittelun aloittanut Valentino sanoi aloittaneensa kiellettyjen aineiden käyttämisen ollessaan 23-vuotias – jo silloin hyvin lihaksikas nuorimies.

Murheellinen tarina alkoi harmittomasta kohtaamisesta kuntosalilla.

– Kerran pari kaveria tuli kysymään minulta salilla, mistä tuollaiset lihakset saa. No, opastin ja näytin heille muutamia liikkeitä, jotta he pääsevät alkuun, hän muistelee.

Järkytys oli suuri, kun Valentino näki samat miehet uudestaan puolen vuoden päästä. Aiemmin treenivinkkejä kysyneet nuorukaiset olivat nyt lihaksikkaampia kuin hän itse.

– He tulivat sisään järkyttävän kokoisine lihaksineen. Ihmettelin, että mitä v***** heille on tapahtunut. Ymmärsin, että he ovat ottaneet aineita ja ajattelin, miksen minäkin voisi tehdä niin? Minusta ansaitsin sen, olinhan kuitenkin ollut heitä paljon isompi, hän muistelee haastattelussa.

Valentino diilasi jo tuolloin anabolisia steroideja muille samalla salilla harjoitteleville. Lopulta kiusaus syödä kuormasta kasvoi liian suureksi.

Hän ei kestänyt katsoa vierestä muiden ylimitoitettua lihaskasvua.

– Katsoin isoa pahvilaatikkoa, jossa oli kymmeniä pulloja nestemäistä ainetta. Päätin yhtäkkiä, että vitut; otin korkin pois ja piikitin ainetta olkapäähäni. Sitten mietin, että miksi tykittäisin vain kaksi annosta käteeni ja jättäisin loput pulloon? Otin siis loputkin, hän muistelee tietynlaisen ”täyteaineen” käyttöä.

Käytössä on voinut olla synthol-niminen aine, jota Valentino ei ole koskaan myöntänyt käyttäneensä.

Valentino kuvailee aineiden käytön olleen aluksi ”harmitonta”, mutta hän myönsi joutuneensa steroidikoukkuun ennen kuin huomasikaan.

Määrät kasvoivat täysin sairaalloisiksi, ja lopulta kehosta ei enää löytynytkään kohtaa, jossa ei olisi ollut piikittämisen jättämää jälkeä.

Valentino istui vankilatuomion laittomien aineiden välittämisestä.

Valentinon mielestä steroidit eivät varsinaisesti aiheuta fyysistä addiktiota, vaan niiden vaarallisuus piilee nopeiden tulosten aiheuttamassa psyykkisessä riippuvuudessa. Hän kuvailee euforiseksi sitä tunnetta, jonka saa kehityksen ollessa räjähdysmäistä ja lihasten paisuessa silmissä.

Järjetön douppaaminen kyllä kasvatti kuuluisaa hauista, mutta Valentino kärsi käytöstä valtavasti.

Terveys reistaili jatkuvasti ja lopulta oikea käden hauiskin jouduttiin poistamaan suurilta osin.

Valentino oli yrittänyt itse poistaa verta järjettömän kokoiseksi turvonneesta hauiksestaan, mutta toimenpide epäonnistui kohtalokkaalla tavalla.

– Olin aiemmin hoitanut erilaisia tulehduksia itseltäni pois. Tämä ei kuitenkaan ollut tulehdus vaan suuri verenpurkaus, ja koko käteni näytti valtavalta ilmapallolta. Sain tyhjennettyä veren siitä, mutta hauiksen tilalle jäi pelkkä tyhjä säkki.

Hän joutui sairaalahoitoon verenmyrkytyksen takia – ja siihen päättyi myös valtavia uhrauksia vaatineen hauiksen tarina.

Valentino ei myönnä katuvansa steroidienkäyttöä, vaikka seuraukset ovat olleet järkyttäviä ja homma riistäytyi käsistä jo varhaisessa vaiheessa. Hän on kärsinyt terveysongelmiensa lisäksi myös vuoden vankilatuomion laittomien aineiden myymisestä.

Selitys käytön syihin on groteski.

– Halusin olla iso. Kehonrakennuksessa steroidit ovat vain työkalu, Valentino tiivistää.

Valentino ei menestynyt kummoisesti ammattilaislavoilla. Hänestä tehtiin vuonna 2005 dokumenttielokuva The Man Whose Arms Exploded.

Juttua korjattu kello 17.14: päivitetty Valentinon aineiden käytön yksityiskohtia.