Yhdysvalloissa kuohuu, mutta valmentajan mukaan liigassa ei ole rasismia – ”Jos yhteiskunta olisi kuin NFL-joukkue, meillä menisi mahtavasti”

NFL:ssä pelaavan Denver Broncosin päävalmentajan Vic Fangion mukaan amerikkalaisen jalkapallon korkeimmalla sarjatasolla ei ole ongelmia rasismin kanssa.

– Mielestäni NFL:n ongelmat tällä saralla ovat minimaalisia. Olemme meritokratia: sarjassamme täytyy ansaita kaikki, minkä saa, 32 kauden ajalta valmennuskokemusta NFL:ssä omaava Fangio, 61, totesi CNN:n mukaan tiistaina.

NFL on muuttunut viime vuosina kentällä tasa-arvoisempaan suuntaan, mutta tiettyjen pelipaikkojen suhteen ihonväri vaikuttaa yhä määrittävän paljon. Vaikka sarjan pelaajista 67 prosenttia on mustaihoisia, pelinrakentajista mustaihoisia on vain 18 prosenttia.

32:n sarjassa pelaavan joukkueen päävalmentajista valkoihoisia oli viime kaudella 28.

Toukokuussa NFL julkisti lisäyksiä monimuotoisuuden lisäämiseen tähtääviin käytäntöihinsä. Jatkossa seurojen on haastateltava vapaana olevaan päävalmentajan paikkaan vähintään kahta vähemmistöryhmien edustajaa. Vähemmistöedustajia on haastateltava myös muihin merkittäviin valmentajanpaikkoihin ja organisaation johtotehtäviin.

Uusista linjauksista huolimatta Fangio on vahvasti sillä kannalla, että NFL on jo tasa-arvon malliorganisaatio.

– En näe lainkaan rasismia tai syrjintää NFL:ssä. Olemme onnekkaita. Elämme kaikki yhdessä, ja teemme töitä yhteisen tavoitteen eteen. Jos yhteiskunta olisi kuin NFL-joukkue, meillä pyyhkisi mahtavasti, Fangio paalutti.

NFL ja rasismi olivat näkyvästi otsikoissa vuonna 2016 San Francisco 49ersin pelinrakentaja Colin Kaepernickin polvistuttua Yhdysvaltain kansallislaulun aikana protestoidakseen mustaihoisten kokemaa poliisiväkivaltaa ja epätasa-arvoa. Vapauduttuaan 49ersin riveistä vuonna 2017 Kaepernick ei saanut uutta tarjousta yhdeltäkään NFL-joukkueelta.

Nyt George Floydin kuolemasta sytykkeensä saaneet mellakat ovat jatkuneet Yhdysvalloissa jo kahdeksan päivää.

– Floydin kuolema on yhteiskunnallinen ongelma, jonka korjaamiseksi tarvitaan meitä kaikkia, Fangio kommentoi kotimaansa kaoottista tilannetta.