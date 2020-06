Näin uskomattomilla ehdoilla urheilulegenda olisi suostunut päävalmentajaksi – ”Sitten alkoi suhmurointi”

Judolegenda Seppo Myllylä oli jo julistettu päävalmentajaksi, mutta yksi vaatimus aiheutti skandaalinkäryisen takinkäännön.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla judomaajoukkueen uudesta päävalmentajasta, aktiivina kovia meriittejä keränneestä Rok Draksicista. Akateemista valmennustutkintoaan viimeistelevä sloveeni aloittaa työssään 1. syyskuuta.

Asian tekee varsin erikoiseksi se, että Judoliitto tiedotti verkkosivuillaan jo viime joulukuun 28. päivä, että huippujudokoiden uusi maajoukkuevalmentaja on lajin suomalainen legenda Seppo Myllylä, 61.

Mitä ihmettä tapahtui?

– Judoliiton operatiivinen johto otti minuun yhteyttä. Kartoitettiin uutta päävalmentajaa, ja liiton valmennusvaliokunnan mielestä minua kannatti kysyä tehtävään. En siis itse tarjoutunut, Myllylä kertoi tiistaina.

Olympiakarsinnat pieleen

Valiokunnan jäsenistä Mika Mukkula on entinen maajoukkuevalmentaja ja Mika Mäkelä entinen huippujudoka. Kumpikin tuntee Myllylän kymmenien vuosien ajalta.

Kun Seppo Myllylä oli päävalmentaja 1985–92, Suomi saavutti EM-kotikisoissa peräti kolme mestaruutta. Avoimessa luokassa tuuletti finaalin jälkeen Juha Salonen.

Myllylä ilmoitti liitolle, että haluaa ensin katsastaa kokonaistilanteen ja pohtia, mihin suuntaan valmennusta pitäisi viedä. Muutoksentarve oli selvä, sillä Tokion olympiakarsinnat ovat menneet suomalaisilta täysin penkin alle.

Ainakin 200 kuussa

Taloudellisesti elämäntyönsä eli perhekotiyrityksensä 2015 myynyt ja näin vaurastunut Myllylä ei liikoja vaatinut:

– Seppo ilmoitti, että tekee hommaa ilmaiseksi. Mutta hänelle olisi pitänyt maksaa ainakin 200 euroa kuussa vakuutusturvan saamiseksi, Mika Mäkelä muistelee.

Myllylä olisi perustanut Huippujudo Oy -nimisen yrityksen, jonka kautta olisi laskuttanut liittoa. Järjestely oli Olympiakomiteassa siunattu. Yrityksen mahdollisen ylijäämän hän sitoutui palauttamaan lajin hyväksi kokonaan.

Mäkelä uskoo, että Myllylä olisi laajoilla yrityskontakteillaan saanut myös taloudellisesti niukkaa aikaa elävälle Judoliitolle uusia tukijoita.

Maksutonta

– Huippuryhmässä on puolenkymmentä erittäin potentiaalista judokaa, ja olin kiinnostunut. Laadittiin liitolle erittäin kustannustehokas paketti, johon kuului lisäkseni toinen, osa-aikainen valmentaja, Myllylä kertoo.

Myllylän tavoite oli hankkia yrityskontaktiensa avulla sen verran tukea, että huippuryhmän jäsenille toiminnasta olisi tullut maksutonta. Omavastuut olisi siis yritetty poistaa.

Valmennusvaliokunta eli Judoliiton valmennustietousnyrkki oli Mäkelän ja Mukkulan mukaan yksimielisesti Myllylän esittämän paketin kannalla. Asian piti olla hallituksessa läpihuutojuttu.

– Sitten alkoi suhmurointi. Joku kai ratsasti kaksilla rattailla, Myllylä arvelee.

Mika Mäkelän mukaan ongelma oli se, että Myllylän esittämään pakettiin kuului myös merkittävä henkilöstövaihdos.

Irtisanominen

– Seppo katsoi, että olympiaryhmää vetänyt Markus Pekkola olisi pitänyt laittaa sivuun. Valmennusvaliokunnassa katsoimme, että urheilulliset perusteet esimerkiksi erittäin heikkojen olympiakarsintatulosten kautta täyttyvät. Irtisanomisen voi aina riitauttaa, mutta asiantuntemukseni ja saamani konsultaation perusteella irtisanominen ei olisi ollut laiton, lakimieskoulutuksen saanut Mika Mäkelä toteaa.

Kun Myllylän kokonaispaketin hyväksynnästä äänestettiin hallituksessa, sen puolesta äänestivät yllättäen enää valmennusvaliokunnan kolme jäsentä.

– Tappio tuli äänin 3–7, kertoo Mäkelä, joka teki omat johtopäätöksensä:

– Jätin hallituksen ja samalla tietysti valmennusvaliokunnan tämän ratkaisun jälkeen. Liitolla on velvollisuus taata huippuottelijoilleen paras mahdollinen valmennus. Valmennusvaliokunnan mielestä Myllylältä he olisivat sellaista saaneet, ja hyvin edullisesti. Nyt tehty ratkaisu on liitolle huomattavasti kalliimpi.

Vuoden 1983 EM-välierässä Seppo Myllylä (oik.) löi DDR:n Günter Baltschin ja eteni finaaliin.

Pekkola jatkaa liitossa nuorten olympiavalmentajan asemassa.

Aktiivina parhaimmillaan EM-hopeaa saavuttanut Myllylä kirjoitti viime vuonna elämäkertansa Hillitöntä menoa, jota on arvostettu mm. huippu-urheiluelämän raadollisestakin kuvauksesta. Jo nuorena lajin emämaahan Japaniin judo-oppiin matkannut Myllylä toimi aiemmin päävalmentajana 1985–92. Noina vuosina suomalaisjudokat saavuttivat aikuisten arvokisoissa 10 mitalia.

Sekä Myllylä että Mäkelä painottavat, että tukevat jatkossa täysin sydämin uutta sloveenipäävalmentajaa ja urheilijoita.

– Judorakkauteni ei tästä saanut ryppyjä, enkä ole mitenkään katkera. Saattoi olla minulle hyväkin päätös. Tiedä vaikka henki olisi noin kovassa työssä lähtenyt, loistokunnossa oleva Myllylä naureskeli.