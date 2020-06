Video: 11-vuotias supertähti joutui hirveään onnettomuuteen harjoituksissa: ”Aion päästä takaisin pystyyn”

Sky Brown ajatui vakaavaan onnettomuuteen viime viikolla. Nuori superlupaus on viettänyt paljon aikaa Yhdysvalloissa ja on esiintynyt monen urheilijan ja urheilubrändin kanssa.

Brittiläinen Sky Brown joutui järkyttävään onnettomuuteen kesken harjoitusten.

Skeittauksen nouseva supertähti Sky Brown, 11, on kovaa vauhtia matkalla brittien nuorimmaksi kesäolympiaurheilijaksi.

Hurjilla taidoillaan ja tempuillaan sekä määrätietoisella harjoittelullaan hurmannut Brown joutui vakavaan onnettomuuteen harjoituksissa viime viikolla Kaliforniassa.

Brown julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa osittain näkyy, miten hän putoaa kesken jyrkässä rampissa tekemänsä tempun lukuisten metrien korkeudelta suoraan maahan.

Brown kiidätettiin onnettomuuden jälkeen helikopterilla sairaalaan. Brownin isä Stewart Brown kertoi BBC:lle Skyn pudonneen maahan pää edeltä. Brittimedian mukaan Sky sai onnettomuudessa kallomurtumia, mursi vasemman ranteensa ja kätensä ja on ”onnekas, kun jäi henkiin”.

Voit katsoa videon alta tai tästä linkistä.

– Ei koskaan murrettu!! Tiedän, että monet ovat huolissaan minusta, mutta älkää huoliko, olen kunnossa. Odotan innolla pääseväni takaisin entistä vahvempana ja kovempana. Sydämeni vetää niin kovaa tällä hetkellä, odotan vain, että kehoni on jälleen mukana, Brown kirjoitti videonsa yhteyteen ja kiitti ihmisiä saamastaan tuesta.

Videolla Brown puhui seuraajilleen suoraan sairaalasängystä ja muistutti, ettei epäonnistumisia tulisi haudata.

– En yleensä julkaise epäonnistumisiani tai puhu niistä, koska haluan ihmisten näkevän sen hauskuuden, jota teen. Mutta tämä oli pahin kaatumiseni. Haluan kaikkien tietävän, että kaikki on hyvin, olen kunnossa. On ok kaatua joskus. Aion päästä takaisin pystyyn ja puskea entistä kovempaa.

– Tiedän, että maailmalla tapahtuu monia asioita tällä hetkellä. Haluan kaikkien ymmärtävän, että mitä tahansa teemme, tekisimme sen rakkaudella ja onnellisuudesta, Brown painotti ennen kuin jatkoi lepäämistään.

Brown päivitti myöhään maanantaina IG-tarinaansa väliaikatiedon, että nuori urheilija oli ollut leikkauksessa ja kaikki oli sujunut hyvin. Hänellä on alustalla lähes 520 000 seuraajaa.

Brown jahtaa lannistumatta olympiakultaa Tokiosta. Nuori tähti on voittanut lukuisia kisoja.

Kesällä 12 vuotta täyttävän Brownin olympiahaave siirtyi ainakin vuodella, kun Tokion kisat on siirretty koronaviruspandemian takia kesälle 2021. Myös surffausta harrastava nuori talentti kertoi BBC:lle jahtaavansa skeittauksessa vain ja ainoastaan olympiakultaa.

Brown joutuu kuitenkin edelleen jännittämään olympiamahdollisuuttaan. Skeittaus on olympialaisissa uusi laji eikä sen kohdalla ole säännöissä mainintaa ikärajasta.