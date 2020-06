Löysikö Aleksi Valavuori, 41, oman juttunsa? Sanoo suoraan, mitä aikoo omalla show’llaan tehdä: ”Se tarkoittaa myös taloudellista menestystä”

Aleksi Valavuori, 41, haluaa menestyä ja tehdä rahaa omalla talk show’llaan. Ohjelmassa on vieraillut huima kavalkadi suomalaistähtiä.

Urheilumaailma on hiljalleen aktivoitumassa ympäri maailmaa, mutta normaalitilanteesta ollaan yhä kaukana koronapandemian takia.

Myös kotimainen huippu-urheilu on jo kuukausien ajan ollut pysähdyksissä.

Siinä sivussa on kuitenkin syntynyt pienimuotoinen urheiluilmiö, kun urheilun monitoimimieheksikin luonnehditun Aleksi Valavuoren, 41, oma ohjelma Valavuori Live on pyörinyt Twitch-palvelussa viihdyttäen suomalaisia penkkiurheilijoita A-luokan urheilijavierailla höystettynä.

Jopa venezuelalainen, kohun keskeltä Lahden MM-hiihtoihin saapunut Adrian Solano on piipahtanut lähetyksessä. Keskustelua tosin rajoitti kielimuuri: Valavuori ei puhu espanjaa, Solano sen sijaan ei osaa englantia.

Kun covid-19 iski, Valavuori menetti lähes kaikki työnsä ja suuntasi energiansa ensin YouTube-videoiden tekemiseen.

– Löysin itseni tekemästä päivityksiä koronasta, ja minusta oli omasta mielestäni tullut tosi nopeasti jonkinnäköinen asiantuntija. Luulin suunnilleen olevani epidemiologi, visiiri oli huurussa koko ajan ja puhuin aiheesta, josta en ymmärtänyt mitään ja joka vieläpä ahdisti minua, Valavuori kertaa nyt.

Hän tajusi, että on ”pakko keksiä jotain järkevämpää tekemistä”.

Palaset loksahtivat kohdalleen, kun tamperelaisen liikuntakeskuksen Kauppi Sports Centerin yrittäjä Sami Joru lähestyi Valavuorta ja ehdotti yhteistyötä.

– Hän oli vastuullisena yrittäjänä pannut 17 000 neliön urheilukeskuksen kiinni.

Valavuorelle rakennettiin liikuntakeskukseen oma studio, jossa hän aluksi striimasi eli lähetti suoratoistoa muun muassa NHL-videopelien pelaamisestaan Twitchissä.

Espoon Kivenlahden kasvatti keksi pian, että Twitch ja hänen oma kanavansa tarjoavat mahdollisuuden pitkäaikaisen unelman toteuttamiseen.

– Mietin, että ei saatana, kanavahan tarjoaa suoran väylän haastatteluille ja urheilupuheelle. Sen jälkeen, kun pärähdin televisioon Pelkokertoimen juontajana 12 vuotta sitten, on aina välillä ollut keskusteluita siitä, että olisi kiva saada urheilun talk show. Se on kuitenkin raskasta ja tosi kallista tehdä perinteiseen televisioon.

Valavuorelle hommattiin välineet, joista muun muassa mikrofoni on jo Valavuori Live -ohjelman värikkään taipaleen aikana uusittu useaan kertaan. Ensilähetyksen vieraana oli Tiina Jylhä.

– Siinä aloituksessa oli vielä koronantuoksua, kun Jylhän kasvomaskit pärähtivät otsikoihin. Soitin hänelle ja kysyin vieraaksi samana iltana olleeseen ensimmäiseen ohjelmaani. Pahoittelin samalla Teemu Selänteelle, että älä nyt suutu, mutta sut on syrjäytetty ja olet vasta toinen vieras. Siitä se lähti.

Aleksi Valavuori sanoo toteuttavansa unelmaansa.

Valavuori kiittelee saaneensa heti valtavan ryöpyn positiivista palautetta. Varsinkin viime vuosina hän on saanut niskaansa myös paljon lokaa, joten ymmärrettävästi palaute tuntui sitäkin paremmalta.

– Se oli niin rohkaisevaa, että huomasin, että ehkä oma osaamisalue löytyi sittenkin vasta nyt, 41-vuotiaana. Olen tehnyt valtavan määrän virheitä, epäonnistunut ja vetänyt asioita v*tuiksi. Toki olen onnistunutkin aiemmin, mutta niitä asioita löytää harvemmin otsikoista, Valavuori näkee ja naurahtaa.

Twitch tunnetaan ennen kaikkea nuorten miesten videopeleihin keskittyvänä alustana eikä niinkään minään boomereiden palveluna. Yli nelikymppinen studioisäntä uskoo houkutelleensa sinne aivan uutta yleisöä – mikä on helppo uskoa.

– Varmasti moni seuraajista ja tilaajistakin on minun kaltaisiani Twitch-neistyitä, jotka eivät olleet kuulleet koko palvelusta. Katsojathan tästä tekee muutenkin parasta, siellä on positiivinen meininki ja tosi paljon urheiluasiantuntemusta. Välillä homma lähtee sitten ihan laukalle.

Twitchissä ollaan sikäli hyvin kaukana perinteisestä televisiosta, että esimerkiksi Valavuoren ohjelmaa voisi luonnehtia talk show’n ja televisiochatin risteytykseltä, jossa isäntä ja halutessaan myös ohjelman vieras näkee jatkuvasti reaaliajassa katsojien lähettämät viestit. Ohjelmat venyvät 3–4 tunnin ilotulituksiksi eikä niillä ole etukäteen määrättyä päättymisaikaa.

– Kanavan hienous piilee juuri siinä, että tätä ei voi tehdä norsunluutornista. Olen katsojien tasolla tai jopa heitä alempana. He saavat usein päättää ja vaikuttaa moniin asioihin. Ja kun vieras tulee, minä olen nykkeilysäkkinä eikä vieras, kuten vaikkapa Teemu Rannikko joka hakkasi minua vasemmalta ja oikealta, Valavuori tiivistää.

Aleksi Valavuori sanoo olevansa katsojien tasolla tai jopa heitä alempana.

Hän luonnehtii keskusteluita dinnereiksi ja sen jälkeiseksi saunaksi, ei niinkään haastatteluiksi. Juontaja ei grillaa tai vie vieraitaan epämukaviin asioihin.

– Perinteiselle tv-ohjaajalle tämä olisi aivan painajainen. Minullekin aikanaan lyötiin käsiin SM-liigastudioissa niin kutsuttu ajolista, jonka rypistin ja heitin roskiin. Ohjaajalta saattoi tulla korvanappiin huutoa, että nyt pitää mennä mainoskatkolle. Minä jatkoin juttua ja muistan, kun kerran suutahdin ja huusin lämpimään officeen tiedoksi, että vielä ei mennä mainoskatkolle, kun on niin hyvä juttu kesken.

Katsojaluvutkin ovat tietysti uuden ajan ohjelmassa huomattavasti perinteistä televisiota pienempiä, mutta toisaalta tuotanto on paljon halvempaa ja kun ohjelman tekijä, tässä tapauksessa Valavuori, tekee käytännössä kaiken itse, myös tulovirrat ohjautuvat vain tuottaja-ohjaaja-käsikirjoittaja-juontaja Valavuorelle.

Tällä hetkellä Valavuori Livellä on noin 2000 kuukausittaista tilaajaa, jotka maksavat palvelusta 4,99 kuukaudessa. Twitchin käytäntöjen mukaan puolet rahasta menee sille, puolet Valavuorelle.

Rahaa tulee myös lahjoituksista, joita katsojat voivat tehdä. Kansa on heittäytynyt mitä erikoisempiin tempauksiin, ja muun muassa Hanna Ekolan Villihevoset-kappaleen sai aiemmin soimaan 100 euron lahjoituksella. Amin Asikaisen vierailussaan toivoma kappale ei varsinaisesti hivellyt juontajan korvia. Illan suurimman lahjoituksen tehnyt katsoja saa päättää lähetyksen viimeisen kappaleen.

Lyhyelläkin matematiikalla voi laskea, että Valavuori on bisneksen äärellä – eikä hän epäröi sanoa sitä ääneen.

– Kalustoon ja kaikennäköiseen on tietysti mennyt rahaa eli ei tämä vielä ole varsinaisesti mitään tuottanut. Jää nähtäväksi, mihin tämä johtaa. Olen kuitenkin hyvin avoin siitä, että tavoitteeni on menestyä ja se tarkoittaa myös taloudellista menestystä. Olen niin monissa hankkeissa epäonnistunut taloudellisesti, että olisi kiva menestyä.

– Tähtään ihan pysyvään uraan, Valavuori linjaa.

Valavuori suunnittelee muun muassa omaa verkkokauppaa, johon tulee tuotteita ohjelmasta revityillä sloganeilla. Sveitsiläinen ökykellokin on hänen mukaansa jo menossa tuotantoon.

– Ilman Sami Jorua ja Kauppi Sport Centeriä, katsojia ja vieraita tämä ei olisi mahdollista, hän tiivistää.

– En tiedä, missä olemme kolmen tai kuuden kuukauden päästä. Siitä olen ihan varma, että tämä jatkuu.

Alppihiihdon maailmanmestarista Kalle Palanderista on tullut katsojien kulttisuosikki, joka kertoo kuulumisiaan ja ottaa kantaa urheiluun sekä muihin asioihin harva se ilta. Palander oli ensin vieraana omassa haastattelujaksossaan, sittemmin hän on saapunut useaan lähetykseen vieraana.

– Palanderhan on jäänyt ihan koukkuun tähän, Valavuori naurahtaa.

Pujottelun maailmancupin voittaja 2003 on kertonut erinäisiä värikkäitä tarinoita kuten kolmannen Kitzbühelin osakilpailun voiton epäonnistumisen taustalla olleen naisseikkailun ja esiintynyt muutenkin ilman samoja jarruja kuin vaikkapa Ylen tv-asiantuntijan tehtävissä. Alppihiihtoikoni on myös osoittanut suurta arvostustaan eri lajien osaajia kohtaan ja keskustellut innolla urheilusta, vaikka sarjat ja kisat ovat tauolla.

– Olemme Kallen kanssa useinkin viestitelleet jotain ja nähneet mm. Espanjassa pelaten padelia, muttemme aiemmin ole olleet mitään kalakavereita. Nyt hän ilmestyy linjoille harva se ilta kertoen kuunnellen ohjelmaa toisella korvalla nappikuulokkeesta, ettei vaimo huomaa. Sehän on kuin sketsistä tai jostain leffasta, kun jengi kuuntelee hautajaisissa jotain matsia nappikorvalla.

Palander on ollut ahkerasti mukana lähetyksissä mutta myös seurannut ja kuunnellut niitä tarkalla korvalla, sillä huippu-urheilijan urallaan hän ei ehtinyt seurata muiden tekemisiä niin tarkasti.

– On tosi mielenkiintoista kuulla muiden tarinoita, Palander sanoo.

– Helkatin hauskaa on myös ollut olla mukana tekemässä. Aikaa on niin paljon enemmän kuin tavallisissa haastatteluissa, vaikka toki minäkin olen jotain tunnin radiohaastatteluita tehnyt.

Niin sanotun co-hostin roolissa on vielä opeteltavaa.

– Siinä on oma hommansa. Koko ajan tulee lisää oppia, kun aiempaa kokemusta tällaisesta ei ole. Ihan helvetisti tulee katsojilta kysymyksiä esimerkiksi alppihiihtoonkin liittyen, ja enemmänkin pitäisi ehtiä niihin vastata. Aika pitkiä ja hyviä keskusteluita saadaan kuitenkin aikaan, vaikka varsinaisesti mitään urheiluiloittelua ei ole tällä hetkellä ilmassa.

– Lopettaneet urheilijat pystyvät puhumaan aika avoimesti tapahtuneista asioista, kun ei enää tarvitse salailla tai piilotella mitään. Toki esimerkiksi Lukas Hradecky veti aktiiviurheilijaksikin aika lungisti, Palander nauraa.

Kalle Palander tunnetaan sanavalmiina miehenä.

Viron kartanohotellillaan viime ajat viettänyt Palander kehuu Valavuoren taitoa pitää langat käsissään; katsojien viestien seuraamista ja samanaikaista ohjelmanvetoa.

– Minultakin monet, joilla on tietty näkemys Valavuoresta, ovat kyselleet, että miten se on voinut saada niin kovia vieraita. Olen sanonut, että ohjelmat ovat olleet helvetin hyviä. Kannattaa katsoa, niin ymmärtää miksi urheilijat haluavat tulla, Palander näkee.

Palander on monille tuttu tv-kasvo muun muassa Villistä kortista ja Ylen alppihiihtoasiantuntijana. Värikäs torniolainen on tunnetun suorasanainen, mutta ennen kaikkea Twitchissä on nähty Palander, jolla ei ole liki minkäänlaista varmistinta puheissaan.

– Vähän olen mennyt, että pikkuisen mennään limitillä kun tarinat välillä menevät vähän härskeiksi. Sen kuitenkin tietää, että katsojat ovat urheiluporukkaa ja tietävät pukukoppipuheen. Siksi se varmaan onkin niin hauskaa, kun saa olla oma itsensä eikä tarvitse peitellä mitään. Hyvän maun rajoissa täytyy kuitenkin pysytellä ja minunkin olla vielä tarkempana, Palander hymähtää.

On selvää, että Palanderin tv-roolien välillä on eroja.

– Vaikka sanon asioita Ylenkin alppiasiantuntijana suoraan, kun on aihetta, niin on se raaka tosiasia, että kun minulta jäävät kirosanat pois, sanavarastosta jää 50 prosenttia käyttämättä. On ollut saatanan vaikeaa opetella, kun kommentaattorina ei voi kiroilla. Jos joku laskee paremmin kuin hyvin, minun kielelläni se on vitun hyvin. Kerron tunteella asioita enkä löydä parempia sanoja. ”Tosi hyvä lasku”, Palander kuvailee.

Televisiossa Palander on tottunut tekemään asioita käsikirjoitukseen nojaten. Valavuoren ohjelmassa ajolistoja ei kuitenkaan tunnetusti ole.

– Aika ex tempore -vetoja ne ovat. Emme me päivällä juttele, että tulenko ohjelmaan vai enkö. Kun menin ohjelmaan ensi kerran vieraaksi, pyysin Aleksilta, että käydään päivällä vähän runkoa läpi. Hän nauroi, että ei me Kalle mitään käydä läpi, ruvetaan vaan vetämään. Olin vain, että ”aha, okei, selvä”. Mutta siksi ohjelma varmaan onkin niin hyvä.