36 treenituntia viikossa – Rebecca Gergalo, 20, kirjoitti ylioppilaaksi urheilukiireiden keskellä: ”Elän aina tässä ja nyt”

Rebecca Gergalolla on syytä juhlaan: hän sai suoritettua koulun loppuun, vaikka rytminen voimistelu vie valtaosan hänen ajastaan.

Helsinkiläinen Rebecca Gergalo panostaa ennen kaikkea rytmiseen voimisteluun, mutta on hän iloinen myös ylioppilaaksi pääsystään.

Rytmisen voimistelun nuoren tähden Rebecca Gergalon, 20, arkeen ei ylimääräistä mahdu.

Gergalo harjoittelee kuutena päivänä viikossa. Harjoituspäiviin kuuluvat kahdet treenit: kolme tuntia aamuisin, kolme tuntia päivällä. Maanantai on hänen ainoa vapaapäivänsä. Treenitunteja kertyy siis viikkotasolla noin 36.

Kaiken ohella Gergalo on osa historiaa – nuori voimistelija kirjoitti urheilijan arjen ja stressaavan koeurakan yhtälössä ylioppilaaksi keväänä, jolloin kaikki muuttui koronapandemian myötä.

– Väsyttää, mutta tällaista tämä on, Rebecca naurahtaa ja huomauttaa, että lisää aikaa hän on saanut ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

Ylioppilastodistuksestaan hän toteaa: ”jostakin tuli kohtuullisen ok, jostakin huono”. Yllätys hänelle oli, että venäjän kieli jäi parin pisteen päähän laudaturista, vaikka se on hänen kotikielensä.

Gergalon seura on espoolainen Olarin Voimistelijat eli OVO, mutta hän asuu itse Helsingin Kulosaaressa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Mäkelänrinteen lukiossa. Välimatkat eivät ole olleet ongelma autoilevalle voimistelijalle.

Korona vaikutti Gergalon kevääseen varsin paljon, sillä kaikki kilpailut peruutettiin. Hän kuitenkin sai Olympiakomitealta luvan treenien jatkamiseen.

– Treenejä on ollut nyt viisi kertaa viikossa ja teen kerralla yhden pidemmän viiden tunnin treenin. Lisäksi olen lenkkeillyt, Gergalo kertoo.

Yksi nuoren voimistelijan tavoitteista olisi ollut pääsy Tokion olympiakarsintoihin keväällä, mutta korona siirsi myös olympialaisia vuodella.

Neljävuotiaasta lajiin omistautunut Gergalo on niittänyt menestystä, ja kehityssuunta on edelleen ylöspäin. Sitä hän ei osaa sanoa, miten kauan hän pystyy olemaan rytmisen voimistelun eturintamassa.

– Rytmisessä voimistelussa 30-vuotias on vanha. Kolmekymppisiä katsotaan ylöspäin, koska he ovat pystyneet olemaan niin kauan kunnossa.

Rebecca Gergalo aloitti voimistelun neljävuotiaana.

Vaikka OVOn urheilija on rytmisen voimistelun valovoimainen taituri, on hän kokenut urallaan myös pettymyksiä. Viime vuoden MM-kisoissa hän oli lähellä finaalipaikkaa, mutta se jäi saamatta.

Paljon hän on myös saanut: hänellä on useita Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuksia. Hän on sitä paitsi ehkä vasta matkalla kohti suurinta huippukauttaan.

– Nilkassani on ollut pahoja vammoja, olen ollut leikkauksissa kolme kertaa, mutta olen silti jatkanut, Rebecca sanoo yhden asian, josta hän voi onnitella itseään.

Rytmisen voimistelun kisoissa nähdään hienoja suorituksia, mutta myös upeita pukuja strasseineen. Gergalon puvut tilataan venäläisiltä ompelijoilta.

– Kun ohjelma vaihtuu, vaihtuvat puvutkin. Nyt minulla on neljä pukua, muut olen myynyt, Rebecca kertoo.

Rebecca Gergalon tyylinäyte rytmisen voimistelun SM-kisoista vuonna 2018.

Gergalo oli neljävuotias, kun hän aloitti voimistelun. Ensimmäisen viikon jälkeen hän pääsi nykyisen valmentajansa Larisa Gryadunovan ryhmään, joten heidän yhteistyönsä on ollut todella kestävä.

Mistään tärkeästä hän ei koe luopuneensa rytmisen voimistelun tähden.

– Minulla on perhe, kavereita ja poikaystävä.

Ylioppilaaksi pääsyään Gergalo aikoo juhlistaa perheensä kanssa. Isompien juhlien aika on vasta elokuussa.

Siitä voimistelija on iloinen, että hän sai hoidettua koulun kunnialla loppuun. Mäkelänrinteen lukion urheilulinjalla opiskelu mahdollisti sen, että hän pystyi tarvittaessa käymään koulussa vain kokeissa.

– Ensi keväänä haen opiskelupaikkaa, mutta en tiedä minne. Ehkä jonnekin urheiluun liittyvään, Gergalo miettii.

Mistä unelmoit kaikkein eniten?

– Elän aina tässä ja nyt, en mieti tulevaa, Gergalo vastaa viisaasti.