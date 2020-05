Maajoukkuelupaus Aino, 18, ja F1-sarjaan tähtäävä Paavo, 20, kirjoittivat ylioppilaiksi ainutlaatuisella hetkellä – ”Näkymätöntä työtä on paljon”

Koronapandemia löi koko maailman suunnitelmat uusiksi. Samalla lukiolaiset jatkoivat urakkaansa täysin ainutlaatuisen tilanteen edessä.

Sen piti olla normaali kevät treeneineen ja kisoineen, lakkiaisineen ja ystävien ja perheiden kanssa juhlistamisineen.

Koronaviruspandemiasta huolimatta yhteiskunta ei ole antanut itsensä täysin pysähtyä. Lukiolaiset ovat olleet yksi yksi esimerkki siitä, miten rankka uurastus on jatkunut ainutlaatuisissa oloissa. Tänä viikonloppuna valkolakin saaneista ylioppilaista jää jälki historiaan, sillä koskaan aiemmin Suomessa ei ole lakitettu joukkoa nuoria vastaavanlaisessa tilanteessa.

Yksi heistä on Paavo Tonteri, 20, formuloiden kuninkuussarjaan F1:een tähtäävä helsinkiläinen ja uunituore ylioppilas Mäkelänrinteen lukiosta.

Tonteri myöntää heti, että autourheilu vaikutti koulunkäyntiin: hän on noin 30 viikonloppua vuodessa kartingin takia ulkomailla. Tonteri ei kuitenkaan miettinyt kartingin lopettamista koulun takia, eikä liiemmin koulun lopettamista ajamisen takia.

– On se vaikuttanut ja todella paljon. Silloinkin, kun en ole ajamassa, mietin, miten pystyn ajajana kehittymään. Näkymätöntä työtä on paljon, Tonteri kertoo.

Paavo Tonteri saa painaa ylioppilaslakin päähänsä, vaikka kilpaurheilu onkin vienyt paljon aikaa opiskelulta.

Kuusivuotiaana lajin aloittanut helsinkiläinen on kuulunut nuorten maajoukkueeseen vuodesta 2013. 2016 ja 2017 hän sijoittui MM-kisoissa neljänneksi. Hänellä on myös Suomen ja Saksan mestaruuksia. Pohjois-Euroopan mestaruus tuli 2013. Olympiakomitean tukiurheilijana hän on ollut kaksi vuotta.

– Nyt ajan italialaisessa SC Percormance -tiimissä, joka on hyvä, vaikka on pieni. Yhteistyö tehtaan kanssa toimii hyvin, aiemmin mm. KSM Schumacherin tallissa ajanut Tonteri kertoo.

Tonterin ongelmana on kuitenkin sama kuin kaikilla autourheilussa huipulle pyrkivillä: raha. Tai tarkemmin sanottuna sen puute.

– Vanhempani ja muutamat sponsorit ovat tukeneet, mutta formuloihin päästäkseni en ole saanut tarpeeksi merkittävää sponsoria, Tonteri kertoo.

Kilpailemisen ulkomailla 2014 aloittanut Tonteri debytoi formula 4:ssä 2018 sijoittuen kahdeksanneksi. Hän kuitenkin palasi kartingiin, koska talous ei riittänyt formula 3:een siirtymiseen.

Mutta ei kartingkaan ole halpaa lystiä. Yhden kisan ajaminen maksaa 6 000–20 000 euroa.

Tonterilla on ollut onneakin: tiimi otti häneen yhteyttä viime kesänä, joten hänen ei tarvitse haalia kaikkia rahoja kilpailemiseen. Autona hänellä on Tonykart.

– He tarvitsivat nopean suoriutujan kuljettajaksi, Tonteri toteaa.

Hänen tavoitteensa autourheilijana ovat – tietenkin – huipulla. Se huippu on F1, joka aukeaa kuitenkin vain ani harvoille. Mutta yksi heistä voi olla jo nopeutensa näyttänyt Tonteri.

– Haluan parasta, mutta pitää katsoa asioita realistisesti. Formula ykkösiin on pitkä tie, johon vaaditaan paljon rahaa. Ja on paljon hyviä kuljettajia, jotka eivät ole sinne päässeet. Hyvä veli -verkosto toimii.

Paavo Tonteri ajoi vuonna 2016 Ralf Schumacherin kartingtallissa.

Korona esti kisat, joten Tonterin kevät on mennyt fysiikan parantamisessa. Heinäkuussa alkaa WSK-sarja, joka tulee arvostuksessa heti MM- ja EM-kisojen jälkeen. Niihinkin hän osallistuu.

Tonteri saa c:n ylioppilastodistuksen, mitä hän pitää ihan tyydyttävänä suorituksena olosuhteisiin nähden. Yksi tavoite on päästä kauppakorkeakouluun, mutta tänä vuonna sinne otetaan vain 10 prosenttia pääsykokeiden perusteella. Papereilla hän ei usko saavansa opiskelupaikkaa.

– Tulee pakosta välivuosi opiskeluissa, mutta lokakuussa on armeijaan lähtö puolustusvoimien urheilukouluun.

Tonteri haluaa kuitenkin opiskella, jotta saisi hyvän työpaikan, jos autourheilu ei lähde lentoon. Hän voisi työskennellä autourheilun parissa, mutta suurin polte on ajamiseen.

Koskaan Tonteria ei pelota lähteä radalle. Hän tietää isänkin vain jännittävän suoritusta, mutta äiti voi joskus pelätä.

– Autourheilu on turvallisempaa kuin jääkiekko, Tonteri vakuuttaa.

Jalkapallo tuli Aino vuoriselle tutuksi jo viisivuotiaana.

Aino Vuorinen, 18, tietää, että tämän koronakevään hän tulee muistamaan aina.

Espoossa asuva Vuorinen pelaa FC Hongan naisten joukkueessa hyökkääjänä. Hän kuuluu tyttöjen U19-maajoukkueeseen.

– Seuraavaksi tähtään naisten maajoukkueeseen, mutta pitää varmaan treenata vielä monta vuotta sinne päästäkseen.

Haukilahden lukiossa ylioppilaaksi pääsevä Vuorinen valitsi urheilulinjan, jossa hän on saanut arvokasta tukea kehittyäkseen. Viisivuotiaana pelaamisen aloittaneen espoolaisen normaalissa harjoitusrytmissä joukkue treenaa neljä kertaa viikossa, minkä lisäksi omatoimista treeniä on kahdesti viikkoon.

Tänä keväänä edessä oli ylioppilaskirjoitukset, eivätkä jalkapalloharjoituksetkaan menneet normaalilla kaavalla.

– Meillä on ollut vain pienryhmäharjoituksia kontaktien välttämiseksi, mutta varmaan pian päästään harjoittelemaan isommassa porukassa, Vuorinen kertoo.

Aino Vuorinen ja Uuden-Seelannin Hannah Mackay-Wright pelasivat U17-MM-kisoissa vuonna 2018.

Nuori futaaja on asettanut tavoitteensa korkealle. Hän on kiitollinen, että hänellä on ollut aina hyvä valmentaja. Hän on tullut myös muiden pelaajien kanssa toimeen.

– Haluan edetä jalkapallossa niin pitkälle kuin pystyn. Olen pohtinut sitäkin, jos lähtisin vuoden kuluttua Jenkkeihin yliopistoon pelaamaan.

Vuorisen uralla yksi merkittävin takaisku oli, kun U17-maajoukkue ei edennyt MM-kisoissa alkulohkoja pidemmälle. Viime vuonna Vuorisen joukkue Honka kuittasi SM-hopeaa, mutta toki se kultamitali olisi tuntunut kaikkein makeimmalta.

– Pari vuotta sitten polvikierukkani repesi EM-kisoissa, mutta se onneksi kuntoutui MM-kisoihin, Vuorinen kertoo.

Kisareissujen takia Vuorinen ei ehtinyt panostaa kouluun niin paljon kuin hän olisi halunnut. Ylioppilastodistuksestaan hän kertoo sen, että matematiikka meni huonosti, mutta terveystieto on hallussa, siitä tuli laudatur. Syksyllä hän kirjoittaa fysiikan ja parantaa joitakin arvosanojaan.

Tällä hetkellä kaupassa työskentelevä Vuorinen aikoo hakea syksyllä opettajan sijaisuuksia. Hän pitää opiskelusta välivuoden, ja myöhemmin tavoitteena saattaa olla teknillinen korkeakoulu.

Vuorinen odotti pääsevänsä juhlimaan lakkia luokkakavereidensa kanssa, mutta suunnitelmat vaihtuivat perheen kanssa juhlimiseen.

– Varmaan syksyn juhlasta tulee sitten ikimuistoinen, hän naurahtaa.