Miksi terasseilla ja huvipuistoilla on eri säännöt kuin urheilulla? Nyt puhuvat seurapomot: ”Jos minulla olisi helppo ratkaisu...”

Sotkamon Jymyn legendaarinen pesispomo toivoo yleisörajoituksiin nopeaa tapauskohtaista harkintaa.

Kun miesten Superpesis käynnistyy 2. heinäkuuta, myös peräti 4 500 katsojaa vetävällä Hiukan stadionilla Sotkamossa pannaan lappu luukulle 500 katsojan jälkeen. Näin sanoo valtioneuvoston koronamääräys, jota aluehallintovirastot valvovat.

Superpesiksen pitkäaikaista mahtiseuraa Jymyä sekä pelinjohtajana että toimitusjohtajana palvellut, nykyään puheenjohtajana toimiva Juha Tanskanen on seurannut kiinnostuneena keskustelua siitä, onko 500 katsojan raja oikeudenmukainen myös isoilla urheiluareenoilla, joilla tartuntariski pystyttäisiin isommallakin katsojamäärällä minimoimaan.

– Eihän se missään mittakaavassa ole, kun miettii, että tämä sääntö koskee urheiluareenoita, mutta samaan aikaan ei esimerkiksi ravintolaterasseja. Tässä tulee, huumorilla, mieleen, että pitäisikö sitten perustaa urheilukatsomoihin terassiravintolat, niin saisi ottaa porukkaa enemmän? Tanskanen naureskelee.

Pesäpallolegenda korostaa ymmärtävänsä, että päätöksiä on jouduttu tekemään erittäin paljon, kovassa kiireessä ja paineessa, eikä jokaista yksityiskohtaa ole ehditty hieroa ikuisuuksia.

– Mutta jos nyt ajatellaan Hiukan lisäksi vaikka sellaisia isompia areenoita kuin HJK:n stadion Helsingissä, SJK:n Seinäjoella tai Tampereen Ratina, niin sanoohan jo maalaisjärki, että sellaisten kohdalla pitäisi pystyä harkitsemaan tapauskohtaista poikkeamista, koska se ei aiheuttaisi terveysriskejä.

Tanskanen muistuttaa, ettei urheilumiehenäkään halua asetella elinkeinoja vastakkain.

– Tässähän olisi tietysti se ongelma, että jos aluehallintovirastot saisivat asiassa alueellista harkintavaltaa, urheiluseurat voisivat tulla kohdelluiksi hyvinkin eriarvoisesti. Ei sekään oikein menisi, että me saisimme Hiukassa myydä matsiin 2 500 lippua ja Vimpelin kaverit vain 500. Jos minulla olisi helppo ratkaisu, tarjoaisin sitä, teemapuistoyritys Superpark Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Tanskanen sanoo.

Vaikka sarjamuotoinen ammattilais- ja puoliammattilaisurheilu, kuten pesäpallo, ottaa koronavirukselta hirmuisen, jopa seuroja kaatavan niitin, Tanskasen suurin urheiluhuoli on muualla.

– Kun on lukenut, miten moni lapsi ja nuori on yhteisharjoituskiellon aikana kadonnut valmentajien ja seurojen tutkasta, huolettaa. Ikävä kyllä se on voinut monelle olla sosiaalisesti tärkein ja turvallisin ympäristö.

Hiukan stadionille on Tanskasen mukaan tehty kaikki tarvittavat järjestelyt kansallispelikauden alkamisen varalle.

– Olemme valmiina toimimaan sekä näiden rajoitusten ehdoilla että niiden mahdollisesti poistuessa.

” Tahdomme ennemmin tuoda esiin, miten hyvin ja turvallisesti pystyisimme tapahtumia järjestämään

Suomalaiset jalkapallosarjat pyörähtävän hiljalleen käyntiin, tosin näillä näkymin 500 katsojan rajoittein.

Rajoitus vaikuttaa ennen kaikkea 1. heinäkuuta käynnistyvään Veikkausliigaan, jonka katsojakeskiarvo viime kaudella oli 2 620. Kaikilla 12 paikkakunnalla keskiarvo oli yli tuhat katsojaa.

Samaan aikaan vaikkapa terasseille tai Linnanmäen huvipuistoon voidaan päästää huomattavasti enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Töölön jalkapallostadionionille, jonne normaalioloissa voisi päästää yli 10 000 katsojaa.

Urheilupiireissä asiaa ihmetellään, sillä stadionit ovat ulkotiloja ja jo luonnostaan lohkottu eri osiin.

SJK:n omistaja ja Veikkausliigan hallituksen jäsen Raimo Sarajärvi on sitä mieltä, ettei vertaaminen huvipuistoihin tai ravintoloihin ole hedelmällistä.

– Emme halua vertailevaa keskustelua. Se ei ole mielestäni kauhean kehittävää. Tahdomme ennemmin tuoda esiin, miten hyvin ja turvallisesti pystyisimme tapahtumia järjestämään.

Sarajärven mukaan Palloliitto ja Veikkausliiga ovat valinneet linjan jakaa päättäjille aktiivisesti tietoa siitä, miten katsojia voisi stadioneille ottaa enemmän kuin nyt rajatun 500:n.

– Jokainen liigaseura on tehnyt suunnitelman siitä, miten ne pystyvät ottamaan turvallisesti eri aikaan ihmisiä sisään eri osiin ja pitämään ne toisistaan erillään, Sarajärvi sanoo.

Sarajärvi ei näe itua vertailla urheilun asemaa muuhun liike-elämään. Arkistokuva.

Sarajärven mukaan meuhkaamisen sijaan on tärkeää todeta ja myös viestiä, että suurempien yleisömäärien päästäminen katsomoihin on katsojille ja pelaajille turvallista.

– Emme voi leikkiä terveydellä. Ihmisillä pitää olla tunne, että otteluihin on turvallista tulla. Kukaan meistä ei ole virustieteen ammattilainen. Emme voi vain huutaa, että meidän pitää saada katsomot auki, koska muuten seuroilta loppuvat rahat, Sarajärvi perustelee Veikkausliigan kantaa.

Hän ei liikemiehenä muutenkaan näe järkeä hyökätä elinkeinoelämän kimppuun vertaamalla ravintoloiden tai huvipuistojen oikeuksia jalkapalloon.

Sarajärven mukaan ministeriöistä on tullut jalkapallopäättäjille viestiä, että rajoituksia halutaan löyhentää niin nopeasti kuin mahdollista.

– Tavoitteemme on, että heinäkuun siedämme tiukan paikan tullen tällä tavalla, mutta elokuussa meidän pitäisi päästä jo normaaleihin katsojamääriin. Se vaatii luvan saamista ja sitä, että ihmiset kokevat turvalliseksi tulla otteluihin, Sarajärvi sanoo.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kosonen kertoi aiemmin kannattavansa yli 500 hengen ulkoilmatilaisuuksien sallimista tietyin ehdoin. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat torstaina.

– Yli 500 ihmisen kokoontumisen mahdollistamista tulisi mielestäni arvioida esimerkiksi sellaisten ulkoilmastadioneiden kohdalla, joissa yleisön turvallinen ja väljä liikkuminen sekä riittävä hygieniataso voidaan taata, Kosonen sanoi.

– Entisenä huippu-urheilijana ja alan elinvoimaisuutta työurani aikana edistäneenä ymmärrän hyvin ammattilaissarjojen järjestäjien toiveen ja tarpeen suuremmille yleisömäärille. Hallituksen ensisijainen tavoite on kuitenkin ollut suomalaisten terveyden turvaaminen ja sikäli olen pitänyt rajoituksia välttämättöminä.