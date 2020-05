Habib Nurmagomedov kieltäytyi koronavirustestistä, vaikka hänen perheensä on kärsinyt viruksesta pahoin.

UFC-tähti Habib Nurmagomedov kieltäytyi koronatestistä moskovalaisessa sairaalassa, vaikka hänen isänsä Abdulmanap on kriittisessä tilassa viruksen takia, kertoo brittilehti Express.

Pitkäaikaisista sydänvaivoista kärsinyt 57-vuotias Abdulmanap on ollut sairaalahoidossa huhtikuusta saakka ja häne vaivutettiin koomaan aiemmin tässä kuussa. Isä-Nurmagomedovin on sittemmin herätetty koomasta, mutta hän kärsii edelleen vakavasta sydämen vajaatoiminnasta.

Isäänsä sairaalaan katsomaan tulleelle Khabibille tarjottiin”täyttä” COVID-19-testiä henkilökunnan toimesta. Venäläismestari oli kuitenkin kieltäytynyt tarjouksesta ja käskenyt sairaalahenkilökuntaa huolehtimaan ennemmin hänen isästään.

Kieltäytymistä on perin erikoinen, sillä virus on levinnyt ottelijan lähipiirissä täysin holtittomasti.

– Yli 20 läheistä sukulaistani on kärsinyt koronaviruksesta ja myös he ovat joutuneet tehohoitoon. Osa heistä ei ole enää keskuudessamme, Nurmagomedov on kertonut.

Kaikki 28 ammattilaisotteluaan voittaneen Nurmagomedovin, 31, seuraavasta ottelusta ei ole vielä varmuutta.

Hänen oli tarkoitus otella UFC:n kevyen sarjan mestaruusvyöstä Tony Fergusonia vastaan toukokuussa. Nurmagomedov vetäytyi ja Justin Gaethe otti brutaalin voiton Fergusonista.