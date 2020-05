Kuvapari paljastaa hurjan muutoksen: Elisa, 23, sairasti vaikean anoreksian – sitten hän kehittyi nopeasti fitnesstähdeksi

Elisa Pecini nousi syömishäiriöklinikalta fitnessmaailman huipulle vain muutamassa vuodessa.

Brasilialainen fitnesstähti Elisa Pecini, 23, kärsi vakavista syömishäiriöstä teini-ikäisenä.

Mr. Olympia -kilpailujen virallinen Instagram-tili julkaisi Pecinistä hurjan kuvaparin.

Kuvasta näkyy muodonmuutos, jonka Pecinin keho on läpikäynyt noin 10 vuodessa.

– Mielesi voi viedä sinut minne haluat. Monet eivät tätä tiedä, mutta kärsin aiemmin vakavasta sairaudesta. Halusin tuolloin vain mennä äärirajoilleni ja olla laiha, Pecini kommentoi Mr. Olympian päivityksessä.

– Hoitojen ja sairaalajaksojen jälkeen näin olevani väärällä polulla. Virheiden kautta tulee vahvemmaksi ja kehittyy. Olen sittemmin työstänyt mieltäni toiseen suuntaan ja omistautunut täysin urheilulle. Urheilusta tuli intohimoni ja se pelasti minut, koska urheilu näytti minulle uuden tien, antoi minun kehittyä ja kypsyä jo nuorella iällä.

– Toivon, että muut sairauden läpikäyvät tytöt näkevät, mistä he jäävät paitsi elämässä, ja että he voivat päästää sairaudesta irti, ennen kuin on liian myöhäistä. Joskus muistellessani menneisyyttäni ajattelen, etten syönyt edes yhtä kananmunaa. Nykyisin munia menee monia. Luojan kiitos, Pecini sanoo.

Pecini kertoo kotisivuillaan sairastaneensa anoreksiaa 13–15-vuotiaana.

Hänen painoindeksinsä oli sairauden pahimmassa vaiheessa vain 13, mikä Duodecimin Terveyskirjaston mukaan merkitsee vaarallista aliravitsemusta ja viittaa anoreksian vaikeimpaan muotoon.

– Vuoden kestäneen epäonnistuneen hoitosuhteen jälkeen painoin vähimmilläni 37 kiloa ja olin 166 senttiä pitkä. Olin sairalassa viisi viikkoa. Sairaalasta päästyäni halusin fyysistä aktiivisuutta, jotta olisin iloinen kehossani terveellä tavalla. Kahdeksan kuukauden kuluttua löysin fitnessurheilun. Tutkin ruokaa sekä harjoittelua ja etsin tietoa, Pecini sanoo.

Pecini alkoi kilpailla 18-vuotiaana eli viisi vuotta sitten. Menestys on ollut huimaa. Viime vuonna Pecini voitti Ms. Bikini Olympia -tittelin. Tänä vuonna hän oli Bikini International -sarjan ykkönen Arnold Classicissa.