Mykistävät kuvat: Hirmukunnossa olevaa ruotsalaista Emmaa, 28, syytetään steroidien käytöstä – näin hän kertoo lihaksiensa kasvusta

Emma Tall on näyttävä nainen.

Emma Tall on yksi Ruotsin parhaista crossfit-urheilijoista.

Emma Tall on tunnettu nimi Ruotsin crossfit-piireissä. 28-vuotias urheilija on rankattu lihasvoima-, kestävyys-, nopeus- ja notkeusharjoitteita sisältävässä crossfit-kuntoilumuodossa maansa kakkoseksi ja maailmanlaajuisesti sijalle 33.

Oman urheilu-uransa ohella kovakuntoinen nainen työskentelee crossfit-valmentajana ja personal trainerina. Ja nykyajalle tyypilliseen tapaan Tall rakentaa brändiään myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on reilut 100 000 seuraajaa.

Ruotsalaislehti Expressenin tuoreessa haastattelussa Tall kertoo, että hän saa Instagramissa kuviinsa ja videoihinsa monenlaisia reaktioita. Lihaksikas kroppa kerää kehuja, mutta kaikki viestit eivät ole pelkästään positiivisia.

– Ihmiset kirjoittavat kaikkea mahdollista, mutta suurin osa on positiivista ja niitä viestejä on hauska lukea. Mutta olen nähnyt, että toisella puolella on myös jotain negatiivista. Mutta en yleensä välitä siitä, Tall kertoi.

Tall on suosittu seurattava Instagramissa:

Tall jakaa Instagramissa kuvia ja videoita monipuolisista treeneistään. Hän nostelee muun muassa vakuuttavalla tavalla isoja painomääriä.

Kommentoijat kiinnittävät huomioita erityisesti Tallin reisilihaksiin ja kyselevät, kuinka Tall on onnistunut kasvattamaan lihaksiaan.

Tall paljasti Expressenin haastattelussa treeniohjelmansa. Hän harjoittelee joka päivä.

– Teen tavallisesti 2–3 treeniä viitenä päivänä viikossa. Ja yhden treenin päivässä kahtena päivänä viikossa.

Tall jakaa Instagramissa esimerkkejä vinkkejä niille, jotka haluaisivat aloittaa crossfitin.

Vaikka Tall kertoo saavansa pääosin positiivisia viestejä ja kommentteja Instagramissa, mukaan mahtuu myös niitä, joissa Tallin epäillään kasvattaneen lihaksensa dopingaineiden avulla.

– Kuinka naiiveja te olettekaan, tällaiset tytöt käyttävät steroideja. Katsokaa häntä, naiset eivät kasva noin isoiksi ilman apua, on yksi Instagramin käyttäjä esimerkiksi kommentoinut Tallin kuvan yhteyteen.

Tall otti kantaa syytöksiin Expressenissä.

– Luulen, että sellaiset kommentit tulevat ihmisiltä, jotka eivät ymmärrä että treenaamme monta tuntia päivässä ja sen lisäksi syömme ja nukumme optimaalisella tavalla. Jos treenaisin kolme tuntia viikossa, valvoisin yöt ja söisin huonosti, silloin minun pitäisi huijata. Mutta elän täysin erilaista elämää, Tall sanoi.

Hän nostaa esille myös geneettiset tekijät. Tall kertoo, että hänen on aina ollut helppoa kasvattaa lihaksia.

Entisen kilpauimarin crossfit-ura alkoi neljä vuotta sitten. Hän kertoo hurahtaneensa lajiin välittömästi. Tällä hetkellä hän odottaa tietoa siitä, järjestetäänkö lajin päätapahtuma, Yhdysvalloissa pidettävä CrossFit Games -kilpailu tänä vuonna ja pääseekö hän osallistumaan siihen. Tall kertoo jo lunastaneen paikkansa, mutta koronaviruksen vuoksi osallistujamäärää on supistettu.