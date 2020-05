Tähtipainija vajosi aallon alle ja hukkui – viimeisenä tekonaan pelasti 10-vuotiaan poikansa

Entinen WWE-tähti Shad Gaspard löydettiin hukkuneena. Viimeisenä tekonaan hän auttoi pelastamaan poikansa.

Showpainiorganisaatio WWE:n entinen tähtipainija Shad Gaspard on kuollut. Gaspard oli 39-vuotias.

Gaspardin ruumis huuhtoutui rantaan Los Angelesin Venice Beachillä. NBC Newsin mukaan Gaspard oli ollut kadoksissa sunnuntaista lähtien. Hän oli lähtenyt uimaan yhdessä 10-vuotiaan poikansa kanssa. TMZ:n mukaan mukana oli myös muita henkilöitä.

Poliisi on vahvistanut, että rannalta hukkuneena löytynyt ihminen oli Gaspard.

Gaspardin kerrotaan ajautuneen poikansa kanssa vuoroveden mukana noin 45 metrin päähän rannasta. NBC Newsin mukaan rannalla ollut hengenpelastaja oli nähnyt kuinka Gaspard oli jäänyt aallon alle.

Paikalle kiirehtinyt hengenpelastaja oli onnistunut auttamaan Gaspardin pojan turvaan.

NBC Newsille asiaa kommentoinut Los Angelesin palolaitoksen hengenpelastajien yksikön johtaja Ken Haskett kertoi, että hengenpelastaja oli yrittänyt sen jälkeen pelastaa Gaspardin, mutta tämä oli jäänyt uuden aallon alle.

Viime töikseen Gaspard oli auttanut hengenpelastajaa nostamaan poikansa turvaan.

– Hän (hengenpelastaja) yritti pelastaa molemmat. Mutta isä (Gaspard) viimeisinä sanoinaan sanoi ”pelasta poikani”, Haskett kertoi.

Gaspard vajosi aallon alle eikä häntä enää löydetty. Häntä etsittiin merestä lähes kahden päivän ajan ennen kuin etsinnät keskeytettiin tuloksettomina. Hänen poikansa selvisi ilman fyysisiä vammoja ja sairaalahoitoa.

WWE-organisaatio muisti entistä tähtipainijaansa ja lähetti surunvalittelut tämän omaisille.

Painiuransa jälkeen Gaspard työskenteli näyttelijänä. Hän esiintyi muun muassa elokuvissa Get Hard ja Think Like A Man Too sekä televisio-ohjelmissa Big Time Rush ja Key and Peele.