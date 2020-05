Kolumni: Kiitos sanoista, Raimo ”Höyry” Häyrinen

Höyry antoi nimille ja sanoille ja kirjaimille elämän, kirjoittaa toimittaja Tuomas Manninen.

Raimo Häyrinen oli sukupolvikokemus.

Uskon, että kaikkein syvimmän jäljen hän jätti meihin, jotka kasvoimme 1970-luvulla.

Se oli Häyrisen kulta-aikaa. Se oli jääkiekon nousun suurta aikaa. Se oli lätkäkorttien aikaa. Ja se oli meidän 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa syntyneiden herkimmän nuoruuden aikaa.

Ahmimme elämyksiä kuin pesusienet, eikä niitä elämyksiä koskaan puristettu pois, vaan siirtyivät ne muistoina alitajuntamme pyykkinaruille ja vierailevat sieltä yhä luonamme sopivina hetkinä.

Kun kuulin Raimo Häyrisen kuolleen, muistin heti yhden virkkeen. Se on ollut minulle avain Häyrisen verbaaliseen nerouteen.

Sillä nerohan hän oli. Selostuksen nero.

On selostajia, jotka puhuvat nopeasti, mutta heillä ei ole sanottavaa. On selostajia, joilla on paljon sanottavaa, mutta se tulee ulos tuskastuttavan hitaasti. On välikausimallin selostajia: jonkin verran puhenopeutta, jonkin verran sanottavaa.

Raimo Häyrinen heinäkuussa 2010.

Häyrisellä oli ylitsevuotavan paljon sanottavaa, mutta sitä tuli silti ulos – ainakin korvin kuullen – aika jäsennellysti ja nopeammin kuin niin sanotusti apteekin hyllyltä, sillä Höyry ei tarvinnut hyllyä eikä apteekkia, mikrofoni riitti. Olisiko hän tarvinnut rauhoittavia, lienee makuasia. Minusta ei.

Saattoi Häyrinen selostaa puuta heinääkin, mutta senkin hän teki paremmin ja viihdyttävämmin kuin kukaan muu. Puut olivat aina koreita, heinät lajistoltaan jopa poikkeuksellisen kiinnostavia.

Se avainvirke meni: ”Valeri Vasiljev, hän on niin kova kaveri, että siinä ei tehoa kuin rautasaha ja luuvalo.” Virkkeen täyden nerouden tajutakseen pitää muistaa, miltä luunkova Valeri Vasiljev näytti: hymyttömältä ajokoiralta, jolla oli iso nenä. Luuvalo oli uusi sana teini-ikäiselle, siksikin se oli niin hieno. Merkityksen luuli ymmärtävänsä, koska luu oli tuttu ja valokin oli tuttu. Rautasahasta tuli mieleen, että sahataanhan luitakin. Upea kielikuva!

Moni suomalainen kuuli ensimmäisen kerran sanan ”purukalusto” Häyrisen suusta. Höyryn bravuureita olivat jääkiekko ja nyrkkeily, kovien miesten lajit, joissa pääsi eroon hampaistaan. Kova oli Höyrynkin imago, vain iso parta oli pehmeä.

”Täältä pesee ja tarvittaessa linkoaa” jäi elämään suomen kieleen. Höyry uskalsi olla epäkorrekti. Hän kuvaili Andorraa maaksi, jonka ”asukkaista puolet on rehellisiä salakuljettajia”. Toki elettiin hurtimpaa aikaa kuin nykyinen. Tänään seurauksena olisi somekohu ja Ylen pääjohtajan nopea anteeksipyyntö Andorran suurlähettiläälle.

Häyrinen pystyi maagisella äänellään, sen värillä ja painoilla, lataamaan minkä tahansa sanan kukkuroilleen merkitystä. Kerran vapunaattona tulin viimeisillä jäillä saareen ja avasin radion. Höyryhän se siellä selosti N-liiton ja Tsekkoslovakian sovinnollista 0–0-peliä.

Vaikka ottelu oli pannukakku, siitä jäivät jostain käsittämättömästä syystä soimaan mieleen Josef Augusta ja Bohuslav Ebermann. Ja soivat yhä. Tai kyllä sen voi käsittää. Nimi on vain nimi, sana pelkkä sana, kirjaimia. Höyry antoi nimille ja sanoille ja kirjaimille elämän. Hän puhalsi niihin kuin ilmapalloon ja päästi vapaaksi.

Eetteriin. Mieliimme. Kiitos sanoista.