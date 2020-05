Opettaja Sanna Venäläinen palaa kouluun mietteliäänä – ”Meillä ei pystytä alle kymmenen hengen ryhmiin”

Sanna Venäläinen on jatkanut harjoittelemista kotona ja ulkona. Opettajana häntä huolestuttaa se, että poikkeuksellinen arki on passivoinut osaa nuorista entisestään.

Sanna Venäläinen on crossfit-urheilija ja opettaja vantaalaisessa koulussa. Tänään hän palaa kouluun ristiriitaisissa tunnelmissa.

Crossfitin Suomen tilastokakkonen ja kesän MM-kisaedustaja Sanna Venäläinen ei kuulu koronaviruksen riskiryhmään. Hän on 29-vuotias ja huippukunnossa. Mutta vaikka sairastuminen ei pelota Venäläistä henkilökohtaisesti, hän suhtautuu ristiriitaisesti tänään torstaina koittavaan paluuseen työpaikalle.

Venäläinen työskentelee vantaalaisessa tuhannen oppilaan koulussa liikunnan ja terveystiedon opettajana.

– Toivottavasti tämän meidän koulun avaamisen takia kukaan ei saisi koronaa.

Venäläisen mielestä suurimman osan oppilaista olisi ollut parasta jatkaa etäkoulussa. Näillä lapsilla on kotona hyvä olla, lämmin ruoka ja aikuinen, joka auttaa läksyissä. Kouluun paluu lisää kontaktien määrää valtavasti, vaikka myös Venäläisen koulussa osa oppilaista on jäämässä kotiin ja koulussa on tehty poikkeusjärjestelyjä.

– Meillä ei pystytä alle kymmenen hengen ryhmiin, mutta muutama luokka toimii väistötiloissa, tulemisia ja menemisiä on porrastettu ja käsiä pestään joka välissä.

Venäläinen myöntää, että pienelle osalle lapsista on kuitenkin tärkeää palata kouluun edes hetkeksi.

– Kaksi viikkoa on toki lyhyt aika, enkä tiedä pelastammeko siinä ketään, mutta jospa saisimme seulaan ne lapset, jotka tarvitsevat apua.

Monilla vielä paljon tekemistä

Oppilaat voivat tarvita apua sekä hyvinvointinsa takaamiseen että todistuksen saamiseen. Pienellä osalla oppilaista on vielä paljon tekemistä ennen todistuksen saamista.

– Etäkoulussa myös liikunnan tehtävistä on pitänyt lähettää tekstiä, kuvia tai video. Tässä on isot taitotasoerot ainakin meidän koulussa. On oppilaita, jotka ovat hyviä liikunnassa, mutta joiden on vaikeampi kirjoittaa. Osalta on jäänyt tehtäviä palauttamatta, Venäläinen kertoo.

Hänen työpaikallaan yli puolet oppilaista on maahanmuuttajataustaisia, joten moni vanhempi ei ole pystynyt oman puutteellisen suomen taitonsa takia auttamaan lapsiaan.

Opettajien näkökulmasta koulujen aukeamisessa on muitakin ongelmia kuin pelko viruksen leviämisestä ja paine ehtiä auttamaan lapsia. Venäläinen sanoo suoraan, että viimeiset pari kuukautta ovat olleet ammattikunnalle raskaita.

Hän kuvailee etäkoulua ihan uudenlaiseksi kouluksi, johon oli pakko siirtyä parissa päivässä. Tekniikan opetteleminen ja tehtävien antaminen on sujunut hyvin, mutta joidenkin oppilaiden putoaminen kyydistä on painanut myös opettajia.

– Itse olen tavoittanut kaikki oppilaani, mutta suoritusten puuttuminen on aiheuttanut ongelmia. Työmäärällisesti olen joutunut tekemään tosi paljon pidempää päivää, Venäläinen sanoo.

Liikunnanopettajalla kaikki aineet

Sama tahti jatkuu, sillä toisin kuin voisi luulla, paluu kouluun ei tarkoita paluuta tuttuun työhön. Venäläinen opettaa yläkoulussa, jossa luokanvalvojat vastaavat nyt kontaktien vähentämiseksi oman ryhmänsä kaikista oppitunneista. Liikuntaan ja terveystietoon pätevöitynyt Venäläinen opettaa nyt siis omalle luokalleen niin matematiikkaa, biologiaa kuin musiikkia näiden aineiden opettajien ohjeilla.

Samalla hän valmistelee muiden opettajien pidettäväksi liikunnan ja terveystiedon oppitunnit ja antaa näistä aineista arvosanat näkemättä enää suurinta osaa oppilaista itse.

Rankasta keväästä huolimatta Venäläisellä riittää ymmärrystä Suomen koulujen sulkemisesta ja avaamisesta päättäneelle hallitukselle.

– Uskon, että päättäjät ovat tehneet parhaansa, mutta eivät he varmasti tiedä kaikista kenttätason asioista.

Urheileminen on jatkunut

Koulumaailman myllerryksen keskellä Venäläinen on järjestänyt uusiksi myös huippu-urheilijan arkensa. Hän on lainannut treenivälineitä salilta ja harjoitellut kotona sekä ulkona.

– Mitään kyykkyräkkiä en ole voinut tietenkään kantaa kotiin, Venäläinen virnistää.

Seiväshypyssä nuorena kilpaillut Sanna Venäläinen jännittää crossfitin kesän MM-kilpailujen kohtaloa.

Korona-arki on pakottanut Venäläisen muuttamaan harjoitusohjelmaansa, mutta hän ei ota siitä paineita.

– Ei tämä optimaalista ole ollut, mutta en myöskään koe, että kahden kuukauden jakso olisi radikaalisti häirinnyt kehittymistäni.

Heinä-elokuun vaihteessa Venäläisen on määrä kilpailla Kaliforniassa crossfitin epävirallisissa MM-kilpailuissa CrossFit Games -tapahtumassa. Koronapandemia on aiheuttanut kilpailuihin monta muutosta. Esimerkiksi sekä nais- että miesosallistujien määrä on laskettu noin 150:stä 30:een. Venäläinen on vielä joukossa mukana, mutta jännittää loppuun asti.

– Onhan se hurjaa, että teet kaikkesi joka päivä ja toivot parasta, mutta milloin vain voi tulla sähköposti, jossa kerrotaan, että tilanteesta johtuen kilpailut on peruttu.