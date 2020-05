Kommentti: Totuus olisi riittänyt – Kobe Bryantin luottomiehenäkin pidetyn Marko Yrjövuoren tilanne on kiusallinen, ja on pakko kysyä, miksi

Marko Yrjövuori ei olisi tarvinnut CV:hensä minkäänlaista lapinlisää menestyäkseen erinomaisesti, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Ammattipyöräilijä Lance Armstrongista ilmestyi keväällä 2000 Sally Jenkinsin kirjoittama, dramaattinen elämäkerta It’s not about the Bike – My Journey back to Life.

Tätä ensimmäistä kirjaa rajujen syöpähoitojen jälkeen ensimmäisen Ranskan ympäriajonsa 1999 voittaneesta Armstrongista pidettiin pitkään virallisena, kanonisoituna totuutena amerikkalaisesta supertähdestä.

Tänä päivänä kirjan teksti ja tarina imuttavat edelleen hyvin tehokkaasti, mutta tyylilaji on sattuneesta syystä 20 vuodessa vaihtunut faktasta fiktioksi.

Armstrongin kirjasta puuttuvat kokonaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hän haki apua urheilussa kielletyistä valmisteista ja metodeista. Kun tämä elementti on useissa muissa häntä sivuavissa teoksissa enemmän kuin pieteetillä hoidettu, millennium-kirja kelpaa nykyään lähinnä hupilukemistoksi.

Huono viuhka

Armstrong-kirjan tyylilajin vaihtuminen tuli mieleen, kun Los Angeles Lakersin pitkäaikaiselle hierojalle, Amerikan-saagallaan Suomessakin komeaa uraa tehneelle Marko Yrjövuorelle sattui vappuna erittäin huono viuhka.

Suomen Tietotoimiston eli STT:n laaja artikkeli riisui keisarin varsin puolipukeiseksi. Siinä missä Armstrong oli ”unohtanut” mainita erinäisiä asioita uransa varrelta, Yrjövuori taas oli STT:n hankkimien kollega- ja aikalaislausuntojen mukaan muistanut esiintyneensä supertähtien kavalkadin urilla myös rooleissa, joista muille ei ollut muodostunut muistikuvia.

STT:n kuukausien selvitystyö on suorastaan harvinainen. Edes ketään suomalaista poliitikkoa, yritysjohtajaa tai virkamiestä ei ole lähihistoriassa grillattu tällaisessa läpivalaisussa.

Kohtuullisuus

Tämä on saanut monet myös pohtimaan tällaisen menettelyn kohtuullisuutta, kun minkäänlaisesta yhteiskunnallisesta vallankäyttäjästä ei sentään ole kyse. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että Yrjövuoren tarinan aukkopaikat ja Kaliforniassa jalostunut ego ovat myös kutsuneet tällaista selvitystyötä luokseen.

Tilanne ei ole kiusallinen vain Yrjövuorelle ja tämän tarinaan sokeasti uskoneille työnantajille, asiakkaille ja tiedotusvälineille, vaan myös kustannusyhtiö Nemolle.

Se toi 2017 ja 2019 markkinoille Petteri Ala-Kivimäen erittäin vetävästi kynäilemät, myyntimenestystäkin saavuttaneet kirjat urheiluhierojasta fysiikkavalmennuksen yliguruksi muuntautuneesta Yrjövuoresta.

Ostajat joutuvat nyt tietysti pohtimaan, siirtääkö opukset hyllystön tietokirjaosastolta satukirjojen sekaan.

Kirjoissa tiputellaan melkoisen huimaava määrä nimiä amerikkalaisen urheilun huipulta, mutta STT:n selvityksen jälkeen on pakko kysyä, keiden kanssa Suomessa esimerkiksi Kobe Bryantin luottohenkilöksi käsitetty Yrjövuori lopulta teki ja mitä.

Marko Yrjövuori työssään Lakersin vaihtopenkillä.

Yrjövuoren kirjoista toki paljastuu sellainen seikka, että mies hallitsee huippu-urheilijan suorituskyvyn kokonaisuuteen liittyvät asiat varsin korkealla tasolla, olipa sertifikaatteja tutkinnoista tai ei. Los Angeles Lakersin kaltaisessa organisaatiossa jokaisen tuleekin hallita ammattinsa erinomaisesti tai ura jatkuu toisaalla.

Siksi koko tapaus jättää myös hämmentyneen olon. Minkä ihmeen takia Yrjövuoren ikinä piti alkaa mehustaa tarinaansa tai tehtäviään millään tavalla, kun kokonaisuus aivan sellaisenaankin olisi kotimaassa kelvannut erinomaiseksi käyntikortiksi?

Kuvissa hän ihan oikeasti manipuloi Kobe Bryantin lihaksistoa. Hän on vastaanottanut ihan oikean NBA:n mestaruussormuksen. Hän on ihan oikeasti tehnyt työtä kymmenien tähtistatuksen huippu-urheilijoiden kanssa.

Tämä olisi komeasti riittänyt. Mutta nyt ammatillinen tulevaisuus on vähintään utuinen – erinomaisen urheilujournalismin takia tai ansiosta, miten vain.

Koronapandemia on saanut useat yhteiskunnalliset vaikuttajat ja ajattelijat kyseenalaistamaan urheilujournalismin mielekkyyden, kun päivittäistä tykinruokaa eli tulosurheilua ei ole saatavilla.

Kun sitä taas joskus on, nämä samat hengen jättiläiset voivatkin taas ulista, miksi ”ei mennä pintaa syvemmälle”.