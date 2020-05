Mary Pratt kuoli 101-vuotiaana – muistetaan taistelijana tasa-arvon puolesta

Pratt kuului naisten baseballin pioneereihin.

Naisten baseballin pioneereihin kuulunut Mary Pratt on kuollut 101-vuotiaana hoitokodissa Massachusettsissa.

Pratt oli tiettävästi viimeinen elossa ollut pelaaja All-American Girls Professional Baseball League -naissarjan (AAGPBL) ensimmäisen kauden (1943) Rockford Peaches -joukkueesta.

Kyseisen naisten baseballsarjan tarina kerrotaan 1992 julkaistussa elokuvassa Omaa luokkaansa (A League of Their Own), jonka pääosia esittivät Tom Hanks ja Geena Davis.

Pratt pelasi AAGPBL-sarjassa syöttäjänä viiden kauden ajan (1943–1947) ja toimi sen jälkeen liigan hallituksessa.

Hän taisteli pitkään edistääkseen naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia urheilussa.

Pratt toimi myös pitkään liikunnanopettajana ja valmentajana.