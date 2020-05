Äidin haudalla tulevat yhä kyyneleet – Minna Kauppi: ”Olisipa hienoa, jos äiti olisi ehtinyt tuntea minun perheeni”

Minna Kaupin elämässä huippu-urheilun raakuus ja itsekkyys vaihtuivat pehmeään äitiyteen.

Kun yhdeksän suunnistuksen maailmanmestaruutta voittanut Minna Kauppi taas tänäkin äitienpäivänä vierailee Ritva-äitinsä haudalla, kyynelkanavien patoaminen on mahdotonta.

Vaikka MS-tautia sairastaneen äidin poismenosta tulee pian kuluneeksi 15 vuotta, säilyy rakas äiti kovapintaisen urheilupersoonan muistoissa vahvasti.

– Äiti on yhä omalla tavallaan elämässäni läsnä, Kauppi sanoo.

Äskettäin ilmestyneessä, Ari Väntäsen kirjoittamassa elämäkerrassaan Suunta/vaisto (Like) Kauppi kertoo suunnistuksen menneen ennen äidin kuolemaa kaiken edelle, mutta äidin kuoleman ylitse se ei päässyt.

Kauppi kertoo surreensa äitiään rakentamalla tämän elämästä oman valokuvakansion, johon piirsi luonnonkukkia ja teki pellavasta kannet.

Anjalankosken Venlojen viestistä 2005 tuli Kaupin uran vaikein kokemus, sillä maalissa häntä odotti tieto äidin kuolemasta. Isä Hannu ei ollut halunnut paljastaa äidin kuolemaa ennen kisaa, mitä suunnistustähti piti oikeana ratkaisuna.

– Yleensä juhlapyhinä ja joskus muulloinkin käyn äidin haudalla, kauniin uurnalehdon luona, jossa monet rakkaat muistot nousevat pintaan. Vietän siellä oman aikani, ja kyyneleet ovat aina herkässä, Kauppi sanoo.

– Muistelen äitiä suurella kiitollisuudella ja lämmöllä. Ajattelen, että olisipa hienoa, jos äiti olisi ehtinyt tuntemaan minun perheeni ja toisinpäin.

Minna Kauppi julkaisi avoimen elämäkertateoksen tänä keväänä.

Kaupin raaka ja joskus itsekäskin huippu-urheilijan elämä päättyi 2015. Tammikuussa 2017 se vaihtui pehmeään äitiyteen.

Tuolloin Kaupin ja muusikko Sipe Santapukin perheeseen syntyi Ukko-poika, ja nyt tulevana syksynä perheeseen on tulossa toinen lapsi.

– Äiteys on isoin asia, mitä voi elämässä kokea, Kauppi, 37, kertoo.

Minna Kauppi ja Sipe Santapukki tapasivat 2012. Nyt pariskunta odottaa toista lasta.

– Urheilu-urani aikana en osannut tunnistaa sitä. Nyt oman lapsen myötä elämän pienemmät asiat ovat asettuneet uudella tavoin perspektiiviin.

Vahvatahtoiseksi tiedetty Kauppi kasvoi äitiyteen hitaasti, mutta varmasti. Urheilun kautta.

Elämäkerrassaan Kauppi kertoo rohkeasti niin huippu-urheilijan arjesta kuin elämänsä kipukohdista, jotka ovat sittemmin vahvistaneet häntä – ja saaneet hänet näkemään asioita uudella tavalla.

– Huippu-urheilu opetti, että virheistä voi oppia vasta, kun on itse tehnyt ne. En kadu mitään, mutta näin jälkikäteen ajattelen asioita toisessa valossa, harrastusmielessä edelleen aktiivisesti suunnistava Kauppi linjaa.

Vuonna 2015 huippu-urheilun lopettanut Minna Kauppi harrastaa vielä suunnistusta.

– Oman inhimillisen kasvuprosessini kannalta merkittävintä oli se yhteisö, jonka kanssa sain kokea kaikenlaista. Mitalit eivät kannattele minua elämässä yhtään pitemmälle, mutta ihmiset siihen pystyvät. Olin etuoikeutettu, että sain kulkea niin hienoa polkua pitkin.

Huippu-urheilijan ura oli valinta, jossa äitiydelle ei ollut sijaa. Toki äitiys kummitteli jo uran aikana asikkalalaislähtöisen, nyt Lahdessa asuvan Kaupin takaraivossa.

– Itselleni oli silti täysin selvää, että ensin on uran ja vasta sitten lasten aika, Kauppi sanoo.

Lahden suunnistajat -37:n toiminnanjohtajana työskentelevä Kauppi tapasi Apulanta-yhtyeen rumpalin Sipe Santapukin 2012.

Kun urheilija pomppaa itsekkäästä elämäntavasta epäitsekkääseen arkeen, siihen sisältyy niin väkevää ristiriitaa, ettei kaikki välttämättä käy kädenkäänteessä.

Eikä käynytkään.

– Äitiys on tosi rakasta minulle, ja Ukon kanssa on mahtavaa touhuta kaikenlaista. Samaan aikaan äitiys on kuitenkin myös haastavaa. Tulee hetkiä, jolloin kaipaisin enemmän omaa aikaa. Varsinkin nyt erityisaikoina, kun vietämme jokaisen hetken yhdessä, Kauppi ruotii.

– Silmäni äitiyden vaatimuksiin ovat auenneet vasta omien kokemusten kautta. En olisi etukäteen voinut uskoakaan, kuinka kaikki luonnollisiltakin tuntuvat asiat pitää opettaa lapselle kädestä pitäen. Siinä on välillä oma shown’sa, hän jatkaa naurahdellen.

Nyt perheessä odotetaan jo innolla uuden leikkikaverin saapumista.

– Äitiys on tuonut odottamattoman suurta onnea.

Sunnuntaina Ritva-äitinsä haudalla Kauppi muistelee herkistellen myös asioita, jotka yhdistivät äitiä ja tytärtä.

– Minussa on samanlaista innostuvaa luonnetta kuin äidissäni oli. Halusin kasvaa äitini kaltaiseksi yhteisölliseksi järjestelijäksi, joka ei turhista valittele. Olen perinyt roimasti hänen luonteenpiirteitään, vaikka olen enemmän isäni näköinen, Kauppi näkee.

– Äiti oli oman äitiyteni esikuva. Äitiys on monella tavalla viisastuttanut minua, Kauppi summaa.

Tämän vuoden äitienpäivää varjostaa valtavan myllerryksen maailmassa aiheuttanut koronapandemia.

Heli Jukkola (vas.) ja Minna Kauppi voittivat MM-kultaa Kiovassa 2007.

Sillä pelätään olevan ikäviä vaikutuksia urheiluseuratoimintaan Suomessa. Poikkeusolot saattavat vieraannuttaa lapsia ja nuoria seuroista, ja samaan aikaan monien vanhempien talous on tiukkenemassa koronan aiheuttaman talouskriisin myötä.

Tämä huolestuttaa myös Kauppia.

– En näe koronassa oikein mitään hyvää. Sillä on valitettavia vaikutuksia paitsi urheilevien myös lukemattomien urheilun ulkopuolisten perheiden arkeen. Mietin suorastaan jo kauhulla koronan todennäköisiä vaikutuksia, Kauppi linjaa.

– Toki korona voi tuoda jopa jotain hyvää niihin hyväosaisiin perheisiin, joissa ei ole ennen poikkeusaikoja vietetty kunnolla perheen yhteistä aikaa. Mutta monissa ja taas monissa perheissä koetaan surullisia hetkiä, kun taloudelliset vaikeudet ja henkinen pahoinvointi lisääntyvät. Kuilu perheiden välillä kasvaa, ja se heijastuu ikävästi urheiluunkin.

Poikkeusoloista huolimatta Suomessa vietetään äitienpäivää nyt sunnuntaina. Kaupin mielestä Suomessa on pidetty lapsiperheistä ”erinomaisesti huolta”.

– Emme ole Sipen kanssa löytäneet mitään negatiivista palvelujärjestelmästä. Toivottavasti siitä pystytään pitämään kiinni koronan jälkeenkin, Kauppi korostaa.