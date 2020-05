UFC-vapaaotteluorganisaation johtaja Dana White on vakuuttanut, että lauantainen otteluilta käydään läpi turvallisesti. Yksi illan ottelijoista, Ronaldo ”Jacare” Souza, sairastui koronavirukseen eikä pysty ottelemaan.

UFC-pomo Dana White vastasi CNN:llä kritiikkiin, jota on noussut lauantaina järjestettävästä vapaaotteluillasta.

Monien urheilufanien huomio kääntyy lauantaina kohti Yhdysvaltojen Floridaa. Koronaviruspandemian vuoksi urheilukilpailut, -sarjat ja -tapahtumat ovat monilta osin pysähtyneet tai peruuntuneet, mutta lauantaina nähdään pienimuotoinen live-urheilun paluu.

Vapaaottelun UFC:stä tulee ensimmäinen urheilusarja Yhdysvalloissa, joka on palannut toimintaansa pandemiasta johtuneiden eristäytymistoimenpiteiden alettua. Jacksonvillessä järjestetään UFC 249 -ottelutapahtuma tiukkojen sääntöjen ja rajoitusten alla.

Tapahtuman järjestäminen on aiheuttanut kritiikkiä, vaikka se käydäänkin esimerkiksi ilman yleisöä.

Vapaaottelujärjestön vaikutusvaltainen pomo Dana White vastasi CNN:n haastattelussa kritiikkiin.

– Kuulkaa, meilläkin on perheet. Minulla on perhe, enkä halua vahingoittaa perhettäni. En halua kuolla, White totesi.

White vakuutti, että otteluilta pystytään käydä läpi turvallisesti.

– Tämä ei ole mikään hullu, vaan hyvin mietitty suunnitelma. Meillä on ollut hyvin, hyvin fiksuja ihmisiä, lääkäreitä ja pitkään UFC:ssä mukana olleita ihmisiä tekemässä töitä tämän eteen nonstoppina.

Lauantainen tapahtuma aloittaa kolmen UFC-illan sarjan. Kaksi seuraavaa on tarkoitus järjestää samassa paikassa, Floridan Jacksonvillessä 13. ja 16. toukokuuta.

UFC:n tapahtumat keräävät tavallisesti tuhansien yleisön, mutta nyt ne käydään tyhjille katsomoille. Tapahtumapaikalle on pääsy vain olennaisella henkilöstöllä. UFC on tiedottanut, että urheilijoiden ja työntekijöiden on osallistuttava lääkärin tarkastuksiin, kuumeen mittauksiin ja noudatettava sosiaalista etäisyyttä.

CNN:n mukaan White toimitti Floridan viranomaisille 30-sivuisen turvallisuusprotokollan. Hän sanoi, että jokaisen tapahtumaan osallistuvan on tehtävä oma osuutensa.

– Ottelijat eivät voi saapua Floridaan ja alkaa vain hengailemaan, bilettämään ja kävelemään ympäri katuja. Me tarvitsemme heidän apuaan.

Jacksonvillessä käydään kolme päätason ottelua. Illan kruununa Tony Ferguson ja Justin Gaethje ottelevat kevytsarjan mestaruudesta. Muut illan otteluparit ovat Henry Cejudo–Dominick Cruz (kääpiösarja) ja Francis Ngannou–Jairzinho Rozenstruik (raskassarja).

Yksi illan ottelijoista, Ronaldo ”Jacare” Souza, joutui vetäytymään koronavirustartunnan takia. Souzan oli tarkoitus otella Jacksonvillessä Uriah Hallia vastaan.

Tapahtuman kaikki ottelijat on testattu, ja muut 23 ottelijaa saivat negatiivisen testituloksen. 11 ottelua toteutuu suunnitellusti.