Ryhmäseksille vakava päätös – petetty vaimo osoitti miestään ladatulla aseella

NFL-puolustaja Earl Thomas ajautui hurjaan aseelliseen välienselvittelyyn vaimonsa Ninan kanssa.

Baltimore Ravensin NFL-pelaajan Earl Thomasin ryhmäseksisessio päättyi aseelliseen välikohtaukseen Teksasin Austinissa huhtikuun puolivälissä. TMZ:n käsiinsä saamien oikeusasiakirjojen mukaan Thomas oli rakastelemassa yhdessä kahden naisen ja veljensä Sethin kanssa vuokra-asunnossa, kun hänen aviovaimonsa Nina Thomas ryntäsi huoneeseen kahden ystävänsä kanssa.

Asiakirjojen mukaan Nina Thomas oli varustautunut miehensä yhdeksänmillisellä, Beretta-merkkisellä pistoolilla. Hän osoitti sängyllä ollutta miestään aseella päähän alle 30 sentin päästä.

Eräs huoneessa olleista naisista kuvasi tilanteesta kännykkävideon, josta näkee oikeuspapereiden mukaan selvästi, että Nina Thomasin sormi oli liipaisimella ja aseesta oli poistettu varmistin.

Nina Thomasin mukaan aseesta oli tosin poistettu myös lipas. Poliisi kuitenkin korjasi väitettä sanomalla, ettei nainen tiennyt, että aseessa oli yksi luoti. Earl Thomasin onneksi hän sai väännettyä ladatun pistoolin itselleen ennen laukeamista. Kännykkävideon perusteella Nina oli kuitenkin lyönyt miestään nenään.

TMZ:n mukaan Nina osoitti aseella myös miehensä ja tämän veljen kanssa seksiä harrasteneita naisia ja huusi heille: – I got something for all you hoes! Minulla on jotain kaikille teille huorille.

Lisäksi yksi Nina Thomasin naispuolisista ystävistä heilutteli aggressiivisesti veistä.

Poliisit saivat syntyneestä häiriöstä valituksia naapureilta. Kun poliisit saapuivat asunnolle, he löysivät Ninan ulkoa jahtaamasta veitsi kädessä paidatonta aviomiestään ympäri autoa.

Earl Thomas oli varustautunut tilanteessa käsiaseella. Poliisit komensivat riitelevän pariskunnan maahan, mihin kaksikko välittömästi alistui.

Välikohtausta oli edeltänyt avioparin välinen riita jalkapalloilijan juomisesta.

Nina paikansi aviomiehensä lemmenpesän kirjautumalla hänen Snapchat-tililleen. Sosiaalisen median palvelussa vaimo näki videon miehestään toisen naisen kanssa.

Poliisi pidätti Nina Thomasin ja hänen kaksi ystäväänsä. Earl Thomasia ei pidätetty. Petetty vaimo sai lisäksi lähestymiskiellon Earlia ja tämän väitettyä rakastajaa kohtaan.

TMZ:n mukaan Nina Thomas on kiistänyt kaikki syytökset.

– Sen sijaan, että puhuisitte meistä, rukoilkaa puolestamme. Tällaista tapahtuu. Yritämme elää parhaan kykymme mukaan. Joskus asiat eivät mene suunnitellusti, Earl Thomas puolestaan kommentoi Instagramissa. Julkaisu on sittemmin poistettu.

Pariskunta avioitui vuonna 2016. Earl Thomas on yksi NFL-liigan parhaista puolustajista, joka voitti Super Bowlin vuonna 2014 Seattle Seahawksissa. Hän täyttää tänään 31 vuotta.