24-vuotias isä avasi Facebookin – tajusi heti, että hänen perheensä on murhattu

Blake Bivens kertoi järkyttävistä hetkistä kirkossa sunnuntaina.

24-vuotias Blake Bivens koki kauhean menetyksen elokuussa 2019.

Bivens menetti neljän kuukauden ikäisen lapsensa, 25-vuotiaan vaimonsa ja 62-vuotiaan anoppinsa Virginian Danvillessä tapahtuneessa murhenäytelmässä.

Hänelle valkeni koko kamaluus Facebookista, kertoivat nyt muun muassa ESPN ja CBS.

Bivens avautui asiasta Danvillen kirkossa viime sunnuntaina.

– Ensimmäinen näkemäni otsikko kertoi, että kaksi naista ja pieni lapsi ovat kuolleet. Tiesin heti, että keistä oli kyse, hän kertoi.

– Minulle valkeni Facebookin otsikosta, että menetin perheeni. Aloin vain välittömästi huutaa keskellä lentokenttää.

Kakkostason baseball-joukkueen syöttäjä Bivens odotti tapahtuma-aikaan Tennesseen lentokentällä paluulentoa kotiin satojen kilometrien päässä tapahtumien keskipisteestä, kun hän avasi matkapuhelimensa ja selasi Facebookia.

– Vaikein hetki oli tulla kotiin, astua poikani makuuhuoneeseen ja ymmärtää ensimmäisen kerran, että en näe häntä enää koskaan tässä maailmassa. Se oli elämäni kamalin hetki.

– Mikään ei tunnu enää koskaan samalta kuin silloinen kokemukseni. Mutta tiedän, että näen hänet vielä – eikä siihen mene pitkään.

Bivens julkaisi kuvan lapsestaan, vaimostaan ja anopistaan sekä kirjoitti valtavasta menetyksestään ja tunnoistaan Instagramissa viime kesänä.

Bivens on ammentanut voimaa uskostaan. Hän on ilmoittanut, että etenkin Raamatun jae Joh. 16:33 on auttanut häntä eteenpäin. Leski on ilmoittanut tunteneensa tiukassa paikassa Jumalan läsnäolon.

Bivensin 19-vuotiasta velipuolta Matthew Thomas Bernardia syytetään oikeudessa kolmen ihmisen eli Bivensin perheen murhaamisesta. Ennen sitä hänelle tehdään vielä mielentilatutkimus.

Murhia tutkineen poliisin mukaan murhaajaa on saattanut ajaa hirmutekoonsa uskonnollinen motiivi.

Bivens pelasi tapahtumien aikana Montgomery Biscuitsissa. Hän kuuluu Tampa Bay Raysin organisaatioon ja on sen neljännen kierroksen varaus vuodelta 2014.