Kuvat: Lopettaako koronavirus tämän urheilusta tutun ällöttävän tavan? ”Tulisi välttää viimeiseen asti”

Suomalaisasiantuntija Tommi Vasankari pitää sylkemisestä ehdotettua keltaista korttia hyvänä ideana.

Sylkeminen – se on tuttu näky niin jalkapallokentillä, jääkiekkokaukaloiden vaihtoaitioissa kuin monissa muissakin lajeissa.

Urheilija ottaa hörpyn vesipullosta ja purskauttaa juoman ulos suustaan tai sylkäisee muuten vaan. Lopettaako koronaviruspandemia tämän tavan?

Koronaviruksen tiedetään leviävän pisaratartuntana. Sylkeminen on siis viruksen leviämisen estämiseksi syytä laittaa toistaiseksi pannaan ainakin julkisilla paikoilla ja muiden ihmisten läheisyydessä.

Entä sitten, kun palloilusarjat pääsevät jatkumaan? Onko sylkeminen syytä kieltää kokonaan? Jääkö tämä ällöttävä tapa historiaan?

Mahdollisesti. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan lääketieteellisen komitean johtaja Michel D'Hooghe väläytti Telegraphin haastattelussa, että sylkeminen voitaisiin jatkossa määritellä keltaisen kortin arvoiseksi rikkeeksi.

– Sylkeminen on yleinen tapa jalkapallossa, eikä se ole kovinkaan hygieenistä. Joten kun aloitamme jalkapallon taas, sitä tulisi välttää viimeiseen asti. Kysymys kuuluu, onko se mahdollista. Ehkä pelaajille voisi antaa siitä keltaisen kortin, D'Hooghe pohdiskeli.

Cristiano Ronaldo...

...FC Barcelonan tähti Lionel Messi....

... ja manageri José Mourinho ovat kaikki kuvattu sylkemässä jalkapallokentillä.

Maailman palloilusarjat ovat tällä hetkellä pääosin keskeytettyinä, mutta esimerkiksi jalkapallon Saksan Bundesliiga on elätellyt toiveita pelien jatkumisesta toukokuussa.

– Se (sylkeminen) on epähygieenistä ja hyvä tapa levittää virusta. Se on yksi syy, miksi meidän on oltava varovaisia ennen kuin jatkamme otteluita, D'Hooghe kommentoi.

Suomalaisasiantuntija: Sylkeminen pannaan

UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari on samoilla linjoilla.

– Se on ehdottomasti niin, että niistämällä tulevat nenän tuotteet ja nielusta tulevat syljen tuotteet ovat molemmat sellaisia, jotka ovat huonoimmillaan mukana tartuttamassa, pitkän uran urheilulääketieteen parissa tehnyt Vasankari sanoo IS:lle.

– Koronan kannalta sylkeminen on pannaan julistettavissa. Ilman muuta kaikki, mikä voidaan poistaa tartuntariskistä, kuten sylkeminen, pitää olla poissa. Se on hyvää tartuntojen ehkäisemistä ja toisten kunnioittamista.

Vasankari näkisi mieluusti kentille räkimisen pysyvän poissa myös välittömän koronakriisin jälkeen. Hän kuitenkin myöntää, ettei asia ole mustavalkoinen.

– Aika moni urheilija ei ole liikkuessaan tottunut kaivamaan nenäliinaa taskustaan tai nielemään omia nieluntuotoksiaan.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari pitää urheilukentillä syljeskelyä osin opittuna tapana.

Sylkemisestä urheilusuorituksen aikana voi tietysti olla montaa mieltä, mutta siihen on fysiologiset selitteetkin. Kun liikkuu ja hengästyy, keuhkojen vastaanottama ilmamäärä moninkertaistuu. Seurauksena hengitysteistä lähtee liikkeelle eritettä.

– On helppo ymmärtää, että liikuntasuorituksen aikana nielunpäähän tulee ylimääräistä tuotosta, jota ollaan sitten potkimassa eteenpäin. Vaihtoehdot ovat niellä se tai sitten poistaa suun kautta, Vasankari sanoo.

Fysiologisten selitteiden rinnalle Vasankari nostaa myös sen, että sylkemisestä on yksinkertaisesti tullut opittu tapa, josta voi oppia myös pois.

– Se on pomminvarmasti myös toimintatapa, opittu tapa, jota ei kyseenalaisteta. Niin toimitaan, koska on nähnyt muidenkin toimivan niin.

Erityisen tärkeänä Vasankari pitää sitä, että sylkeminen saataisiin kitkettyä pois sisätiloissa tehtävistä urheilulajeista. Keskellä metsää olevilla lenkkipoluilla ja laduilla tapahtuva sylkeminen ei ole niin iso synti kuin vaikkapa jääkiekon vaihtoaitioissa.

Entäpä Fifan D'Hooghen heittämä ajatus siitä, että sylkemisestä saisi keltaisen kortin? Vasankari pitää ehdotusta hyvänä.

– Kiva ajatus! Järjestyneessä toiminnassa lajin sisäiset säännöt ovat hyvä tapa toimia. Jos sylkemisestä on seurauksena kortti ja korttien kautta muutaman ottelun huili, niin johan loppuu toiminta.

Saako tästä jatkossa keltaisen kortin? Manchester Cityn Kyle Walker purskuttaa vettä suustaan helmikuussa 2020.