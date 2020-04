Mark Hunt on raivoissaan vapaaottelujärjestö UFC:lle. Jälleen kerran.

Raskaan sarjan vapaaottelija Mark Hunt ei arvosta vapaaottelun UFC-organisaation suunnitelmia jatkaa tapahtumiensa järjestämistä koronaviruspandemian aikana.

UFC julkisti viime viikolla kolme otteluiltaa, joista ensimmäinen on määrä käydä Floridassa ensi tiistaina.

– Fanit vain maksavat UFC:lle, jotta heistä tulee yhä rikkaampia. Samalla ottelijoita sahataan linssiin. En seiso tämän takana ollenkaan. He promoavat otteluita saarella. Ketä kiinnostaa vittuakaan? Hunt raivosi MMA Fighting -verkkosivulle.

UFC:n presidentti Dana White on suunnitellut kesäkuussa Fight Island -nimistä tapahtumaa, jossa oteltaisiin yksityisellä saarella.

Televisioinnista vastaava ESPN on tyrmännyt hankkeen.

Presidentti White on luvannut, että ottelijoiden ja henkilökunnan terveydestä pidetään huolta toukokuun illoissa.

“Supersamoalaisena” tunnettu Hunt uskoo, että taustalla on vain halu tehdä taloudellista tulosta.

– UFC antaa pumpattujen huijareiden ottaa mittaa tyypeistä, jotka eivät huijaa. Eivät he piittaa paskaakaan, kuolevatko ottelijat, Hunt sanoi.

Huijareilla hän viittaa Brock Lesnariin, joka voitti Huntin vuonna 2016, mutta jäi kiinni dopingista.

– Katsokaa, miten he kohtelevat ottelijoita. Luuletko, että UFC oikeasti välittää urheilijoista tai katsojista? Ottelijat eivät ole edes työntekijöitä, vaan urakoitsijoita. He saavat neljä prosenttia tuloista, joten miksi joku tukisi toimintaa? Ottelijat eivät hyödy tilanteesta. Tämä on pelkkä vitsi.

Hunt, 46, jätti UFC:n taakseen vuonna 2018 ja poltti sillat mennessään.

Ottelija on aiemminkin kritisoinut vapaaottelujärjestöä.

MMAManian mukaan Hunt on käynnistämässä oikeustoimia UFC:tä vastaan, vaikka edelliset yritykset epäonnistuivat.

Hän aikoo jatkaa kamppailu-urheilua, jotta rahat riittävät raastupaan.